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Прорыв дамбы в Узбекистане напомнил о проблемах с водой в Центральной Азии, - Б.Сейдахметова
13:18 07.05.2020

6 мая 2020
Ботагоз Сейдахметова

Вода в экономике стран Центральной Азии, пожалуй, занимает даже более важное место, чем нефть и газ. Приоритеты в очередной раз расставил прорыв дамбы, который случился 1 мая на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана.

Без поливной воды страдает сельское хозяйство, она используется для нужд промышленности, коммунального хозяйства. И остается яблоком раздора в отношениях стран нашего региона.

Основные источники региональных вод - реки Амударья и Сырдарья - берут начало в Кыргызстане и Таджикистане, и проходя через территории Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, впадают в Аральское море.
Как закладывалась общая система пользования водой
Научный сотрудник Центр изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Станислав Притчин считает, что прорыв дамбы Сардобинского водохранилища носит природный, а не техногенный характер.
- Произошло подтопление дамбы. В связи с этим в зоне подтопления оказались жители Узбекистана и Казахстана ниже по течению. Так что
необходимо решать другой вопрос - проблему совместного реагирования на подобные ситуации
- Изначально вся система водоснабжения и водной генерации в Центральной Азии строилась в рамках Единого плана развития, когда вода из верхних стран - Таджикистана и Кыргызстана - вырабатывала электроэнергию через каскад электростанций. Они до сих пор не достроены. А нижний каскад - Токтогульская ГЭС (главная ГЭС Кыргызстана) – была предназначена для регулирования стока.
Зимой недостроенная Камбаратинская ГЭС должна была вырабатывать энергию, а Токтогульская ГЭС - хранить воду до лета, чтобы снабжать ей в поливной период нижние страны - Узбекистан и Казахстан.
С распадом СССР ситуация кардинально поменялась. Изменилась система регулирования. Электростанции, которые должны были регулировать единую систему, не были достроены. А они создали бы возможность избегать любых конфликтов.
Каждая страна стала по-своему трактовать свои возможности. Кыргызстан объяснял, что ему как стране без энергетических ресурсов, нужна электроэнергетика, особенно в зимний период. Поэтому выработка электроэнергии шла в этот период. Соответственно,
вода, которая Казахстану и Узбекистану была нужна летом, приходила зимой
Между тем российский эксперт уверен, что ситуация меняется.
- Сейчас стороны начинают более конструктивно подходить к решению вопроса. Но проблема в том, что единого центра решения этого вопроса нет. Нет госплана, который позволил бы распределить финансы, построить нужные электростанции и регулирующие их стоки.
Странам сложно договориться, кто за что платит, кто за что отвечает и каким образом будут распределяться вложения в те или иные проекты. Нет общей координации ситуацией.
Двусторонние переговоры - эффективный инструмент
Казахстанский политолог Эдуард Полетаев считает, что наводнения и засухи для центрально-азиатского региона - это проблема, которую не решить лишь с помощью политической воли.
- Наш регион опасен с точки зрения сил природы. Здесь в 20 веке было три крупнейших землетрясения: Верненское, Ташкентское и Ашхабадское. Свою роль играют и различные капризы погоды.
Так, на майские праздники прошел сильнейший ураган, о котором мало что знают в Казахстане. Он затронул Туркмению и Узбекистан. И в принципе, были предупреждения, что ожидается поднятие воды в каналах и реках. Как видим, справиться с этим не удалось.
С одной стороны, население в регионе увеличивается. С другой - меняется климат, тают ледники
Все это может повлиять на будущие запасы пресной воды. Но если все это использовать рационально, воды должно хватить. Вот об этом должны задуматься центрально-азиатские государства.
Казахстан еще много лет назад предлагал создать в регионе водно-энергетический консорциум.

В советской Средней Азии проблема нехватки воды в нижних течениях (в Узбекистане и Казахстане), как правило, решалась бартером, в обмен на бензин и мазут
Но к сожалению, ситуация сложилась так, что прежний механизм перестал работать. Нерациональное использование воды продолжается.
В принципе, есть понимание, что решить эту проблему можно лишь сообща. Лидеры региона не раз выступали по этому вопросу с трибуны ООН и готовы решать в конструктивном русле. Тем более, всеми признано, что вода – это всеобщее достояние планеты.
Но в первую очередь надо понять, что пора использовать воду более экономно. У Казахстана партнерские отношения с регионом выстроены более-менее бесконфликтным образом. Наверно, двусторонние переговоры – более эффективный инструмент. Если не получается договориться со всеми сразу, можно это сделать по очереди. Насколько я знаю, у Казахстана намечается подписание соглашения с Узбекистаном. Это поможет обеспечить доступ к трансграничным ресурсам.

Иностранные инвесторы боятся азиатской коррупции
Французский политолог Марлен Ларуэль лет пять назад написала большой отчет, посвященный водным проблемам Центральной Азии. Она отметила, что водный вопрос - это комплекс политических, геополитических, экономических и социальных мотивов.
Ссылается она и на опыт Советского Союза. По ее мнению, многочисленные споры по поводу гидроэнергетической системы Центральной Азии стали источником напряженности между странами. И это несмотря на их теоретическую взаимодополняемость:
три страны нижнего течения производят нефть и газ, две страны верхнего – гидроэнергию.

Эксперт писала, что износ оборудования и распределительных сетей требует серьезных иностранных инвестиций. Но для иностранных инвесторов местный рынок непривлекателен. Административные аппараты поражены коррупцией, а правительства во избежание социальных волнений удерживают на электроэнергию низкие цены.
Французский эксперт считает, что региональная элита не ставит долгосрочные задачи, предпочитая получать быстрые доходы в иностранной валюте. А потому отдает предпочтение крупным гидроэнергетическим проектам, предрасположенным к коррупции.
Эксперт пишет, что "правительства стран региона потенциально хотят воспользоваться перспективой экспорта электроэнергии, в частности в Южную Азию, в ближайшие десятилетия".
При этом регуляция обмена электроэнергией между странами Центральной Азии – главный камень преткновения в регионе – зависит от способности или неспособности правительств прийти к соглашению.

Источник - 365info.kz
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