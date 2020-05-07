Ликвидаторы. Спецотряд ОГПУ Мукума Султанова

14:08 07.05.2020

Здравствуйте, уважаемые читатели!



Когда Советская власть пришла в Среднюю Азию, то большевики увидели, что местное население в целом настроено аполитично. Туркестанцев не волновало, какая власть правит ими. Им было без разницы, султан ли, хан, белый царь или Ленин собирает с них налоги и подати. Их авторитетами были муллы, ишаны и баи, местные богатеи. Они указывали, что делать беднякам.



Но с приходом Советской власти муллам и баям пришлось утратить свои позиции. Декханам раздали землю, для них построили больницы и школы. У бедноты Туркестана появилась надежда на лучшее будущее.



Казалось, живи и радуйся, баев прогнали, землю раздали, вода теперь общая и бесплатная. Ан нет.



Из районов поступали тревожные сводки. То тут, то там вспыхивали вооруженные восстания, разорялись школы и больницы, уничтожались сотрудники милиции и ГПУ, русские учителя и врачи.



Особенно отличался жесткостью некто Ибрагим-Бек, знаменитый тем, что раздавал комсомолок замуж за своих басмачей без калыма.



- Как же вы можете терпеть, когда женщина, за которую уважаемые люди заплатили 1000 рублей, вступает в комсомол? - говорил он. - Берите их бесплатно, мои джигиты, я разрешаю.



Для борьбы с басмачами было недостаточно героических усилий отрядов и красных дивизий М.Великанова, И.Грязнова, И.Петрова, В. Соколовского. Требовались свои, национальные кадры, которые знали местный менталитет, обычаи, неписанные законы и местность. Одним из них стал Мукум Султанов.



Из личного дела Мукума Султанова:



Родился в 1894 году в кишлаке Керки Бухарского эмирата (позже Туркменская ССР).



Социальное положение: из семьи батраков. Батрачил с 1912 года у керкинского Кандун-бая, затем работал возчиком арбы у караван-баши Валиназар-бая, г.Термез.



С 1922 года секретный агент разведки 13-го стрелкового корпуса РККА, проводил разведывательную и диверсионную работу среди басмачей Туркестана.



Член ВКП(б) с 1922 г. С 1924 года сотрудник ОГПУ Кабодиенского района Таджикской АССР, С 1926 - помощник уполномоченного особого отдела Яванского района Таджикской АССР. С 1924 года является командиром добровольческого мусульманского отряда краснопалочников Локай-Таджикского района Таджикской АССР.



Палочниками были декхане, вооруженные мотыгами и палками и принудительно мобилизованные в отряды басмачей. Соответственно, краснопалочники - были декхане, которые защищали Советскую власть.



Мукум Султанов в 1930 году уже известный председатель колхоза "Кзыл Юлдуз". Он вернулся к мирной жизни и она его вполне устраивает.



Но в августе 1930 года Мукума Султанова вызвали в разведотдел республиканского ГПУ, к начальнику Т.Савичеву.



- Здравствуй, дорогой, присаживайся поудобнее, извини, чай не предлагаю, секретарь уехала на ликвидацию безграмотности, сразу к делу, - сказал Савичев и расстелил на столе полевую карту.



- По данным нашей разведки на территорию Таджикской АССР планируется вторжение крупного соединения басмачей, под рукой Ибрагим-Бека, хорошо известного тебе.



- Да, знаю Ибрагим-Бека, - кивнул Мукум. - Сколько сабель у него сейчас?



- Этого мы, к сожалению, не знаем, - сказал Савичев. - В прошлом году отрядами своих курбашей Фузаила и Саодата Макусмовых Ибрагим-Бек прощупывал оборону пограничников в Гармском и Кулябском районах.



Планировал напасть на нас этим летом. Но мы решили нанести упреждающий удар.



Как ты наверное слышал, сводная кав.бригада САВО Якова Мелькумова, по согласованию с афганским правительством, в прошлом месяце, провела рейд в долине реки Кундуз-Дарья Афганистана и разгромила опорные базы басмачей, сожгла их кишлаки, кибитки, склады с оружием, уничтожила весь их хлеб. Около 900 басмачей, ишанов и баев порубили, но остальные ушли в горы.



- Девять сотен врагов, отправленных к Аллаху, тоже хорошо, - кивнул Мукум.



- Хорошо, - подтвердил Савичев, - но теперь Ибрагим-Бек жаждет мести. Афганцы выжимают узбекские и таджикские племена со своей территории, а Ибрагим обещал им свое исламское государство. Мы считаем, что на нашу территорию он может привести пять тысяч сабель.



- Много сабель у Ибрагима, - отметил Мукум.



- Много, - подтвердил Савичев. - Ибрагиму-Беку помогают хорошо оружием и деньгами англичане. Но я не сказал тебе еще одного. Нам стало известно, что Ибрагим-Бек не забыл своего лучшего нукера Мукума, который внезапно оказался красным шпионом и диверсантом, он знает, что ты сейчас председатель известного советского колхоза и мечтает лично свести счеты с тобой.



- У Ибрагим-Бека цепкая память, - заметил Султанов.



- Так что готовься, Мукум, - сказал Савичев. - Скоро к тебе в гости пожалует сам Ибрагим-Бек.



- Но у меня в отряде самообороны всего 50 краснопалочников, - ответил Мукум. - Большинство бойцов неопытные и неграмотные парни, декхане. У нас пять охотничьих ружей и двадцать патронов, плюс мой маузер. Куда нам против пяти тысяч сабель Ибрагим-Бека?



- Мы все дадим тебе, уважаемый Мукум, дадим винтовки, гранаты, патроны, два пулемета выделим.



-А пушку? - спросил Султанов.



- Поговорю с армейцами, думаю, сможем достать тебе пушку и снаряды, - подумав, сказал Савичев. - Ты должен создать из своих людей специальный отряд ГПУ. Все свободное время занимайся с ними военной подготовкой, в помощь я дам тебе своего опытного сотрудника.



Но мы не можем держать возле твоего кишлака дивизию, даже кав.эскдрон не можем держать. Есть сведения, что в органах территориальной милиции у Ибрагим-Бека есть свои люди. Но наши части будут неподалеку, в соседних районах, и придут на помощь.



Твоя задача - продержаться как можно дольше и истребить как можно больше басмачей.



И Мукум Султанов приступил к формированию специального отряда. Стрелять ездили далеко в горы, чтобы не привлекать лишнего внимания.



И в горах раздавались пулеметные очереди, гремели гранаты, щелкали винтовочные выстрелы. Но боя не было, это декхане Султанова постигали азы военного дела.



Моджахеды Ибрагим-Бека, разбив слабую пограничную заставу, перешли государственную границу Советского Союза 21 марта 1931 года. Воды пограничной реки расплескались от копыт тысячей лошадей.



Отряды курбашей растекались по районам, сея панику, поджигая строения и уничтожая активистов и сторонников Советской власти. А сам Ибрагим-Бек, взяв с собой пять сотен верных нукеров, отправился в кишлак Мукума Султанова.



Басмачи знали, что войск на их пути нет. А декхане не смогут оказать достойного сопротивления, поэтому шли по ущелью расслабленно, колонной.



Ибрагим-Бек, наверное, предвкушал, что он сделает с чекистом Султановым, когда раздались пулеметные очереди и шрапнель разорвалась над рядами басмачей.



Бандиты Ибрагима скомкали свои ряды и многие кони унеслись прочь, волоча за собой тела всадников. Басмачи прятались за камнями, но сверху они были как на ладони, чтобы не потерять всех своих людей и проклиная Мукума, Ибрагим-Бек приказал отойти.



Но разгуливать по советской территории заезжим басмачам удалось недолго. По боевой тревоге были подняты части 7-й (бывшей 1-й) Турккавбригады, 3-й Туркстрелкдивизии, 83-й кавполк 8-й Турккавбригады, Узбекская Кавбригада, Таджикский стрелковый батальон, Киргизский кавдивизион, 35-й отдельный авиаотряд. В числе этих войск был и отряд ОГПУ Султанова. Декхане Мукума превратились в умелых бойцов.



В жарком июне 1931 года отряды Ибрагим-Бека были разгромлены под Дербендом. А самого Ибрагим-Бека бойцы Мукума Султанова выследили и при попытке перехода пограничной реки Кафирниган, перестреляли его охрану, а главаря бандитов, вместе со штабом и ценными документами, взяли в плен.



Под конвоем Ибрагим-Бек был доставлен в Ташкент, где его вместе со своими курбаши публично судили и приговорили к расстрелу.



А Мукум Султанов прожил долгую и счастливую жизнь. За свои заслуги перед партией и Родиной, за подвиги в Гражданскую войну и мирный труд он был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, четырежды орденами Трудового Почета, почетной грамотой Верховного Совета Таджикской АССР и золотыми часами от наркома Обороны Климента Ворошилова.