Пекин готовит страну к холодной войне с США, - В.Скосырев

00:03 08.05.2020

Заявления о непричастности КНР к распространению вируса не убедили Запад



Владимир Скосырев

7 мая 2020



Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин провел заседание Постоянного комитета Политбюро по борьбе с эпидемией. Решено направить группу чиновников в провинцию Хубэй и ее столицу Ухань для надзора за тем, чтобы меры санитарного контроля не ослаблялись. Отсюда ясно, что сообщения о победе над вирусом были преувеличены. В то же время Министерство госбезопасности предупредило, что Китай может столкнуться с такой же обструкцией в мире, как в 1989 году после восстания на площади Тяньаньмэнь. Информация, в которой Пекин разоблачает версии США о происхождении патогена, разбивается о стену молчания.



Противоэпидемическую работу в провинции Хубэй, где, по мнению китайских экспертов, вспыхнула инфекция, возглавляла группа руководящих работников, назначенных ЦК партии. Си похвалил группу за то, что она сражалась бок о бок с народом и сумела возвести "первую линию обороны" против заразы. Но замедлять работу нельзя, нужно улучшить структуру здравоохранения, создать систему раннего предупреждения новых эпидемий.

Как обычно, отчеты официальных СМИ о совещаниях, проведенных китайским руководством, составлены в туманных выражениях, нелегко поддающихся расшифровке. Во всяком случае, из сообщения агентства "Синьхуа" явствует, что руководство страны тревожит как возможность новой волны инфекции, так и состояние экономики, пережившей резкое замедление.



О настроениях, царящих в руководящих эшелонах КПК, говорит доклад мозгового треста, связанного с Министерством государственной безопасности. Этот доклад, как передало агентство Reuters, предупреждает, что в результате развернутой США кампании с целью возложить всю вину за пандемию на Китай, он может столкнуться на международной арене с такой же обструкцией со стороны Запада, как это было в 1989 году после восстания на площади Тяньаньмэнь.

События 1989 года, когда КПК руками армии подавила в Пекине выступления молодежи, вдохновленной идеалами демократии, отбросили длинную тень на отношения Китая с Западом.



Дипломатическими протестами дело ограничилось. Было введено эмбарго на поставки оружия Китаю. Политики в США и Западной Европе призывали даже свернуть с ним деловые контакты, перестать вкладывать деньги в КНР. Но притяжение громадного китайского рынка было слишком сильно; ни Вашингтон, ни его союзники не пожелали закрывать своим бизнесменам доступ в Китай.

Однако в 1989 году потрясения пережила Поднебесная. А сегодня президент США Дональд Трамп говорит, что пандемия коронавируса стала самой худшей атакой за всю историю на США. Она ударила по Америке сильнее, чем это произошло после бомбардировки Перл-Харбора во время Второй мировой войны и после нападения террористов 11 сентября 2001 года. При этом Трамп, как передает Би-би-си, обвиняющим перстом указывает на Китай. Вслед за президентом возобновил антикитайскую риторику госсекретарь Майкл Помпео. Он упрямо повторил ранее высказанную версию, что существует "громадные свидетельства" того, что вирус был изготовлен в лаборатории в Ухане, хотя и признал, что в вопросе его происхождения сохраняется неопределенность.



Доктор Энтони Фаучи, член команды Трампа по борьбе с вирусом, сказал: самые надежные сведения заставляют предполагать, что вирус не был создан в лаборатории. "Заболевание, кажется, развилось в природе и потом перескочило к другим биологическим видам", - считает он.



Казалось бы, это ясное свидетельство – в пользу Китая. Но подозрения не сняты. Было выдвинуто предложение, чтобы происхождение вируса расследовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как пишет журнал Newsweek, ВОЗ ожидает приглашения из Пекина. Но посол КНР в представительстве ООН в Женеве Чэнь Сюй отмел просьбы международных кругов разрешить иностранным экспертам провести такое расследование. "Сейчас главный приоритет – это борьба с пандемией, пока мы не достигнем окончательной победы. Вот на чем надо сосредоточить внимание и ресурсы", - заявил он..



Китай отбивается от нападок со стороны США. Центральное ТВ и главный печатный орган ЦК КПК "Жэньминь жибао" обвинили Помпео в том, что он отравляет международную атмосферу и вредит сотрудничеству государств в противодействии вирусу.

Но, как утверждает японский журнал Nikkei, в сущности эта риторика носит оборонительный характер. Пекин не желает начинать холодную войну против США, опасаясь, что ее последствия ударят по авторитету партии внутри страны. Ведь в 2021 году исполнится сто лет КПК. Партия обещала отметить это событие мощными достижениями в социальной области, в частности, полным искоренением бедности. В условиях растущей напряженности и возможного введения экономических санкций против Китая эти обещания будет почти невозможно выполнить.