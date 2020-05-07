Пакистанские спецслужбы пытаются руками джихадистов взорвать Кашмир, - А.Серенко

00:17 08.05.2020 Границу с Индией готовятся пересечь более 150 террористов



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



7 мая 2020



Более 150 боевиков джихадистских организаций готовятся сегодня к вторжению в индийский штат Джамму и Кашмир с территории Пакистана. Об этом заявил начальник местной полиции Дилбаг Сингх, подчеркнув, что полторы сотни террористов прошли обучение в пакистанских лагерях "Хизб-уль-Муджахидин", "Джаиш-е-Мухаммад", "Лашкар-е-Тайба" и других запрещенных в РФ организаций. Только за последний месяц индийские силовики уничтожили в ходе спецопераций более 50 джихадистов, подготовленных с учебных лагерях террористов на территории Пакистана.



Индийская армия и полиция проводят активные операции против террористов в Кашмире с начала апреля. Анализ боевой статистики, проведенный "НГ", показывает, что в среднем бойцы индийского спецназа уничтожали по два джихадиста каждые два-три дня. Крупным успехом Нью-Дели стала ликвидация утром 6 мая у деревни Бейгпура вблизи города Пулвама кашмирского террориста номер один Рияза Найку. Он и два его ближайших соратника были убиты снайперами индийского армейского спецназа во время разговоров по мобильным телефонам. Крупный командир джихадистской группировки "Хизб-уль-Муджахидин" (ХМ) Рияз Найку был тесно связан с пакистанскими спецслужбами и разыскивался индийскими силовиками более восьми лет. "Операция, в ходе которой был убит Рияз Найку, была одной из трех антитеррористических операций, проводившихся одновременно в южной части Кашмира, - рассказал "НГ" знакомый с ситуацией источник. – Еще два крупных террориста погибли в ходе столкновения с индийскими военными в деревне Шаршали в районе Пампор".



По словам компетентных источников "НГ", "Рияз Найку являлся ключевой целью для Индии после того, как взял на себя ответственность за террористическую организацию "Хизб-уль-Муджахидин": "Найку был наиболее разыскиваемым террористом после бывшего шефа ХМ Бурхана Вани, который погиб в ходе столкновения с силовиками в июле 2016 года. Рияз Найку активно экспериментировал с новыми средствами коммуникации, он сыграл ключевую роль в использовании социальных сетей для ведения пропаганды и вербовки молодых кашмирских мусульман в террористические структуры. Найку также был причастен к ряду резонансных терактов в Кашмире, в частности, к убийству специальных полицейских (SPO). Глава ХМ организовывал кампании угроз в адрес местных силовиков, стремясь заставить сотрудников местной полиции Джамму и Кашмира уволиться со службы".



С начала апреля в Кашмирской долине велась настоящая война между индийскими силовиками и боевиками джихадистских группировок, прошедших обучение в пакистанских лагерях. "В течение последнего месяца были убиты не менее 22 сотрудников сил безопасности Индии, в том числе офицеры армии, - сообщают информированные источники "НГ". – Все они погибли в ходе ожесточенных боев с террористами, спонсируемыми и поддерживаемыми Пакистаном. За последние четыре месяца боевики также убили девять мирных жителей. В свою очередь, не менее 54 террористов, в том числе несколько ключевых командиров "Джаиш-е-Мухаммад", "Хизб-уль-Муджахидин" и "Лашкар-е-Тайба", были уничтожены индийскими силовиками в ходе спецопераций".



Источники "НГ" связывают резкий рост числа весенних боестолкновений в Кашмире не только с сезонными причинами (завершение зимнего периода, не слишком комфортного для осуществления террористических вылазок), но и с многочисленными попытками проникновения групп террористов с пакистанской территории в Индию: "Пакистанские спецслужбы заметно активизировали операции содействия подконтрольным джихадистским группировкам по переходу границы с целью совершения нападений на индийских силовиков. Фактически, Исламабад и его разведка начинают новый этап прокси-войны с Нью-Дели в Кашмирском регионе".



Примечательно, что ликвидация индийским спецназом того же Рияза Найку и его соратников утром 6 мая стала итогом цепочки событий, начавшихся с попытки прорыва через индо-пакистанскую границу очередной группы джихадистов из Пакистана. По информации "НГ", индийские силовики вышли на группу Найку после того как 3 мая уничтожили группировку террористов в районе Хандвара (округ Купвара, Северный Кашмир), расположенном в 70 км от столицы штата города Сринагар. Тогда был убит командир местной группы "Лашкар-е-Тайба" Хайдер, гражданин Пакистана, который вел активную террористическую деятельность в северной части Кашмира и прибыл в Хандвару чтобы обеспечить прикрытие для новой террористической группы, прорывающейся с территории оккупированного пакистанцами Кашмира. Когда операцию проникновения через границу обеспечить не удалось, Хайдер и несколько его боевиков захватили в заложники местных мирных жителей. Индийские силовики сумели в ходе боя освободить заложников, при этом погибли полковник и майор индийской армии, два солдата и субинспектор полиции.

По словам источников "НГ", попытки проникновения террористических групп со стороны Пакистана на территорию Индии фиксируются регулярно с начала апреля. Так, например, 5 апреля пятеро джихадистов были убиты в ходе столкновения с индийскими силами безопасности в секторе Керан в округе Купвара. Тогда операция против террористов продолжалась в течение трех дней.

"Это внезапное повышение числа боестолкновений, происходящее на фоне проникновения хорошо обученных террористов из Пакистана, создает серьезную угрозу безопасности Индии, - прокомментировали ситуацию эксперты "НГ". - Даже когда страна борется с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, Пакистан продолжает экспортировать террор. Судя по всему, в ближайшее время следует ожидать новых попыток прорыва через границу в Индию банд боевиков". Эти прогнозы подтверждают и высокопоставленные индийские силовики. Так, по словам начальника полиции Джамму и Кашмир Дилбага Сингха, более 150 пакистанских террористов располагаются сегодня на специальных полигонах, подготовленных для проникновения через границу в Индию.



Есть основания полагать, что прорывающиеся сегодня на индийскую территорию боевики с осени 2019 года проходили специальную подготовку в пакистанских лагерях. Еще в октябре прошлого года информированные источники "НГ" начали сообщать об активизации деятельности военно-учебных лагерей (муаскаров) и религиозных школ (марказы и медресе) различных джихадистских организаций, расположенных на территории Пакистана и контролируемых пакистанской Межведомственной разведкой (ISI). Речь, в частности, идет о муаскарах и марказах, принадлежащих таким джихадистским террористическим организациям, запрещенным в РФ, как "Талибан", "Джамаат-уд-Дава", "Лашкар-е-Тайба", "Джаиш-е-Мухаммад", "Хизб-уль-Муджахиддин" и "Аль-Бадр. По словам компетентных источников "НГ", с конца октября 2019 года эти организации усилили вербовочную работу среди молодых мусульман в Пакистане, привлекая их на "джихад против неверных" в Афганистане, а также за "освобождение" Кашмира от Индии.



"Пакистанское правительство через Межведомственную разведку финансирует, обучает и вооружает такие террористические группы, как "Джамаат-уд-Дава", "Лашкар-е-Тайба", "Джаиш-е-Мухаммад", "Хизб-уль-Муджахиддин" и "Аль-Бадр", - подчеркивают источники "НГ", полагая, что "в настоящее время Исламабад ведет "относительно дешевую" прокси-войну, чтобы оккупировать Кашмир, используя терроризм и боевиков джихадистских организаций как оружие".

Ряд компетентных источников "НГ" отмечают, что пакистанское разведывательное агентство ISI в настоящее время содержит сеть крупных учебных лагерей (муаскаров) и марказов для джихадистов, как минимум, в трех регионах Пакистана – пакистанской части Джамму и Кашмир, включая Гилгит-Балтистан (районы Музаффарабад, Котли и Бхимбер), провинции Хайбер-Пахтунхва (район Мансехра) и провинции Пенджаб (районы Шейхупур и Бахавалпур). В этих лагерях и марказах одновременно обучаются от 500 до 800 террористов, завербованных по всему Пакистану. "Идеологическая и военная подготовка джихадистов в этих тренировочных лагерях проводится лидерами и опытными кадрами "Джамаат-уд-Дава", "Лашкар-е-Тайба", "Джаиш-е-Мухаммад", "Хизб-уль-Муджахиддин", "Аль-Бадр" и других групп, а также офицерами ISI", - сообщают источники "НГ".

Оперативниками ISI, по словам источников "НГ", в приграничных с Индией районах Пакистана создана специальная сеть "площадок внедрения" (или "стартовых площадок"), коридоров для проникновения джихадистов на индийскую территорию. В первую очередь речь идет о системе переброски боевиков в индийский штат Джамму и Кашмир с территории находящегося под пакистанским контролем Кашмирского региона. "Сотрудниками ISI здесь созданы многочисленные "стартовые площадки", через которые прошедшие обучение в муаскарах джихадисты проникают на индийскую территорию, - отмечают источники "НГ". - Пакистанская армия помогает террористам внедряться на территорию Индии, предоставляя входные данные по маршрутам проникновения, а также прикрывая огнем переходящих границу боевиков".



Источники "НГ" подчеркивают, что "несмотря на то, что многие радикальные исламские террористические элементы включены в режим санкций Совбеза ООН и запрещены в Пакистане, джихадистские организации и их подставные, созданные для прикрытия, публичные структуры открыто организуют массовые мероприятия, направленные на популяризацию и героизацию джихада": "Среди таких мероприятий - заочные похоронные молитвы за террористов, убитых на "кашмирском фронте", с целью мобилизации общественной поддержки и мотивирования исламской молодежи присоединиться к "джихаду" в Кашмире. На этих молитвенных собраниях убитые террористы представляются в качестве образцовых "борцов за свободу мусульман" и религиозных "мучеников", а их родители и родственники получают общественное признание за вклад в "джихад" в Кашмире".



Источники "НГ" отмечают с осени 2019 года растущую активность джихадистской сети "Джаиш-е-Мухаммад" (ДМ). Так, в начале ноября 2019 года руководство ДМ провело аудит уже прошедших обучение "фидаинов" (учеников-потенциальных джихадистов) в религиозном учебном заведении (марказе) "Усман-о-Али" (Markaz Usman-o-Ali), расположенном в районе Бахавалпур (Bahawalpur) в провинции Пенджаб. Тогда же, в начале ноября 2019-го, пакистанские военные позволили лидерам ДМ начать "выборочные проникновения" в индийский штат Джамму и Кашмир. Очевидно, что с начала апреля 2020 года эти проникновения начали происходить уже на регулярной основе.



Примечательно, что, по информации "НГ", высокопоставленный командир "Джаиш-е-Мухаммад" муфтий Абдул Рауф Асгар осенью 2019 года попросил функционеров ДМ начать более активную вербовку исламской молодежи по всему Пакистану и ее отправку в муаскары группировки для прохождения базовых курсов "Джихади". По имеющейся у "НГ" информации, в последнюю неделю октября 2019 года по инициативе Межведомственной разведки Пакистана состоялась встреча представителей ISI с муллой Асгаром для обсуждения практической реализации его просьбы.

Осенью 2019 года были также зафиксированы новые акценты в идеологической и пропагандистской работе функционеров "Джаиш-е-Мухаммад". Так, 11 октября 2019 года во время джума-намаза (пятничной проповеди) в марказе "Субханаллах" (Markaz Subhanallah) в пенджабском Бахавалпуре старший представитель ДМ Кари Хаснайн отметил, что "пакистанская власть не предпринимает (открыто) каких-либо серьезных шагов по проблеме Кашмира" и что поэтому "джихад является единственным способом помочь мусульманам в долине". "Другими словами, "освобождение Кашмира", по словам лидеров "Джаиш-е-Мухаммад", теперь "делегировано" Исламабадом джихадистам, а не пакистанской армии", - комментируют высказывание Кари Хуснайна эксперты "НГ".



Источники "НГ" отмечают также усилившуюся с осени 2019 года активность функционеров "Джаиш-е-Мухаммад" по сбору финансовых средств на "джихад" и на "поддержку мусульман в Кашмире". Так, активисты ДМ с октября прошлого года интенсивно собирают деньги среди жителей деревень Бахавалнагара (провинция Пенжджаб). Одновременно активисты и функционеры различных джихадистских танзимов (организаций) убеждали людей в Бахавалпуре, особенно тех, у кого есть родственники в Индии, чтобы они призвали индийских мусульман к восстанию против правительства Индии в связи с вопросом о Кашмире.



Источники "НГ" также обращают внимание на повышение с осени 2019 года мер безопасности со стороны руководства различных джихадистских группировок в отношении учебных лагерей и религиозных образовательных учреждений террористов. Так, например, по указанию кураторов из ISI в последнюю неделю октября 2019 года лидеры "Джаиш-е-Мухаммад" объявили о временном роспуске марказа "Балакот" (Balakot Markaz), расположенном в районе Мансехра (Mansehra) провинции Хайбер-Пахтунхва. Молодые радикалы, проходившие курсы религиозной подготовки в медресе "Талим-ур-Коран", и проживавшие на территории марказа, получили приказ покинуть его расположение. Как оказалось, эвакуация слушателей марказа была связана с получением от оперативников Межведомственной разведки Пакистана информации о возможной авиационно-ракетной атаке со стороны Индии.

Кстати, срочная эвакуация слушателей марказа "Балакот" в конце октября 2019 года дала возможность установить, что курс обучения "Darsh-e-Quran" проводился в марказе в присутствии старших официальных лиц "Джаиш-е-Мухаммад" и сотрудников пакистанской разведки.



По оценкам экспертов "НГ", следует ожидать дальнейшего обострения ситуации с безопасностью в индийском Кашмире в связи с наращиванием пакистанскими спецслужбами прокси-войны с использованием боевиков различных джихадистских группировок: "Одной из главных целей пакистанцев, очевидно, является провоцирование гуманитарного кризиса в этом регионе и массовых беспорядков с участием молодых мусульман. Восстание мусульман Кашмира против индийского правительства – это сверхзадача для пакистанских спецслужб. И для ее решения используются не только проповедники радикальных исламских движений, но и специально подготовленные террористические группы". Источник - ng.ru

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