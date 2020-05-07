 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.05.2020
15:04  На дне Балтики найден потопленный советскими катерами фашистский эсминец "Т-31"
15:02  Может вирус создали восставшие против людей роботы? - И.Шнуренко
14:58  Борец с тиранией Мурод Джураев - Узбекистан должен помнить своих героев
14:56  Коронавирус, либерализм и будущее Кыргызстана, - Жылдыз Урманбетова
14:54  Коронавирус сметет старый миропорядок, уготовив России новую роль, - С.Гомзикова
14:53  COVID-19 сотрет доллар с лица земли, 75-летнее могущество не поможет
14:47  Особенности работы советской внешней разведки в Персии в 1920–30-х годах (история), - П.Густерин

14:23  Обнародовано видео прорыва Сардобинской дамбы в Узбекистане
14:08  Ликвидаторы. Спецотряд ОГПУ Мукума Султанова
13:18  Прорыв дамбы в Узбекистане напомнил о проблемах с водой в Центральной Азии, - Б.Сейдахметова
12:49  В Алматы вышла книга Л.Ахметовой "Панфиловцы: наша гордость, наша слава"
12:46  КазАрмия. За взятки задержан высший комсостав Капчагайской десантно-штурмовой бригады
12:42  Две беды. КазВоенСклады в Арыси взорвали халатность и коррупция, - "Караван"
12:35  Куда смотрит Пакистан: интересы страны в Центральной Азии, - А.Воробьев
11:28  Вирус госпитализировал рос-олигарха Федуна (вице-през "Лукойла")
10:59  Четвертая мировая: хроники будущего. Пандемия коронавируса показала, каким будет обновленный мир, - А.Храмчихин
10:27  Загадочная "танцевальная чума" в Европе 16 века. Что это было? - "Karar"
09:58  Джихад по-мозамбикски. Напряженность в мире идет на запах газа и нефти, - Ст.Иванов
09:51  Пандемия - блицкриг начался. Управление катастрофами как новая реальность грядущего передела мира, - С.Переслегин
09:43  Freedom House: Власти Таджикистана готовят почву для создания политической династии?
09:39  Русские используют африканские фабрики троллей - и обмен зашифрованными сообщениями - чтобы атаковать США, - Daily Beast
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Ликвидаторы. Спецотряд ОГПУ Мукума Султанова
14:08 07.05.2020

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Когда Советская власть пришла в Среднюю Азию, то большевики увидели, что местное население в целом настроено аполитично. Туркестанцев не волновало, какая власть правит ими. Им было без разницы, султан ли, хан, белый царь или Ленин собирает с них налоги и подати. Их авторитетами были муллы, ишаны и баи, местные богатеи. Они указывали, что делать беднякам.

Но с приходом Советской власти муллам и баям пришлось утратить свои позиции. Декханам раздали землю, для них построили больницы и школы. У бедноты Туркестана появилась надежда на лучшее будущее.

Казалось, живи и радуйся, баев прогнали, землю раздали, вода теперь общая и бесплатная. Ан нет.

Из районов поступали тревожные сводки. То тут, то там вспыхивали вооруженные восстания, разорялись школы и больницы, уничтожались сотрудники милиции и ГПУ, русские учителя и врачи.

Особенно отличался жесткостью некто Ибрагим-Бек, знаменитый тем, что раздавал комсомолок замуж за своих басмачей без калыма.

- Как же вы можете терпеть, когда женщина, за которую уважаемые люди заплатили 1000 рублей, вступает в комсомол? - говорил он. - Берите их бесплатно, мои джигиты, я разрешаю.

Для борьбы с басмачами было недостаточно героических усилий отрядов и красных дивизий М.Великанова, И.Грязнова, И.Петрова, В. Соколовского. Требовались свои, национальные кадры, которые знали местный менталитет, обычаи, неписанные законы и местность. Одним из них стал Мукум Султанов.

Из личного дела Мукума Султанова:

Родился в 1894 году в кишлаке Керки Бухарского эмирата (позже Туркменская ССР).

Социальное положение: из семьи батраков. Батрачил с 1912 года у керкинского Кандун-бая, затем работал возчиком арбы у караван-баши Валиназар-бая, г.Термез.

С 1922 года секретный агент разведки 13-го стрелкового корпуса РККА, проводил разведывательную и диверсионную работу среди басмачей Туркестана.

Член ВКП(б) с 1922 г. С 1924 года сотрудник ОГПУ Кабодиенского района Таджикской АССР, С 1926 - помощник уполномоченного особого отдела Яванского района Таджикской АССР. С 1924 года является командиром добровольческого мусульманского отряда краснопалочников Локай-Таджикского района Таджикской АССР.

Палочниками были декхане, вооруженные мотыгами и палками и принудительно мобилизованные в отряды басмачей. Соответственно, краснопалочники - были декхане, которые защищали Советскую власть.

Мукум Султанов в 1930 году уже известный председатель колхоза "Кзыл Юлдуз". Он вернулся к мирной жизни и она его вполне устраивает.

Но в августе 1930 года Мукума Султанова вызвали в разведотдел республиканского ГПУ, к начальнику Т.Савичеву.

- Здравствуй, дорогой, присаживайся поудобнее, извини, чай не предлагаю, секретарь уехала на ликвидацию безграмотности, сразу к делу, - сказал Савичев и расстелил на столе полевую карту.

- По данным нашей разведки на территорию Таджикской АССР планируется вторжение крупного соединения басмачей, под рукой Ибрагим-Бека, хорошо известного тебе.

- Да, знаю Ибрагим-Бека, - кивнул Мукум. - Сколько сабель у него сейчас?

- Этого мы, к сожалению, не знаем, - сказал Савичев. - В прошлом году отрядами своих курбашей Фузаила и Саодата Макусмовых Ибрагим-Бек прощупывал оборону пограничников в Гармском и Кулябском районах.

Планировал напасть на нас этим летом. Но мы решили нанести упреждающий удар.

Как ты наверное слышал, сводная кав.бригада САВО Якова Мелькумова, по согласованию с афганским правительством, в прошлом месяце, провела рейд в долине реки Кундуз-Дарья Афганистана и разгромила опорные базы басмачей, сожгла их кишлаки, кибитки, склады с оружием, уничтожила весь их хлеб. Около 900 басмачей, ишанов и баев порубили, но остальные ушли в горы.

- Девять сотен врагов, отправленных к Аллаху, тоже хорошо, - кивнул Мукум.

- Хорошо, - подтвердил Савичев, - но теперь Ибрагим-Бек жаждет мести. Афганцы выжимают узбекские и таджикские племена со своей территории, а Ибрагим обещал им свое исламское государство. Мы считаем, что на нашу территорию он может привести пять тысяч сабель.

- Много сабель у Ибрагима, - отметил Мукум.

- Много, - подтвердил Савичев. - Ибрагиму-Беку помогают хорошо оружием и деньгами англичане. Но я не сказал тебе еще одного. Нам стало известно, что Ибрагим-Бек не забыл своего лучшего нукера Мукума, который внезапно оказался красным шпионом и диверсантом, он знает, что ты сейчас председатель известного советского колхоза и мечтает лично свести счеты с тобой.

- У Ибрагим-Бека цепкая память, - заметил Султанов.

- Так что готовься, Мукум, - сказал Савичев. - Скоро к тебе в гости пожалует сам Ибрагим-Бек.

- Но у меня в отряде самообороны всего 50 краснопалочников, - ответил Мукум. - Большинство бойцов неопытные и неграмотные парни, декхане. У нас пять охотничьих ружей и двадцать патронов, плюс мой маузер. Куда нам против пяти тысяч сабель Ибрагим-Бека?

- Мы все дадим тебе, уважаемый Мукум, дадим винтовки, гранаты, патроны, два пулемета выделим.

-А пушку? - спросил Султанов.

- Поговорю с армейцами, думаю, сможем достать тебе пушку и снаряды, - подумав, сказал Савичев. - Ты должен создать из своих людей специальный отряд ГПУ. Все свободное время занимайся с ними военной подготовкой, в помощь я дам тебе своего опытного сотрудника.

Но мы не можем держать возле твоего кишлака дивизию, даже кав.эскдрон не можем держать. Есть сведения, что в органах территориальной милиции у Ибрагим-Бека есть свои люди. Но наши части будут неподалеку, в соседних районах, и придут на помощь.

Твоя задача - продержаться как можно дольше и истребить как можно больше басмачей.

И Мукум Султанов приступил к формированию специального отряда. Стрелять ездили далеко в горы, чтобы не привлекать лишнего внимания.

И в горах раздавались пулеметные очереди, гремели гранаты, щелкали винтовочные выстрелы. Но боя не было, это декхане Султанова постигали азы военного дела.

Моджахеды Ибрагим-Бека, разбив слабую пограничную заставу, перешли государственную границу Советского Союза 21 марта 1931 года. Воды пограничной реки расплескались от копыт тысячей лошадей.

Отряды курбашей растекались по районам, сея панику, поджигая строения и уничтожая активистов и сторонников Советской власти. А сам Ибрагим-Бек, взяв с собой пять сотен верных нукеров, отправился в кишлак Мукума Султанова.

Басмачи знали, что войск на их пути нет. А декхане не смогут оказать достойного сопротивления, поэтому шли по ущелью расслабленно, колонной.

Ибрагим-Бек, наверное, предвкушал, что он сделает с чекистом Султановым, когда раздались пулеметные очереди и шрапнель разорвалась над рядами басмачей.

Бандиты Ибрагима скомкали свои ряды и многие кони унеслись прочь, волоча за собой тела всадников. Басмачи прятались за камнями, но сверху они были как на ладони, чтобы не потерять всех своих людей и проклиная Мукума, Ибрагим-Бек приказал отойти.

Но разгуливать по советской территории заезжим басмачам удалось недолго. По боевой тревоге были подняты части 7-й (бывшей 1-й) Турккавбригады, 3-й Туркстрелкдивизии, 83-й кавполк 8-й Турккавбригады, Узбекская Кавбригада, Таджикский стрелковый батальон, Киргизский кавдивизион, 35-й отдельный авиаотряд. В числе этих войск был и отряд ОГПУ Султанова. Декхане Мукума превратились в умелых бойцов.

В жарком июне 1931 года отряды Ибрагим-Бека были разгромлены под Дербендом. А самого Ибрагим-Бека бойцы Мукума Султанова выследили и при попытке перехода пограничной реки Кафирниган, перестреляли его охрану, а главаря бандитов, вместе со штабом и ценными документами, взяли в плен.

Под конвоем Ибрагим-Бек был доставлен в Ташкент, где его вместе со своими курбаши публично судили и приговорили к расстрелу.

А Мукум Султанов прожил долгую и счастливую жизнь. За свои заслуги перед партией и Родиной, за подвиги в Гражданскую войну и мирный труд он был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, четырежды орденами Трудового Почета, почетной грамотой Верховного Совета Таджикской АССР и золотыми часами от наркома Обороны Климента Ворошилова.

Источник - Стратилатъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588849680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №323
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы с Днем защитника Отечества
- Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам парламентской оппозиции
- Аскар Мамин проинспектировал ход реализации госпрограмм "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер" в Карагандинской области
- Как проявляется эффективность в кризисный период, или Для чего нам нужен Совбез
- Кадровые перестановки
- Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр прибыл в Мактааральский район
- Выступление А.Перуашева по дополнениям в Конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов"
- Порядка 5,3 млрд тенге перечислено казахстанцам в апреле на покупку продуктов в период ЧП
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  