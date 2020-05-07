Бабушка, ау! "Не заметившую" вирус в Таджикистане представительницу ВОЗ Перфильеву выгоняют на пенсию

06:51 08.05.2020

Представитель ВОЗ в Таджикистане покинет свой пост



Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Таджикистане Галина Перфильева сообщила, что ее контракт скоро истечет. Об этом она рассказала агентству Sputnik.

"Я временно находилась на этой должности. Я уже очень давно на пенсии в ВОЗ, поэтому истекает мой контракт",- сказала она, уточнив, что сейчас руководство ищет ей замену.

Отметим, что с началом пандемии коронавируса Галина Перфильева сталкивалась с острой критикой из-за того, что не подвергала сомнению информацию об отсутствии выявленных случаев заражения в Таджикистане. В конечном счете, выявление первого случая практически совпало по времени с визитом в страну миссии ВОЗ из европейского офиса, которая находится там до сих пор.



Между тем в беседе с "Ъ" госпожа Перфильева еще 21 апреля подчеркивала: "Категорически утверждать, что в стране нет случаев заболевания, нельзя". "Как известно, существуют бессимптомные формы COVID-19. И в Таджикистане, как и в абсолютном большинстве стран, нет возможности проводить лабораторные исследования всего населения, чтобы выявить их",- говорила она.

5 мая на фоне ситуации с коронавирусом в отставку был отправлен министр здравоохранения Таджикистана Насим Олимзод.

По последним данным, в стране выявлено 379 зараженных COVID-19, умерли 8 человек.