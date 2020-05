COVID-19 сотрет доллар с лица земли, 75-летнее могущество не поможет

14:53 07.05.2020

Что придет на смену американской валюте, как главному оружию США



Марк Нестман



Та экономическая истина, которую я периодически повторяю, состоит в том, что каждая фиатная валюта* (средство обмена без внутренней стоимости или без поддержки товара с внутренней стоимостью - такого, как золото) в конечном итоге потеряет свою стоимость.



Фиатная валюта, старейшая среди имеющихся в обращении - британский фунт стерлингов- ведет свою историю с 1694 года. С тех пор было создано еще 774 фиатных валют. Около четверти из них все еще существуют, но большинство уже исчезли. Они потерпели неудачу из-за гиперинфляции, войны, политики, денежной реформы или сочетания этих факторов. И фунт потерял около 99,5% своей первоначальной стоимости по отношению к золоту.



Одним из примеров провальной фиатной валюты, о которой вы, вероятно, слышали, является старая немецкая марка. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, марка стоила около 4,20 долларов. Как мы знаем, для Германии в Первой мировой войне дела шли не очень хорошо. К тому времени, как Германия капитулировала в 1918 году, марка потеряла почти 50% своей стоимости. Она упала с 4,2 до 7,9 марок за доллар.



Но это было только начало. К концу 1919 года обменный курс марки к доллару снизился до 48 к 1. К первой половине 1921 года он составлял 90 к 1. К концу 1922 года это было 7400 к 1. В начале 1922 года буханку хлеба можно было купить на 160 марок. А к концу 1923 года та же буханка стоила 200 миллиардов марок. В то же время курс доллара к отметке упал до 4,21 трлн к 1.



Однако ведущие германские экономисты того времени настаивали на том, что никакой инфляции не было. Они утверждали, что на самом деле наблюдался дефицит валюты, имевшейся в обращении. И чтобы справиться с нехваткой денег, печатные машины работали 24 часа в сутки с целью производства большего количества бумажных денег.



Доллар, который является просто очередной бумажной валютой, в конечном итоге, пойдет по тому же пути. С момента его создания в 1792 году он уже потерял почти 99% своей стоимости по отношению к золоту.



Тем не менее, в течение последних 75 лет роль доллара как мировой "резервной валюты" была удивительно устойчивой, несмотря на то, что в настоящее время федеральный дефицит составляет 24 триллиона долларов. И он растет со скоростью 4 триллиона долларов в год. Необеспеченные обязательства составляют 200 триллионов долларов, а центральный банк держит почти 7 триллионов долларов все более рискованных и более сомнительных активов.



Статус доллара как главенствующей валюты стал результатом конференции 1944 года в Бреттон-Вудс, штат Нью-Гемпшир. На той встрече группа министров финансов и другие высокопоставленные чиновники из 44 стран заявили, что отныне доллар будет "столь же хорош как золото".



Тогда это было логичным выбором. В 1944 году Америка обладала крупнейшим в мире промышленным потенциалом и, в отличие от большинства других стран, участвовавших в конференции, не была опустошена ни в одной из мировых войн. Доллар уже был самой популярной валютой в мире; объявить его "столь же хорошим как золото" было логичным, но также и роковым, шагом.



Бреттон-вудская система провозгласила, что для погашения долгов страны от своих торговых партнеров больше не могут требовать золота, но центральные банки могут обменивать свои доллары на золото из казначейства США по фиксированной цене 35 долларов за унцию.



К сожалению для всего остального мира, дядя Сэм не смог соблюсти эту сделку. К 1960-м годам дефицит расходов на финансирование войны во Вьетнаме и на "Войну с бедностью" стимулировал инфляцию. Центральные банки накапливали все больше и больше долларов и начали требовать, чтобы казначейство выкупало их за золото по 35 долларов за унцию. Чтобы избежать истощения золотых запасов США, в 1971 году президент Никсон приостановил конвертируемость доллара в золото.



Вы могли бы подумать, что это положило конец попытке доллара въехать в рай на чужом горбу. Но, фактически, это укрепило его статус. В отсутствие у центральных банков механизма для обмена долларов на золото, они были вынуждены накапливать доллары. Поскольку многие мировые транзакции проводились в долларах, предприятиям в каждой стране для оплаты долгов и ведения бизнеса было необходимо обменивать местную валюту на доллары.



Господство доллара настолько абсолютно, что более 60% мировых валютных резервов, находящихся в руках центральных банков, деноминированы в долларах. Более трети мирового ВВП приходится на страны, которые приняли доллар в качестве официальной (например, Эквадор) или параллельной (например, Панама) валюты. И почти 90 стран держат доллар в узком торговом диапазоне со своей местной валютой (например, Гонконг). И, также как в ситуации со старой немецкой маркой столетие назад, сегодня экономисты говорят о "дефиците долларов" ().



Очевидно, что с укреплением превосходства доллара американские политики нашли способы превратить статус доллара как резервной валюты в оружие против врагов дяди Сэма. Таким образом, один из способов, с помощью которых США применяют санкции против своего длинного списка врагов, - это блокирование противникам доступ в глобальную долларовую клиринговую систему.



Дядя Сэм, кроме того, наказывает страны и иностранные компании, которые торгуют с его врагами. Например, в 2017 году министр финансов Мнучин предупредил Китай, что он столкнется с тем, что его отключат от долларовой клиринговой системы, если он не будет соблюдать санкции ООН против Северной Кореи. В 2018 году казначейство наложило штраф в размере 1,3 миллиарда долларов против французского банка Societe Generale S.A. за нарушение торговых санкций против Кубы. Тем не менее, дядя Сэм отрицает, что он использует доллар в качестве оружия.



Неудивительно, что это не нравится тем странам, на которые долларовые санкции нацелены. Это усилие обрело новую срочность, поскольку дядя Сэм открывает денежный кран для того, чтобы бороться с экономическими побочными эффектами COVID-19. Ни один иностранный центральный банк не хочет держать доллары, когда "зеленый" идет по пути старой немецкой марки.



Россия и Китай договорились увеличить торговлю, используя свои собственные национальные валюты. ЕС разработал глобальную платежную систему, предназначенную для того, чтобы компании из ЕС могли вести бизнес с иранскими компаниями, не подвергаясь санкциям США. Кроме того, более 40 центральных банков рассматривают возможность введения цифровых валют на основе блокчейна, которые позволили бы избежать задержек в расчете в долларах и санкций США.



Самое свежее заявление о замене доллара поступило на прошлой неделе от президента Шанхайской биржи золота Вана Женинга (Wang Zhenying). Ван предлагает новую супер-суверенную валюту, которая заменит доллар. Ван говорит, что новая валюта будет разработана таким образом, чтобы ни одна страна не была в состоянии замораживать международные активы другой страны.



Можно только гадать, будут ли эти попытки свергнуть доллар успешными и, если будут, то когда. Но одно точно. Доллару суждено присоединиться к длинному списку бумажных валют, которые были изгнаны из существования.



COVID-19 этот процесс ускорит. При уходе доллара вы станете наблюдать инфляцию, более высокие налоги, отрицательные процентные ставки, bail-in"ы** и меры валютного контроля.



Это только вопрос времени. Удостоверьтесь в том, что вы будете в состоянии готовности, когда этот момент наступит.



Публикуется с разрешения издателя.



Автор: Марк Нестман - Mark Nestmann - журналист-расследователь с 20-летним стажем, автор более 10 книг, президент международной консалтинговой фирмы The Nestmann Group, Ltd., ассоциированный член Американской ассоциации адвокатов (Associate Member of the American Bar Association), член Общества профессиональных журналистов (Society of Professional Journalists).



* Фидуциарные, фиатные, символические, бумажные, кредитные, необеспеченные деньги - не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления.



**Механизм bail-in (принудительная конвертация необеспеченных требований кредиторов третьей очереди в субординированные депозиты или уставный капитал банка) рассматривается как один из вариантов работы с банками, стоящими на пороге банкротства.