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Китайский экспорт оживился в апреле. При этом импорт страны сократился на 14,2%
01:03 08.05.2020

"Коммерсантъ" от 07.05.2020,
Экспорт Китая в апреле показал неожиданный рост, увеличившись на 3,5% после падения в первом квартале. Импорт при этом просел еще сильнее, чем в марте,- на 14,2%, свидетельствуют данные внешнеторговой статистики. Эксперты полагают, что поддержку экспорту оказали заказы на медицинские товары, однако в дальнейшем Китай столкнется с последствиями ослабления внешнего спроса.
Экспорт Китая в апреле вырос на 3,5% год к году (с минус 6,6% в марте), тогда как импорт, напротив, сократился дополнительно на 14,2% (минус 0,9% в марте), этому поспособствовало в том числе резкое падение цен на энергоресурсы, следует из данных внешнеторговой статистики КНР.
В поставках за рубеж наиболее сильный прирост пришелся на медицинские товары (плюс 11% год к году), при этом экспорт большинства потребительских товаров продолжил снижаться.

В то же время импорт в основном сократился за счет меньшего ввоза комплектующих, тогда как суточный импорт нефти в страну увеличился в апреле на 0,74 млн барреля в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 10,42 млн б/с, на фоне увеличения нефтепереработки и спроса со стороны конечных потребителей, отмечают в Sberbank CIB.

"Прирост экспорта в апреле может являться следствием довыполнения тех заказов, которые были сделаны ранее и отложены из-за ограничений. С учетом карантина во многих странах внешний спрос, вероятно, будет слабее",- полагают в Capital Economics, указывая, что экспорт Южной Кореи в апреле сократился на рекордные за 11 лет 24%. В ING Bank также ждут сжатия экспорта и указывают на риски очередного обострения торговой войны с США.
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Напомним, в Международном валютном фонде также прогнозируют, что в Китае в этом году темпы роста будут минимальными, но тем не менее положительными - 1,2% (в 2021-м - плюс 9,2%). При этом, по данным китайской госстатистики, ВВП Китая в первом квартале этого года сократился на 6,8% год к году и на 9,8% к четвертому кварталу 2019 года (тогда рост составил 6%, в целом по прошлому году - 6,5%). Это первый спад, с тех пор как в 1992-м стали публиковаться квартальные данные по росту в КНР.
В частности, промпроизводство по итогам всего квартала сократилось на 8,4%, однако показатель включает как падение на 13,5% в январе-феврале, так и гораздо менее значительное сокращение в марте - на 1,1%. При этом некоторые сектора пострадали существенно больше других: в автопроме выпуск упал на 43%, в фармацевтике, телекоммуникациях и робототехнике, напротив, отмечался рост. Общий объем экспорта снизился на 3,5% за квартал, импорта - на 2,4%.
Татьяна Едовина

Источник - "Коммерсантъ"
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