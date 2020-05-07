Две беды. КазВоенСклады в Арыси взорвали халатность и коррупция, - "Караван"

12:42 07.05.2020

Две беды

Причина взрывов в Арыси - халатность и коррупция?



Михаил КОЗАЧКОВ, "Караван", 7 мая



На этой неделе в военном суде Шымкентского гарнизона тихо и незаметно начался процесс по делу о взрывах в городе Арыси, произошедших 24 июня 2019 года. В тот день рано утром на складах войсковой части №44859 начали взлетать на воздух бое­припасы. В результате в Арыси оказались уничтожены сотни домов, десятки людей получили серьезные ранения, три человека скончались. Что же спровоцировало эту техногенную катастрофу? Как удалось установить в результате расследования, проведенного военно-следственным управлением следственного департамента МВД, есть две основные причины, из-за которых прогремели взрывы: обычное военное раздолбайство и... хищение денег, выделенных на борьбу с этим самым раздолбайством.



Судебное разбирательство по делу о взрывах в Арыси стартовало 4 мая, но закончится оно очень не скоро. На скамье подсудимых 16 человек, в основном высокопоставленные офицеры, занимавшие руководящие должности как в Министерстве обороны, так и на юге страны. Чтобы разобраться, кого и в чем обвиняют, корреспондент "Времени" прочитал обвинительный акт, подготовленный полковником юстиции КУШКАЛИЕВЫМ. Этот документ состоит из 522 страниц, набранных 13-м шрифтом, и включает в себя 227 тысяч слов, или 1 миллион 670 тысяч печатных знаков. Одним словом, полковник Кушкалиев неплохо потрудился.



Где возник огонь?

Для начала следует объяснить, из-за чего начался пожар и последовали взрывы. Следствие вы­явило многочисленные грубейшие нарушения на складах войсковой части 44859, в первую очередь касавшиеся требований противодиверсионной и противопожарной безопасности. Выяснилось, что боеприпасы хранились в перегруженных хранилищах, слишком близко расположенных друг от друга. Всего на площади в 25 квад­ратных километров разместили 84 хранилища и 95 площадок открытого хранения. Часть арсенала разложили неправильно, нарушены также температурные режимы хранения, помещения нормально не проветривались, не были оборудованы окнами, решетчатыми дверьми, высота защитного вала не соответствовала установленным нормам. Также на складах с 27 мая по 24 июня не работала система пожароохранной сигнализации, а система пожаротушения отсутствовала вообще. И вот в таких условиях хранились 1 миллиард 180 миллионов 373 тысячи 792 единицы различных боеприпасов!

Пламя вспыхнуло в хранилище №212 (120А), где был складирован пироксилиновый порох марки 4А48 общим весом 570 тонн. Что любопытно, этот вид пороха вообще не используется Вооруженными силами нашей страны, поэтому еще в 2009 году попал в перечень имущества, подлежащего реализации. Но, как нетрудно догадаться, за 10 лет покупатель по разным причинам так и не нашелся, поэтому порох лежал на складах в/ч 44859 мертвым грузом, причем хранился с нарушениями. Как установило следствие, 24 июня утром в результате химического разложения вещества произошло его самовос­пламенение. Поскольку склады стояли слишком близко, пламя перекинулось на соседние помещения, где хранились боеприпасы, которые начали взрываться.



Кто знал о нарушениях?

Как удалось установить в ходе расследования, о грубейших нарушениях хранения боеприпасов знали как столичные, так и местные офицеры. Более того, в феврале 2019 года, то есть за четыре месяца до трагедии, склады войсковой части 44859 проверяли... сотрудники администрации президента по поручению Совета безопасности! Разумеется, они донесли информацию наверх, поэтому в Министерстве обороны обязаны были принять меры. В числе тех, кто совершенно ничего не сделал, чтобы исправить ситуацию, оказался полковник Канат АКТАНОВ, руководитель управления начальника тыла и вооружения Вооруженных сил. Также ему вменяют в вину неисполнение ряда мероприятий, запланированных еще несколько лет назад и касающихся как раз работы противопожарной системы. Полковник Актанов обвиняется в халатном отношении к службе (статья 453 Уголовного кодекса) и нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих (статья 462).

Вместе с Канатом Актановым в аналогичных преступлениях обвинен начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил полковник Ержан ОМАРОВ, в этом же списке полковники Асад БРАЛИН, Ас-Саладин САРЖАНОВ, Бауржан НИЯЗОВ и майор Марат САРСЕНОВ. В халатном отношении к службе обвиняют майоров Куаныша ОСПАНОВА и Руслана ОМАРОВА, а также полковников Юрия КАРАКАЛЬЧЕВА, Мейрамбека ЖУСУПОВА и Адамата ­АЯПЕРГЕНОВА. По версии следствия, господа офицеры ­должным образом не исполняли своих обязанностей, что и привело к трагедии.



При чем тут коррупция?

Разумеется, должен был найтись хотя бы один неглупый военный, который донес бы до руководства, что хранить более миллиарда боеприпасов без нормальной пожарной сигнализации - это чересчур даже для казахстанской армии. Понимали это и в столице, поэтому в Министерстве обороны деньги на установку нужного оборудования выделили еще в 2018 году. То есть уже тогда генералы понимали, что в Арыси если не сегодня, то завтра точно рванет. Но вопрос в том, как именно потратили эти средства.

Итак, в августе 2018 года Главное управление расквартирования войск заключило соглашение с АО "Əскери құрылыс". Это подведомственная Министерству обороны организация, которая строит и ремонтирует имущество ведомства. В рамках договора акционерное общество взяло на себя обязательства установить пожарно-охранную сигнализацию, системы пожаротушения и видеонаблюдения. На войсковую часть 44859 заложили свыше 655 миллионов тенге.

Однако затем в "Əскери құры­лыс" решили передать эти работы подрядчику в лице ТОО LCH, при этом сумма уменьшилась до 609 миллионов тенге.

Но и в LCH решили в Арысь не ездить, а скинули подряд в ТОО "Компания "Номад Сервис". Нетрудно догадаться, что и здесь произошло уменьшение расходов до 494 миллионов. А дальше в деле появляется фирма "КазОтанГолд", которая тоже участвует в работах. Но здесь начинается самое интересное.

Как выяснилось в ходе расследования, на этот сладкий заказ положили глаз офицеры из Шымкентской районной эксплуатационной части, отвечавшие за приемку выполненных работ, а помогал им в этом местный бизнесмен Сурен ДУКОЯН. Это он договорился с руководством ТОО "КазОтанГолд" о сотрудничестве, благодаря чему около 100 миллионов тенге удалось обналичить, а чуть более 85 миллионов ушли на счета нужных фирм. Специальная комиссия акты выполненных работ подписала, при этом фактически система функ­ционировала только на бумаге. То есть Министерство обороны выделило более 650 миллионов тенге, чтобы предотвратить катастрофу, но деньги потерялись по дороге. Что за пожарная сигнализация в итоге была установлена, вряд ли кто-то точно ответит.

По версии следствия, в хищении денег принимали участие командир войсковой части 44859 Копжан НУРМАХАНБЕТОВ, начальник Шымкентской районной эксплуатационной части Малик АБДРАХИМОВ, его заместитель Руслан КУШЕНОВ, еще один сотрудник того же подразделения Жомарт ЖУНУСБЕКОВ и предприниматель Сурен Дукоян. Все пятеро пошли под суд по статье 189 ("присвоение или растрата чужого вверенного имущества"), а Кушенов, Абдрахимов и Нурмаханбетов обвинены в служебном подлоге (статья 369).



В результате техногенной катастрофы в Арыси

- погибли три человека;

- ранены 30;

- повреждены 9572 здания, причем не только в городе, но и в селах Онтай, Дермене, Ак-Дала и Сырдария, в том числе не подлежали восстановлению 406 частных домов и шесть коммерческих объектов;

- уничтожены боеприпасы на сумму почти 96 миллиардов тенге;

- общий ущерб юридическим и физическим лицам превысил 143 миллиарда тенге;

- на устранение последствий из резерва правительства выделено 26,7 миллиарда тенге, еще свыше 11 миллиардов перечислены акиматами областей и городов республиканского значения.