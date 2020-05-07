В Алматы вышла книга Л.Ахметовой "Панфиловцы: наша гордость, наша слава"

12:49 07.05.2020

В Алматы презентовали книгу о героях-панфиловцах



- В Алматы презентовали книгу о героях-панфиловцах, передает Kazakhstan Today. Презентация книги доктора исторических наук, профессора Лайлы Ахметовой "Панфиловцы: наша гордость, наша слава" состоялась 5 мая 2020 года на виртуальной площадке Фонда Первого президента Республики Казахстан в Алматы.



В презентации приняли участие помощник президента РК - заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК Аида Балаева, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева, заместитель председателя Совета генералов РК Махмут Телегусов, заместитель главы города Петровска (Российская Федерация) Николай Ларин, внучка И.В. Панфилова Алуа Байкадамова, представитель посольства Республики Казахстан в Кыргызстане Алмат Тоекин, поисковик Макка Каражанова (Украина).



Модераторами презентации выступили директор Центрального государственного архива Арнур Карымсаков и президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин. Объем книги составляет 764 страницы с фотографиями, картами, таблицами. В результате архивных поисков были найдены новые материалы, написаны истории полков и других воинских подразделений Панфиловской дивизии, описаны подвиги бойцов и командиров. Основной акцент сделан на первый состав дивизии, ушедшей 18-19 августа 1941 года семью эшелонами из Алма-Аты в действующую армию. В дальнейшем презентации книги планируется провести в 10 городах Казахстана, России и Кыргызстана (Алматы, Нур-Султан, Талдыкорган, Павлодар, Караганда, Бишкек, Москва, Санкт-Петербург, Волоколамск, Зеленоград). В этих городах также пройдет передача экземпляров книги в Советы ветеранов, военные учреждения, в том числе департаменты обороны, архивы, музеи, областные и университетские библиотеки, журналистские организации. .