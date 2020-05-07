Вирус госпитализировал рос-олигарха Федуна (вице-през "Лукойла")

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11:28 07.05.2020
Леонида Федуна госпитализировали из-за коронавируса
Леонида Федуна госпитализировали из-за коронавируса, говорится в сообщении клуба "Спартак", в котором он возглавляет совет директоров.
"У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусая инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице", - говорится в сообщении.