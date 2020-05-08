Куда ведет китайский выход. О реалистичности позитивных данных из КНР, - А.Габуев

08:01 08.05.2020

Александр Габуев о реалистичности позитивных данных из КНР



Газета "Коммерсантъ" №81 от 08.05.2020,

На фоне продления режима самоизоляции и роста заражений коронавирусом в России новости из Китая кажутся невероятными. В стране с населением почти в десять раз больше российского и вроде как вышедшей из карантина в середине апреля фиксируется подозрительно мало новых случаев COVID-19. Так, 6 мая власти объявили всего о двух новых заболевших, прибывших из-за рубежа. Такие цифры Комитет по вопросам здравоохранения КНР публикует на протяжении последних недель, но можно ли им верить?

Именно этот вопрос в разных формах настойчиво задавали мне представители крупного российского бизнеса в одном из недавних Zoom-чатов. И он отнюдь не праздный. Во-первых, учитывая далеко не радужную картину в экономиках ЕС и США, на Китай у экспортеров последняя надежда. Во-вторых, если китайцы и правда нашли способ, как выпустить на работу многомиллионное население после недель строгого карантина, значит, мы можем подхватить эти передовые практики - если не на федеральном, то хотя бы на корпоративном уровне в крупных промышленных моногородах.

Однако мои собеседники были по большей части уверены, что власти КНР статистику искажают. Насколько оправдан их пессимизм, возможно, не знает даже товарищ Си Цзиньпин. Но точно понятно, чего не происходит - нет ситуации, напоминающей начальный период или разгар пандемии этой зимой.



Когда из КНР стали приходить новости о вспышке коронавируса, можно было верить или не верить порядку цифр. Но были тысячи видеозаписей с переполненными больницами, насильственным карантином. Спутники фиксировали многодневные задымления в районе Уханя (некоторые предполагают, что это следствие работы крематориев). Свидетельств драмы в Хубэе и других провинциях было так много, что машина онлайн-цензуры оказалась неспособна их вычистить. В зоне бедствия работали десятки иностранных журналистов и сотрудников китайских полунезависимых СМИ, которые документировали и транслировали происходящее. Сейчас такой картины нет.



В современном цифровом мире новый виток эпидемии, похожий на уханьский, невозможно скрыть даже в многомиллионном Китае. Именно это в условиях КНР можно считать достоверным успехом - власти научились в зародыше давить потенциально новые очаги вроде того, что чуть было не возник в городе Суньфэньхэ на границе с Россией.

Но при этом анализ данных, которые каждый день генерируют китайские пользователи, позволяет видеть всю хрупкость ситуации. Многоуровневые проверки и взятия тестов на вирус при посадке в самолеты и поезда; полупустые торговые центры и рестораны; полупустые заводы, работающие, похоже, во многом на склад. Восстановление будет болезненным и долгим: и для Китая, и для его торговых партнеров.