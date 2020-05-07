КазАрмия. За взятки задержан высший комсостав Капчагайской десантно-штурмовой бригады

12:46 07.05.2020

В Алматинской области командир десантно-штурмовой бригады и его заместитель задержаны за взятку в 1 млн тенге

Департаментом по Алматинской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности изобличены командир РГУ "Войсковой части №32363" Десантно-штурмовой бригады Министерства обороны Республики Казахстан и его заместитель по тылу по подозрению в получении взятки на общую сумму 1 млн тенге



В Алматинской области командир десантно-штурмовой бригады и его заместитель задержаны за взятку в 1 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Департаментом по Алматинской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности изобличены командир РГУ "Войсковой части №32363" Десантно-штурмовой бригады Министерства обороны Республики Казахстан и его заместитель по тылу по подозрению в получении взятки на общую сумму 1 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

По данным ведомства, взятка получена "от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности по предоставлению услуг питания личного состава указанной войсковой части".