 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.05.2020
15:04  На дне Балтики найден потопленный советскими катерами фашистский эсминец "Т-31"
15:02  Может вирус создали восставшие против людей роботы? - И.Шнуренко
14:58  Борец с тиранией Мурод Джураев - Узбекистан должен помнить своих героев
14:56  Коронавирус, либерализм и будущее Кыргызстана, - Жылдыз Урманбетова
14:54  Коронавирус сметет старый миропорядок, уготовив России новую роль, - С.Гомзикова
14:53  COVID-19 сотрет доллар с лица земли, 75-летнее могущество не поможет
14:47  Особенности работы советской внешней разведки в Персии в 1920–30-х годах (история), - П.Густерин

14:23  Обнародовано видео прорыва Сардобинской дамбы в Узбекистане
14:08  Ликвидаторы. Спецотряд ОГПУ Мукума Султанова
13:18  Прорыв дамбы в Узбекистане напомнил о проблемах с водой в Центральной Азии, - Б.Сейдахметова
12:49  В Алматы вышла книга Л.Ахметовой "Панфиловцы: наша гордость, наша слава"
12:46  КазАрмия. За взятки задержан высший комсостав Капчагайской десантно-штурмовой бригады
12:42  Две беды. КазВоенСклады в Арыси взорвали халатность и коррупция, - "Караван"
12:35  Куда смотрит Пакистан: интересы страны в Центральной Азии, - А.Воробьев
11:28  Вирус госпитализировал рос-олигарха Федуна (вице-през "Лукойла")
10:59  Четвертая мировая: хроники будущего. Пандемия коронавируса показала, каким будет обновленный мир, - А.Храмчихин
10:27  Загадочная "танцевальная чума" в Европе 16 века. Что это было? - "Karar"
09:58  Джихад по-мозамбикски. Напряженность в мире идет на запах газа и нефти, - Ст.Иванов
09:51  Пандемия - блицкриг начался. Управление катастрофами как новая реальность грядущего передела мира, - С.Переслегин
09:43  Freedom House: Власти Таджикистана готовят почву для создания политической династии?
09:39  Русские используют африканские фабрики троллей - и обмен зашифрованными сообщениями - чтобы атаковать США, - Daily Beast
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазАрмия. За взятки задержан высший комсостав Капчагайской десантно-штурмовой бригады
12:46 07.05.2020

В Алматинской области командир десантно-штурмовой бригады и его заместитель задержаны за взятку в 1 млн тенге
Департаментом по Алматинской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности изобличены командир РГУ "Войсковой части №32363" Десантно-штурмовой бригады Министерства обороны Республики Казахстан и его заместитель по тылу по подозрению в получении взятки на общую сумму 1 млн тенге

В Алматинской области командир десантно-штурмовой бригады и его заместитель задержаны за взятку в 1 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
Департаментом по Алматинской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности изобличены командир РГУ "Войсковой части №32363" Десантно-штурмовой бригады Министерства обороны Республики Казахстан и его заместитель по тылу по подозрению в получении взятки на общую сумму 1 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
По данным ведомства, взятка получена "от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности по предоставлению услуг питания личного состава указанной войсковой части".

Источник - Kazakhstan Today
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588844760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №323
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы с Днем защитника Отечества
- Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам парламентской оппозиции
- Аскар Мамин проинспектировал ход реализации госпрограмм "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер" в Карагандинской области
- Как проявляется эффективность в кризисный период, или Для чего нам нужен Совбез
- Кадровые перестановки
- Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр прибыл в Мактааральский район
- Выступление А.Перуашева по дополнениям в Конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов"
- Порядка 5,3 млрд тенге перечислено казахстанцам в апреле на покупку продуктов в период ЧП
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  