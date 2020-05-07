Обнародовано видео прорыва Сардобинской дамбы в Узбекистане

14:23 07.05.2020

Обнародовано видео прорыва дамбы в Узбекистане



Из-за которой затопило несколько сел в Казахстане.



В социальных сетях распространяют видео крушения дамбы в Узбекистане, передает zakon.kz.



Утром 1 мая после сильного дождя и штормового ветра на Сардобинском водохранилище прорвало дамбу.



В социальных сетях распространяется видео, отснятое с вертолета в момент крушения стены дамбы.



По информации акима Туркестанского района Умирзака Шукеева, из-за ЧС на сегодня по предварительным расчетам 845 домов, 3 школы, 5 детсадов, 4 медобъектов, 1 дом культуры были подтоплены в Казахстане на территории региона.





