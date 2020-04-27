Партизаны на довольствии. Оружие гибридной мировой должно быть простым и надежным, - ВПК

08:16 08.05.2020 Сивков Константин

27 апреля 2020



Если мировой гибридной войны уже не миновать и воевать в ней станут иррегулярные формирования (ИФ), то стоит изучить специфические особенности их вооружения.

К оружию иррегулярных формирований есть ряд особых требований, нехарактерных для регулярных Вооруженных сил. И это предполагает заблаговременное развертывание производства специфических систем вооружения и боевой техники.

Естественно, речь пойдет только о ИФ, находящихся под контролем конкретного государства. Иные иррегулярные формирования, не имеющие такой поддержки (и потому маложизнеспособны) либо получающие поддержку от нескольких государств, в принципе не могут иметь четкой, построенной на единых принципах системы вооружения. Комплектование их вооружением и боевой техникой происходит спонтанно за счет трофеев или поставок из разных стран.

Разберемся в иерархии иррегуляров

Система вооружения ИФ, как и система вооружения любых регулярных ВС, определяется как целесообразно организованная совокупность взаимно дополняющих друг друга, функционально и организационно связанных образцов, комплексов, систем вооружения и боевой техники различных видов, типов и функционального предназначения, распределенных по оргштатным иррегулярным формированиям в соответствии с их предназначением.

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РФ должна быть готова как обороняться против гибридной агрессии, так и обладать возможностью вести контрнаступление гибридными методами

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Соответственно под обликом системы вооружения ИФ следует понимать структуру системы вооружения иррегулярных формирований по организационному, функциональному и иным признакам, общий количественный и качественный состав образцов, систем и комплексов вооружения ее компонент.

В системе вооружения иррегуляров компоненты делятся по иерархическому признаку. В общем случае они могут быть оперативно-стратегического, оперативного и тактического уровней. При этом под формированием оперативно-стратегического (оперативного) уровня понимаются только соответствующие органы управления и подразделения и части, непосредственно им подчиненные. Тогда как под формированиями тактического уровня – конкретные типы иррегулярных частей и подразделений. Такой подход вытекает из особенностей оргстроительства ИФ разных уровней и характера их боевых действий.

В зависимости от области применения должны различаться системы вооружения иррегулярных формирований, предназначенных для действий вне национальной территории и в ее пределах. Исходя из особенностей боевого применения, состава и численности ИФ должны выделяться системы вооружения отрядов относительно малочисленных, но с высоким уровнем боевой подготовки; массовых со средним или низким уровнем подготовки личного состава.

Помимо этого, в системе вооружения иррегуляров составляющие делятся по функциональному признаку:

разведки и наблюдения;

связи и управления;

транспорта;

поражения противника (огневого и информационного);

маскировки и обеспечения боевой устойчивости;

материально-технического обеспечения.

Когда приходит "Время Ч"

Требования к оснащению подсистем разведки и поражения ИФ определяются главным образом по объектам атак иррегуляров. Эти объекты для формирований высших уровней относятся преимущественно к площадным целям. Точечные высокозащищенные цели противника, имеющие оперативное или более высокое значение, как правило, поражаются силами регулярных войск государства, которое "курирует" иррегулярную группировку. Вспомним, как ВВС НАТО, уничтожая стратегические объекты Сербии, расчищало путь для действий албанских парамилитарных отрядов.

ИФ тактического уровня, помимо площадных, поражают точечные высокозащищенные тактические объекты. И стационарные (типа долговременных огневых точек), и мобильные (например, бронетехнику). Дальность действия образцов и комплексов, входящих в эту подсистему вооружения, определяется глубиной активных действий ИФ соответствующих уровней.

Для иррегулярных отрядов оперативно-тактического уровня оснащение подсистемы разведки и огневого поражения должно быть сопоставимым по величине со всем регионом деятельности данной группировки. То есть она должна работать на дальность от ста до нескольких сотен километров. Точность определения места и огневого поражения цели должна быть порядка двух-трех сотен метров среднеквадратического отклонения. Время обнаружения, классификации объекта и его поражения огневыми средствами должно обеспечивать решение огневой задачи до того, как противник выведет свои силы из-под удара или успеет парировать его.



Фото: google.com

Для оперативно-стратегического уровня такое время может колебаться от суток до нескольких часов. Аналогичные требования применительно к оперативному уровню составляют от нескольких десятков до ста километров, от двухсот до трехсот метров и от получаса-часа до нескольких часов соответственно. Для разведки и огня ИФ тактического уровня точность обнаружения сокращается до нескольких километров, среднеквадратическое отклонение колеблется в пределах от 50–100 метров до метра и менее. А необходимый хронометраж поражения цели составляет от десятков секунд до нескольких минут.

Важнейшим источником развединформации для иррегуляров выступают кураторы из регулярных ВС. При этом задачи поражения объектов противника на оперативной и оперативно-тактической глубинах часто берут на себя ВВС и флот государств-спонсоров, дальнобойная артиллерия и оперативно-тактические ракетные комплексы сухопутных войск. Проще говоря, палубная авиация США громит важнейшие цели жертвы агрессии, создавая приволье для операций подопечных американцам отрядов боевиков.

Требования по оперативности, надежности и достоверности системы связи и управления ИФ существенно ниже, нежели в регулярных войсках. Дальность связи должна обеспечить надежное управление подчиненными отрядами на всю глубину зоны ответственности, создавая взаимодействие с поддерживающими частями регулярных войск и "курирующими" инстанциями.

Для оперативно-тактического уровня управления дальность связи составляет до тысячи и более километров. Для оперативного – до нескольких сотен километров. А для тактического – до нескольких десятков километров. Специальных средств обеспечения принятия решения, подобных тем, что располагают регулярные войска, судя по опыту гибридных войн, ИФ не имели вообще. Причина в особенностях их организации и действий. Вероятно, даже в среднесрочной перспективе необходимость в таких средствах у иррегуляров вряд ли появится.

Важнейшим требованием становится скрытность системы управления и связи. В этом отношении для ИФ, действующих за пределами национальной территории, эти требования как минимум не ниже, чем для регулярных сил. Ведь скрытность является практически самым главным фактором обеспечения их боевой устойчивости. Отсюда и требование: вероятность пеленгования работы средств связи таких формирований как минимум не может превышать аналогичный показатель для выявления других демаскирующих признаков. А время, необходимое для дешифровки перехваченного сообщения, должно превышать время, необходимое для выполнения типовой задачи соответствующего уровня управления. Словом, пока противник расшифрует радиоперехват, иррегуляры успевают нанести удар и уйти.

Для оперативно-стратегического уровня ИФ это время может составлять до двух-трех недель и более. Для оперативного – до недели, для тактического порядка – 10–12 часов. То есть парамилитарные отряды должны оснащаться специальными средствами связи, включающими средства линейного шифрования.

Транспортная подсистема вооружения иррегуляров должна обеспечивать переброски бойцов, вооружения, боеприпасов и иных материально-технических средств в тех объемах, на такое расстояние и за такое время, которые диктуются оперативной (тактической) необходимостью.

Для оперативно-стратегического уровня речь может идти о перебросках нескольких тысяч человек и до нескольких десятков тысяч тонн грузов на несколько сотен километров за неделю-две. Применительно к оперативному уровню требования могут быть ограничены двумя-тремя тысячами единиц личного состава и несколькими тысячами тонн грузов на расстояние до ста километров за несколько суток. Для крупных ИФ тактического уровня транспортная подсистема должна обеспечить переброску нескольких сотен человек с несколькими сотнями тонн груза на расстояние в десятки километров за сутки и менее. Это в сущности не очень большие требования.

Если требованиями к подсистеме оперативной маскировки и обеспечения боевой устойчивости для иррегулярных отрядов, действующих на своей территории, можно пренебречь, то для ИФ, предназначенных для действий за ее пределами, они становятся ключевыми. Поскольку противодействие им могут оказывать регулярные ВС и иные силовые структуры иностранных государств, причем с применением всего арсенала. От авиации, ракет и артиллерии нужно уметь прятаться.

Опыт гибридных войн XXI века (в Сирии, например) говорит, что наибольшую угрозу для иррегуляров, действующих на иностранной территории, представляют ВВС противника и средства воздушного нападения других видов ВС (авиация флота), а также дальнобойная артиллерия. Для всего этого у ИФ нет эффективных средств противодействия.

Как обеспечить боевую устойчивость иррегуляров в войне с отлично вооруженными регулярными войсками противника? Только маскировкой и применением средств РЭБ. Они способны сильно снизить эффективность применения противником вооружений, против которых у боевиков нет защиты. Огневые средства обороны ИФ при этом должны наносить неприемлемый ущерб силам атакующих их регулярных войск. Вспомните, какие страшные потери в Грозном в декабре 1994-го нанесли нашим броневым силам гранатометчики противника.

Поэтому средства маскировки и РЭБ боевиков должны обладать способностью сорвать эффективное применение противником оружия большой дальности. Как? Точность определения координат возможной цели снижается ниже допустимого уровня. Растягивается время, уходящее на классификацию целей и на передачу данных о них на средства поражения. Так, что информация попросту устаревает: боевики успевают переместиться. Применяя РЭБ и маскировку, они создают искаженную картину тактической (оперативной) обстановки. Так, чтобы противник обрушивал свои удары в пустоту (промахивался) или бил по ложным целям. Особенно важно обманывать СВН противника. Одновременно на средства обороны иррегуляров возлагается задача уничтожения неприятельского оружия малой дальности и его носителей, действующих по данным собственных оптико-электронных средств разведки и наведения.

К системе МТО боевиков предъявляются те же требования, что и к снабжению регулярных войск. Иначе успешно решать боевые задачи иррегуляры просто не смогут. Объемы и темпы необходимых поставок должны обеспечивать возможность ведения соответствующих форм боевых действий. Это требование определяет объемы хранимых запасов, мощности объектов подсистем частных видов МТО (скажем, ремонтных предприятий и медицинских объектов), распределение их по ТВД и другие характеристики этой системы.

В отличие от регулярных ВС система МТО иррегуляров (прежде всего тех, которые действуют на иностранных территориях), как правило, отвечает и особым требованиям. Во-первых, она должна обеспечивать возможность использования боевой техники и вооружения чрезвычайно широкого спектра – намного более широкого, нежели аналогичная система регулярных войск. Это могут быть образцы, произведенные в разных странах. Как трофейные, так и поставленные "кураторами" или закупленные по разным каналам. В их числе встречаются как самые совершенные и современные образцы (как правило, трофейные, потому что иррегулярам даже "кураторы" не дают современной боевой техники), так и давно устаревшие. Например, в кадрах кинохроники войны в Сирии можно увидеть, что боевики НВФ применяли германские гаубицы LeFN18 времен Второй мировой.

Во-вторых, система МТО иррегулярных сил должна поддерживать в исправности боевую технику и вооружения без участия их производителей, которые, как правило, в регулярных ВС обслуживают свои образцы в войсках.

Все приходится делать самим и в полевых условиях.

В-третьих, объекты системы МТО парамилитарных отрядов должны быть подвижными, кочующими. Иначе они весьма скоро могут быть уничтожены регулярными ВС противника.

Присмотримся к арсеналу боевиков

Помимо этих требований, в основном характерных и для регулярных войск, исключительно большое значение имеют особые "иррегулярные" требования, диктуемые спецификой, численностью, характером и сферой деятельности ИФ, особенностями комплектования их личным составом.

Прежде всего размеры, вес и численный состав экипажа боевой техники боевиков-добровольцев, как правило, должны быть серьезно ограниченны. Малочисленные формирования, пусть даже и располагающие хорошо подготовленными бойцами, как правило, могут использовать образцы, размещаемые на отдельных автомобилях с экипажем два-три человека. Или даже только переносные. Крупные ИФ, как правило, состоящие из разных по уровню и направленности подготовки контингентов, также в редких случаях могут сформировать слаженный экипаж более чем из трех-четырех человек. Соответственно боевая техника ИФ может быть только весьма простой.

Другим важным требованием к арсеналу иррегуляров является ее пригодность к починке в поле. Причем речь может идти не только о текущем ремонте или устранении незначительных повреждений, но и о более серьезных задачах, предполагающих замену или восстановление важнейших частей. Для этого нужна взаимозаменяемость элементов и компонент разных образцов вооружения и боевой техники. А это предполагает достижение единства технологической и компонентной базы системы вооружения даже в ущерб боевой эффективности отдельных образцов.

Боевикам необходима интеграция в подсистему вооружения трофейного и устаревшего вооружения/боевой техники. Это предполагает создание специальных адаптационных технических комплектов, которые могли бы обеспечить использование нестандартных образцов техники и вооружения в едином комплексе с другими.

Огромное значение имеет возможность употребления трофейных и устаревших боеприпасов. Как это делается? Во-первых, за счет конструкционных особенностей оружия, позволяющих использовать и определенные виды трофейных и устаревших боеприпасов вместе с табельными, причем без внесения изменений в образец. Так, например, в Великую Отечественную наш батальонный миномет имел калибр 82 миллиметра, тогда как немецкий – 81. Это давало нам возможность применять трофейные мины, а немцам – нет. Во-вторых, можно создавать образцы и комплекты переделки к ним, позволяющие в полевых условиях и в приемлемые сроки приспособить оружие под использование имеющихся боеприпасов.

Назовем еще одно важное требование к арсеналу иррегуляров. Особенно массовых, где воюют неважно подготовленные бойцы. Их техника и вооружение должны быть просты в освоении и эксплуатации, рассчитаны на наспех обученный личный состав.

И конечно, иррегуляры всех типов должны иметь возможность применения гражданской техники, технических средств, систем и коммуникационных сетей общего пользования для решения боевых задач и размещения образцов вооружения. Возможным направлением удовлетворения этого требования может быть поставка образцов вооружения и боевой техники вместе с установочными комплектами, позволяющими использовать в качестве их носителей любую подходящую для этого гражданскую технику.

Другим направлением становится налаживание серийного производства адаптационных комплектов, позволяющих оперативно модифицировать подходящие образцы гражданской техники под решение определенных боевых задач. За счет этих мер возможно пускать в ход комплектующие, расходные материалы и ГСМ общего пользования или трофейные.

Наконец, надо упомянуть еще одно важное требование к вооружению ИФ, которое, можно сказать, подсказали боевики НВФ в Сирии, атаковавшие базу "Хмеймим" кустарными беспилотниками. Оно в возможности в полевых условиях собирать новые образцы техники и вооружения под текущие тактические и оперативные задачи. Причем мастерить из заранее подготовленных компонентов, выполненных таким образом, чтобы скрыть факт господдержки иррегулярных формирований. И это нормально. Ведь суть гибридного нападения состоит в том, чтобы используя иррегулярные отряды, скрыть факт внешней агрессии против данного государства. В свою очередь к отражению такой агрессии, часто обряженной в ризу "борьбы за свободу", далеко не всегда политически и морально-психологически выгодно привлекать регулярные ВС. Куда эффективнее на ранних стадиях развития гибридной атаки отразить ее силами своих иррегулярных формирований. Как ни печально, но сегодня это основной тип войн. А раз так, то РФ должна быть готова как обороняться против такого типа агрессии, так и обладать возможностью вести контрнаступление гибридными методами.

В дальнейших статьях мы продолжим анализ возможных направлений развития вооружений и боевой техники иррегулярных формирований.

Продолжение следует.

Константин Сивков,

заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Опубликовано в выпуске № 16 (829) за 28 апреля 2020 года Источник - ВПК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588914960

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