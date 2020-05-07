В Карагандинской области целый поселок, который работал на индусов из "АрселорМиттал", останется без работы

22:51 07.05.2020

АМТ отказывается покупать продукцию, добываемую на руднике. 350 сотрудников рудоуправления лишатся работы.



В поселке Южный Карагандинской области закрывается Южно-Топарское рудоуправление, которое поставляет продукцию "АрселорМиттал Темиртау". 350 сотрудников рудоуправления, а это большая часть трудоспособного населения поселка, лишатся работы, сообщает "31 канал".

Уведомления о сокращении с 15 мая получили 203 человека. Всего уволят 350 рабочих.

"Люди в панике, они не знают, где будут зарабатывать, как платит налоги, как кормить детей", – говорит житель поселка Южный Дуйсенбек Абдрахманов.

Южно-Топарское рудоуправление входит в состав Темиртауского электрометаллургического комбината и добывает флюсовый известняк высокого качества. Единственный покупатель продукции – металлургический комбинат "АрселорМиттал Темиртау". Сейчас АМТ отказывается покупать продукцию.

"Мы были готовы продлить данный контракт, готовы и сейчас, но на рыночных условиях. В первом квартале наша компания согласилась на повышение цены на 15%. Однако, по истечению первого квартала продавец решил не продлевать контракт до конца года. Продавец запросил повышение цен (в зависимости от объема) на уровне от 39 до 78% к цене прошлого года. Это совершенно нерыночные цены", – прокомментировали в АМТ.

В руководстве рудоуправления заявили, что не могут продавать продукцию ниже себестоимости, и отметили, что обоснования по цене были предоставлены "АрселорМиттал Темиртау".

Аким поселка Южный готовит списки сокращенных, чтобы попытаться найти людям новую работу.

"Мы направляем письма в районный акимат, в прокуратуру, что у нас сокращение, что как-то это надо приостановить или предложить какую-то альтернативу. У нас есть недалеко предприятие в Шетском районе, я направила им списки своих сокращенных, им нужны специалисты, они будут из этого списка выбирать", – сказала аким поселка Южный Бахыт Икишева.

В поселке считают, что проблему удастся решить, только если власти региона убедят АМТ продолжать покупать продукцию, потому что других крупных поставщиков здесь нет.