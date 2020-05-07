Русско-джунгарское противостояние на Алтае в 18 веке и кто от него выиграл?

00:02 08.05.2020

После основания в 1604 году Томской крепости Русское царство заимело возможность контролировать передвижение кочевых племен между Алтаем и Великой Степью.



На Алтае в это время (как и сейчас) проживали различные племена тюркского и монгольского происхождения, занимавшихся охотой и кузнечным делом. На юге Алтая проходила граница таежников (жителей тайги) с Джунгарским ханством, которое не считало Алтайский край своей вотчиной, но стремилось контролировать Калмыцкую торговую дорогу (проходила через Алтай и далее на Поволжье через тургайскую степь). Позже, после перекочевки в 1720-х годах в Северо-Восточный Казахстан казахского племени аргынов началась экспансия казахов на Алтай.



Сложная политическая обстановка, вызванная интересами стольких игроков принуждала местное население выбирать определенную сторону. Что интересно, сторону русских принимали тесно связанные родством с джунгарами саянцы (тувинцы), ойраты-мингаты и точи. Они неоднократно просили русских построить острог для защиты от монголов. Возможно это было связано с тем, что они опасались того, что монголы выселят их в другие земли - ОСВОЕНИЕ РУССКИМ ГОСУДАРСТВОМ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ В XVII-ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII В. И ХРИСТИАНИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ "ИНОРОДЦЕВ"



Наиболее активный алтайский этнос тюркского происхождения телесцы (телеуты) наоборот всегда были на стороне джунгар и вместе с ними нападали на русские поселения. Также телесцы были сборщиками аламана (нерегулярные поборы) с алтайцев для джунгар. Такая связь имела под собой экономическую основу, так как белым калмыкам (так называли джунгары телеутов) были выгодны такие отношения.



Чисто алтайские племена тубаларов, кумандинцев, керсагалов и челканцев не желали платить ясак русским и аламан джунгарам. Они все дальше уходили вглубь Алтая.



Меду прочим кумандинцы (куманы) это скорее всего и есть потомки кипчаков-куманов, большая часть которых в 11 веке ушла в казахские степи.



Для русских в начальный период особый интерес вызывали естественные богатства Алтая - пушнина, зерно, железо и и изделия из него. Но пока тут было сильное Джунгарское ханство, которое в изобилии собирало эти богатства с местных мечтать о них урусам (так называли русских местные) было нельзя.



Силы у русских появились только вначале 18 века, когда в 1709 году у истоков Оби на Алтае был построен Бикатунский острог - первый опорный пункт русских на Алтае.



После того как джунгары в 1710 году по приказу хана Цеван-Рабдана сожгли Бикатунскую крепость, в 1717 году была основана Белоярская крепость (современный Барнаул) и в 1718 году недалеко от соженного Бикатунского острога была основана крепость - Бийская (ставшая городом Бийск).



Несмотря на наличие крепостей русские не имели достаточных сил для активного противостояния джунгарам. Последние беспрепятственно облагали аламаном местное население и не допускали московских ратных людей к сбору ясака. Единственное, что разрешалось русским это беспрепятственно искать рудные места. Этим воспользовался промышленник А.Демидов, который построил в 1727 году медеплавильный завод на реке Белой.



Аки́нфий Ники́тич Деми́дов (1678, Тула, Московское царство - 5 [16] августа 1745, близ села Яцкое Устье, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя) - русский предприниматель из династии Демидовых, сын Никиты Демидова, основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири.



Таким образом на Алтае в 1720-х годах сложилась патовая ситуация, когда слабые числом русские ратные люди не могли побить джунгар, а последние из-за наличия двух активных фронтов с казахами и китайской империей Цин не хотели открывать третий против русских.



Ситуация была переломлена не военной силой, а простыми русскими людьми - старообрядцами, которые в начале 18 века хлынули на Алтай в поисках мифической страны Беловодья (Белогорья). Конечно молочных рек с кисельными берегами они не нашли, но зато обрели обильные земли, пригодные как для охоты, так и для сельского хозяйства.



Старообрядцы установили дружеские отношения с местным населением и даже воинственные телеуты стали подпадать под их влияние, принимая православие.



Несмотря на постоянные нападения джунгар старообрядцы упорно отстраивались и постепенно смогли обжить весь Алтай. А в 1740-х годах манчжуры разгромили Джунгарское ханство, что позволило русским стать хозяевами Алтая.



Также после разгрома джунгар на территорию Алтая стали активно проникать казахи, которые воспользовавшись временным межвластием пытались наложить на местное население тот же аламан, что и джунгары. Это у них плохо получилось и казахские ханы, опасаясь прихода русских начали выселять алтайцев в степи Сары-Арки, а на их место заселять казахские роды.



Таким образом к середине 18 века на Алтае сложилась обстановка, идентичная современной. Огромные лесные пространства, заселенные алтайцами и потомками русских старообрядцев, а в российско-казахстанском приграничье казахами вперемешку с алтайцами.