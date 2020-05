Nation: если пандемия коронавируса - война, Трамп - военный преступник

00:34 08.05.2020

Если нынешний кризис сравнивать в моральном смысле с войной, то окажется, что Трамп - военный преступник. В этих условиях его поражения, хотя оно и было бы желанным, было бы недостаточно. Для достижения полной справедливости необходимы расследования и, если на то будут основания, уголовное преследование.



АЛЕКСАНДР БЕЛОВ



Во вторник репортер попросил президента США Дональда Трампа прокомментировать новые прогнозы, согласно которым в стране ожидается гораздо больше жертв от пандемии коронавируса, чем предполагалось ранее. Трамп подчеркнул, что эти прогнозы не учитывают меры по смягчению, которые Вашингтоном принимаются в большом количестве.



При этом глава Белого дома, призвав граждан думать о себе, как о воинах, указал на необходимость возобновления работы экономики страны. Сами по себе эти заявления могут прозвучать непоследовательно и противоречиво, поскольку основной мерой смягчения в США является социальное дистанцирование, а признаков того, что пандемию удастся победить в ближайшее время, нет. Кроме того, заявление Трампа о том, что граждане должны считать себя воинами, звучит особенно зловеще, если учесть рост числа погибших в результате распространения коронавируса, пишет Джит Хир в статье, опубликованной 6 мая в Nation.



Безусловно, метафоры военного времени используют многие лидеры, в том числе предполагаемый кандидат от демократов Джо Байден. Обычно сравнения с военным временем делают для того, чтобы укрепить решимость и осознание общей цели. Тем не менее в случае с Трампом имеет место другой, более мрачный смысл этих метафор: оправдания жертв ради какой-то общей миссии, хорошей или плохой. Если Трамп, как он себя называет, является "президентом военного времени", то его правление заслуживает того, чтобы его оценивали по тем же стандартам, по которым оценивают военных. Жертвенная смерть на войне оправданна, но только если она служит цели.



Будучи лидером военного времени, Трамп близок к тому, чтобы повторить опыт "некомпетентного" генерала времен войны во Вьетнаме Уильяма Уэстморленда. Конечно, победа над пандемией сама по себе - благородное дело, но Трамп, и это ужаснее всего, призывает к жертвам для других целей, в том числе для запуска экономики, который бы обеспечил ему переизбрание. Из-за некомпетентности администрации Трампа показатели смертности от пандемии оказались намного выше, чем могли бы. По данным издания the New York Times, постоянная нехватка медикаментов усугубляется тем, что поставки обеспечивают около дюжины молодых волонтеров, набранных зятем президента Джаредом Кушнером, тогда как руководство ими осуществляет бывший помощник жены Кушнера Иванки Трамп.



Добровольцев, работавших в специальной группе, объединяет не только молодой возраст, но и опыт: они прежде почти не занимались закупками, получив к тому же указание придавать приоритетное значение рекомендациям политических союзников, в том числе крупных доноров и правых медиазвезд. Так, больница, которую всячески поддерживала ведущая компании Fox Жанин Пирро, получила 100 тыс. масок после того, как она усиленно пролоббировала интересы этого медицинского учреждения.



По информации the New York Times, по меньшей мере одна рекомендация, полученная этими волонтерами, окончилась полным фиаско: инженеру из Кремнеевой долины Ярону Орен-Пайнсу было выделено $69 млн на производство 1000 аппаратов ИВЛ, которые, несмотря на заверения, он так и не поставил. Руководство в этой специальной группе осуществляется по тем же принципам, что и война в Ираке. Общеизвестно, что администрация Джорджа Буша - младшего раздала ключевые позиции в Зеленой зоне Багдада молодым сторонникам Республиканской партии, у которых были связи, но не было опыта или знаний в управлении.



Неудовлетворительные меры по борьбе с пандемией напоминают неудачные войны США во Вьетнаме и Ираке не только своей некомпетентностью, но и своей несправедливостью. Как и в случае с теми конфликтами, на жертву здесь идут не все. Напротив, американская элита может отсидеться подобно тому, как отсиделся Трамп во время призыва для участия в войне во Вьетнаме. Основной удар предстоит взять на себя гражданам США из рабочего класса, прежде всего, представителям национальных меньшинств.



Так, как отметила проводник метро и писательница Суджата Гидла в статье для The New York Times, работники общественного транспорта в Нью-Йорке приняли на себя удар пандемии: показатели смертности среди них превосходят даже смертность среди медицинских сотрудников и работников прочих экстренных служб. По ее словам, именно пандемия со всей очевидностью показала, что социальный порядок от скатывания в хаос защищает именно первоочередной персонал. Несмотря на это, к ним относятся с величайшим неуважением, как если бы их считали расходуемым материалом.



"Воины", идти на жертвы которых призывает Трамп, - это Гилда и ее коллеги. "Под призыв" попадают все граждане страны, но некоторым группам населения грозит особенный риск. К ним относятся врачи, медсестры, доставщики, продавцы продуктовых магазинов, упаковщики мяса, жители домов престарелых и заключенные. Никто из них не получит ветеранской пенсии или доступа к образованию, который представляется бывшим военнослужащим. В действительности же они могут лишиться заработной платы и пособий, как это уже происходит с некоторыми врачами и медсестрами, когда коммерческие поставщики медицинских услуг оказались в финансовом затруднении из-за сокращения необязательных операций.



Этими гражданами США жертвуют не ради здравоохранения, но с целью скорейшего возобновления работы экономики, чтобы повысить шансы переизбрания Трампа. Если нынешний кризис сравнивать в моральном смысле с войной, то окажется, что Трамп - военный преступник. В этих условиях его поражения, хотя оно и было бы желанным, было бы недостаточно. Для достижения полной справедливости необходимы расследования и, если на то будут основания, уголовное преследование.