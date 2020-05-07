Кризис означает суд, - митрополит Тихон (Шевкунов)

10:08 08.05.2020 О богослужениях в период эпидемии, опасном легкомыслии и поддержке священников

митрополит Тихон Шевкунов



Ответы на вопросы корреспондентов псковских СМИ.

- Известно, что во множество монастырей и храмов Русской Православной Церкви катастрофическая ситуация с Covid-19, повальное заражение, смерти, инфицирование мирских людей - это Киево-Печерская Лавра, Троице-Сергиева Лавра, и Дивеево, и Хотьково. Какова ситуация в псковских монастырях и храмах?

- Мы молимся и сопереживаем нашим собратьям в тех обителях и в тех храмах, где бушует инфекция, где есть потери, где тяжелейшие страдания.

Наверное, псковичи многие помнят замечательного епископа - владыку Фому, он был молодой, был викарием Псковской епархии. В Москве в Донском монастыре тоже было заражение, и он попал в реанимацию, и недели две он был в этой реанимации в тяжелом состоянии. Все эти дни были наполнены тяжелейшими страданиями. Как мне говорили несколько человек, сравнить эти страдания от удушья они не могут ни с чем пережитым ими за их жизнь. Слава Богу, владыка Фома выздоравливает.

Но ситуация действительно сложная. К сожалению, у нас немало людей, которые этого абсолютно не понимают. Легкомыслие, если не запредельное, весьма и весьма присутствует в нашей жизни.

Что касается псковских храмов и монастырей, более месяца назад моим указом было приостановлено посещение мирянами храмов и монастырей. Считаю это абсолютно правильным, хотя и очень тяжелым решением.

Наш Псково-Печерский монастырь - это центр паломничества в Псковской области. Тысячи и тысячи людей, в первую очередь из Москвы, из Санкт-Петербурга, как вы прекрасно знаете, приезжали сюда. В период эпидемии это могло бы стать и стало бы наверняка просто катастрофой. Не говоря о том, что Печоры - это город, населенный по большей части людьми пожилыми, которые в первую очередь подвержены осложнениям после инфекции Covid-19. И в самом Псково-Печерском монастыре весьма и весьма много людей преклонного возраста. Впрочем, как мы знаем, не только пожилые, но и молодые люди и болеют, и умирают от этой инфекции.

Храмы не закрыты. Служба в каждом храме Псковской епархии продолжается, но богослужение совершают только священнослужители и необходимые для этого сотрудники церкви - певцы, чтецы и так далее. Служба перед Богом совершается, и это самое главное, это важнейшая молитва - принесение бескровной жертвы, святой Евхаристии.

Что касается наших прихожан, то мы неоднократно говорили: все, кто хочет причаститься и готовился к этому в дни Великого поста и на Светлой неделе, и сейчас, когда Светлая послепасхальная неделя уже закончена, могут обратиться к священникам и обязательно к ним придут в дом. Не они придут в дом Божий, а сам Господь в святых своих Таинах придет в ваш дом, и вы исповедуетесь и причаститесь святых Христовых Таин.

Мы видим, что творится в Москве, что происходит в тех обителях, которые вы уже перечислили. Наверное, не надо об этом слишком много говорить, но это так. Мы не станем причиной распространения болезни, несчастий, страданий, а иногда и смерти для своих ближних, или для людей незнакомых.

Вместе с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым мы подготовили специальные подарки для наших прихожан, и священники получили эти подарки во всех благочиниях Псковской епархии и Псковской митрополии, и Великолукской тоже, и вместе с этими дарами приносят знаки внимания к людям в их дома.

О богослужениях в эпидемию

- Каждый день сообщают о заболеваниях и смерти приходских священников и паствы. Какова ситуация в Псковской епархии?

- По милости Божией, пока нет ни одного заражения среди священников и нашей паствы - это результат и молитв, с одной стороны, и строгого соблюдения норм, необходимых в этой ситуации на наших приходах и в монастырях. Да, мы закрыли для посещения все монастыри, но это до поры, до времени.

Вы знаете, наверное, что была договоренность с нашим губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым о том, что в этой ситуации мы нашли некую золотую середину, некий выход из положения - совершение богослужений на улице в прихрамовых дворах на прихрамовой территории. Конечно, было прохладно, а то и холодно, но православные люди с радостью собирались, одевались потеплее, и мы совершали литургии на улице, а это самое главное, особенно в период Великого поста, когда все православные люди стремятся причаститься святых Христовых Таин.

Мы просили, требовали и умоляли только об одном: служите, пожалуйста, на прихрамовых территориях. Михаил Юрьевич даже пошел на абсолютно экстраординарный шаг и в своем указе, в государственном указе написал, что богослужения разрешаются на прихрамовой территории в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Входа Господня в Иерусалим, в Великий Четверг, в Великую Пятницу, в Великую Субботу и в Светлое Христово Воскресение. Конечно, невозможно представить себе государственный документ с перечислением чисто церковных праздников, но это произошло, и мы ему за это благодарны.

Но, к сожалению, нашлись люди, которые лишили псковских православных этой радости - возможности побывать на богослужениях. В нескольких, в немалом числе храмов, не буду сейчас их называть, пренебрегли этой просьбой и мольбой, и набивали храмы битком народом, и совершали богослужение внутри храма, рискуя людьми, рискуя повторить то, что происходит сейчас, к сожалению, в других городах. Вы, интересующиеся этим, сами прекрасно знаете названия этих городов и прецеденты, когда чуть ли не все священники и множество их прихожан ложатся со страданиями в больницы и увеличивают количество больных и страшные нагрузки для наших врачей.

В этой ситуации санитарные службы Пскова приняли тяжелое для нас жесткое решение, и вот мы, священники, остались одни в храмах, а мирян лишили этих богослужений, к которым так готовились наши священники. Ведь те, которые по совести восприняли это послушание архиерею, подготовили специальные выносные престолы, мы договорились с областными властями, и клубы, и школы выдали храмам звукоусиливающие устройства - все постарались. Но кроме тех, кто решил, что законы и просьбы, и мольбы не для них. Но пусть это остается на их совести.

- Вы выступили с ограничением посещения монастырей и храмов одним из первых, почему?

- Почему? Потому что я примерно представлял себе, разобравшись в ситуации, чем все это грозит. Слава Богу, что у нас на опережение прошло.

Мы много совещались, советовались с Михаилом Юрьевичем, мы каждый день практически с ним на связи, вместе решаем эти церковные проблемы. Михаил Юрьевич - православный мирянин, он имеет право участвовать в предложениях архиерею по поводу сложной и смертельно опасной ситуации, которая сложилась. Я по мере своих сил тоже что-то предлагаю для обсуждения.

Об опасности Covid-19

- Многие говорят, что смертность от коронавируса такая же, как и при обычном гриппе, что вы на это ответите?

- Это безответственное и провокационное утверждение.

Одному из таких людей я предложил вопрос: сколько человек знакомых вам умерло сейчас от коронавируса - тех, о которых вы слышали, известных людей и так далее? Он перечислил довольно много священников и мирян. В прошлом году сколько человек, знакомых вам, может быть, не лично, но хотя бы по средствам массовой информации, людей известных умерло от гриппа? Он не смог назвать ни одного.

Да, по милости Божией и трудами наших медиков в первую очередь, эпидемиологов, санитарных врачей, реаниматологов, государственных служб, которые мобилизовали все силы для подавления эпидемии, у нас смертность, слава Богу, не такая большая. Некоторые говорят: "Смотрите, смертность совсем небольшая".

Вы знаете, в зиму 1959-1960 года в Москве произошла вспышка черной оспы. Это страшная болезнь, которая выкашивала целые города и области в средневековье и в XVIII–XIX веках. В Москве от этой болезни умерло всего четыре человека, и можно было бы тогда сказать: "Смотрите, что такое черная оспа, ерунда какая-то".

Что произошло? В Москву из Индии из командировки приехал советский художник Кокорекин, он заразился в Индии черной оспой и сам не знал об этом. В Москве он общался с довольно широким кругом людей, потом почувствовал себя плохо, его пришлось отвезти в больницу, он умер.

На патологоанатомической экспертизе всей Москве и всему Советскому Союзу очень повезло - к патологоанатому, который вскрывал этого несчастного художника Кокорекина, приехал старый друг, пожилой уже патологоанатом. Посмотрев на вскрытие Кокорекина, он сказал: "Так это черная оспа". Об этом сразу сообщили санитарным службам, и весь город, точнее даже вся страна, начиная от санитарных врачей и медиков, кончая милицией, силами безопасности, армии, все встали на защиту города и страны. Все прекрасно понимали, что все это может закончиться страшнейшей трагедией.

За несколько дней буквально мобилизованные сотрудники, врачи и правоохранители выявили все контакты этого Кокорекина и контакты этих контактов - их оказалось более 10 тысяч. Всех этих людей изолировали и стали лечить. Были привиты 10 миллионов человек. Представляете, что это такое? В результате, скончались четыре человека, но не от того, что эпидемия была безопасной, и черная оспа - это не страшная болезнь, а вопреки этому, благодаря усиленной мобилизации. Поэтому говорить о том, что эта болезнь не страшнее, чем грипп, это как минимум абсолютно безответственно.

- Как вы оцениваете деятельность псковских губернских властей и епархии в это сложное время?

- Знаете, цыплят по осени считают - не будем сейчас пока ничего оценивать, будем работать. Вам самим достаточно посмотреть на статистику, сколько заболеваний в соседних регионах, и сколько у нас. Оценивать деятельность Михаила Юрьевича и деятельность епархии будем потом.

Я глубоко благодарен нашим областным властям, нашим эпидемиологам, правоохранительным органам за их деятельность и глубоко благодарен за самоотверженную работу Михаила Юрьевича, самую самоотверженную работу.

- Когда храмы и монастыри откроют для мирян свои врата?

- Если сейчас не произойдет значимого увеличения заболеваемости, то, может быть… Может быть, я подчеркиваю, получится, что на праздник Георгия Победоносца, святого великомученика, мы начнем богослужение - только на улице. Почему? Потому что богослужение в храме, даже когда люди стоят в 2–2,5 метрах друг от друга, все равно более опаснее, чем богослужение на улице.

Богослужение на улице - это самый оптимальный вариант, тем более, сейчас уже тепло, и нам всем надо потерпеть это неудобство. Я не хочу говорить высоких слов, подвиги, жертва - это уже явно чересчур, но это необычное иногда богослужение.

Хотя мы знаем, что в Псково-Печерском монастыре и в дождь, и в холод на праздник Успения службы проходят как раз на улице, это привычно для нас. Если только опять не найдется каких-то гиперблагочестивых наших собратьев, которые скажут: "Нет, нельзя молиться на улице, нужно молиться только в храмах", - тогда они снова нас подведут, чего бы, конечно, очень не хотелось.

Я ко всем обращаюсь: пока не будет разрешения молиться в храмах, не благословляю, и прошу - совершайте богослужение на улице, берегите друг друга.

Берегите друг друга! Не рискуйте заболеть и передать эту болезнь другому человеку и стать источником его страданий и, может быть, даже невольным его убийцей.

Стоит потерпеть ради того, чтобы исключить даже малый шанс такого страшного исхода. А потом настанет время, и будем служить как обычно. Но сейчас надо не дать болезни, не дать врагу даже малый шанс - это и есть наша ответственность.

О поддержке священников

- Вы отменили церковные взносы с приходов в епархию на апрель. Что будет с майскими взносами?

- Конечно, сейчас очень сложно. Мы отменили эти взносы, за счет которых живет епархия и епархиальные службы, [оказывается] помощь вдовам, помощь бедным приходам и так далее. Мы справляемся.

Я думаю, что [взносы] либо снова будут отменены, либо, если богослужения все-таки возобновятся, то по мере возобновления какую-то, может быть, небольшую часть мы попросим на поддержание этих наших проектов.

Тем более, наши священники знают, мы в этот момент, кроме отмены взносов, тоже их поддержали. И сейчас мы тоже планируем [это сделать], потому что я представляю, насколько им сейчас тяжело. И священникам, и для сотрудникам храмов раздадим большие продуктовые наборы, которые позволят им значительное время существовать - им и их семьям. У некоторых наших священников прекрасные многодетные семьи.

- Какие уроки церковь и общество должны вынести из пандемии коронавируса?

- Люди столкнулись с опасностью и смертью, с паникой, с неразумием своих ближних, иногда со своим неразумием.

Люди воочию встали рядом со смертью, это не может не привнести в нашу жизнь особой переоценки ценностей.

Для кого-то эта переоценка будет серьезной и приведет к усилению духа этого человека, к возмужанию, к мудрости. Для кого-то - легкомысленной, поверхностной и приведет к ослаблению человеческого духа, к ложному пути, и это самое страшное.

Кризис, в переводе с греческого, означает суд. Сейчас происходит суд Божий с некими неизбежными приговорами в нашей судьбе. Вообще, этимология нашего русского слова судьба как раз и есть суд Божий. Он происходит не только после смерти человека, но и сейчас, в нашей жизни.

Обстоятельства жизни, которые мы сами, в том числе, формируем постепенно и нашим духом, и нашей психикой, и нашей ментальностью, и направленностью нашей воли, и сознанием нашим - все это формирует нашу судьбу, в том числе. Не только обстоятельства, и не столько обстоятельства, сколько наше отношение к ним - либо оно мудрое, мужественное, правильное и спасительное, либо оно абсолютно пагубное. Сейчас очень важное время для каждого из нас, кто может это понять, поймет.

О том, можно ли заразиться в храме

- Почему до сих пор многие священники не хотят признать существование вируса?

- Я думаю, что есть такие священники, [которые пока не признали] скорее опасность вируса, но сказать, что многие - это не так. Точно так же, как и многие миряне или часть мирян говорят, что это ерунда, это что-то придуманное такое. Зачем государству все это придумывать, ставить под удар и себя, и власть. Хорошо сидеть на кухне, лузгать семечки и рассуждать о всемирных проблемах, и считать себя умнее всех. Только мудрости человеку это не придает, скорее, наоборот.

- Как относиться к священникам, которые все равно призывают ходить в храмы, несмотря на эпидемию и запреты?

- Вы знаете, многие говорят, в церкви заразиться нельзя - это неправда. Я уже говорил об этом.

Я расскажу о своем личном опыте. Я - священник с 1991 года, почти уже 30 лет. Священники, отслужив торжественную литургию и причастив народ из чаши, потом все содержимое чаши, тело и кровь Христовы под видом хлеба и вина, должны, как это у нас называется, потребить, то есть лжицей - особой ложечкой, которой причащают, все это принять в себя, съесть, таков древний устав. Я - человек не атлетического здоровья, хроническая пневмония у меня с самого детства, и астма бронхиальная, и легочное все. Я помню, когда я был еще молодым диаконом, огромное количество, тысяча людей причащались из той чаши, которую я потом потреблял.

Что это были за люди? Самые разные. Носителями каких болезней они были? Самых разных. И это происходило долгие годы практически каждый день. Потом стало чуть пореже, но все равно несколько раз в неделю, и я ни разу, потребляя чашу после тысяч людей, не заразился. Я вам это свидетельствую.

Но в то же время я не раз заболевал в храме. От чего? Сквозняк - простуда. Стоишь в толпе во время полиелея, полным-полно народа, и подхватываешь грипп, как и в любой толпе. Как в любой толпе можно подхватить ОРВИ, можно подхватить грипп.

Я помню, царство небесное, Патриарх Алексий, он был человек тоже не очень здоровый, приезжая к нам на всенощное бдение в Сретенский монастырь, всегда просил: "Только чтобы сквозняка не было, прикройте, прикройте". На сквозняке легче заразиться вирусами, которые витают в храме - в любом присутственном большом месте, где собралось немалое число народу. Мы знаем это.

Я не сравниваю, но, к примеру, есть кинотеатры, театры, кафе и так далее. Естественно, это обычные места, где повышенная опасность заразиться вирусами в первую очередь. Так что в храме заразиться этими вирусами в толпе, конечно же, можно. Поэтому не слушайте тех, кто говорят, что храм - это стерильно, что в нем невозможно заразиться ни гриппом, ни чем другим, что храм имеет антисептические свойства - это, конечно, полная ерунда.

О помощи прихожанам

- Как священники Псковской епархии помогают прихожанам, которые не могут прийти в храм на службу?

- Мы попросили всех наших священников, в связи с тем, что у нас не было служб в присутствии прихожан на Страстной неделе, ко всем приходить, соблюдая, естественно, все санитарные меры, и причащать святых Христовых Таин. И помогать по мере сил.

Я бы сказал, что сейчас мы передаем продуктовые наборы. Здесь, в Печорах, наши монахи ходили и помогали, особенно престарелым людям, которым больше 65 лет, принести продукты, купить что-то.

Не знаю, везде ли, но мы стараемся, чтобы все наши приходы помогали в первую очередь своим прихожанам, то есть людям, которых они знают. Конечно же, всем тем, вне зависимости от их вероисповедания, кто к ним обратится. И государство сейчас, я знаю, социальные службы тоже не оставляют никого в беде.

- "Эхо Москвы" во Пскове. Фейк о болезни митрополита Тихона коронавирусом многих заставил поволноваться, затем последовало опровержение. Но выяснилось, что болезнь все же была - пневмония. Почему владыка переносил столь опасную болезнь на ногах, ведь это довольно опасно? Или владыке все же помогали медики? Злые языки поговаривали про столичных.

- Действительно у меня началась пневмония двусторонняя - это обычная для меня болезнь, с детства у меня эти пневмонии. Конечно, меня сразу посмотрели на коронавирус, коронавируса не обнаружили и сделали тогда МРТ в нашей областной больнице. Заболел я практически в начале Великого поста, обнаружили двустороннюю пневмонию без коронавирусной составляющей.

Знаете, есть ясная картина на КТ, когда пациент болен коронавирусом - это так называемая матовая область в легких. Замечательные наши врачи-пульмонологи, огромная-огромная им благодарность, и главному врачу, и замечательному пульмонологу нашему, выписали мне все, что необходимо.

К сожалению, я болел практически до Пасхи, но считал своим долгом быть на службах. Постольку поскольку я не был заразен, это было безопасно, но тепло одевался, ездил во Псков, в Елиазаровский заезжал, и в Псково-Печерский монастырь. Считал, что если не заразен, то все равно должен находиться в строю и по богослужениям, и по управлению епархией.

У меня, еще раз надо сказать, эта болезнь привычная, поэтому ничего такого особенного, ничего героического в этом нет, это, скорее, привычная вещь. Что касается московского врача - да, мой очень хороший знакомый привез мне сюда замечательного пульмонолога московского. В начале Великого поста, он меня посмотрел и тоже подтвердил, что это простая бактериальная пневмония.

Злые языки поговаривали про столичных - что страшного, если столичный приехал? Ничего страшного. Но, в основном, конечно, меня лечили наши замечательные врачи из псковской областной больницы. Еще раз им низкий поклон и благодарность.

- Как коронавирус повлиял на планы Псковской епархии в сфере капремонта, образовательных программ и благотворительности?

- Конечно, немножечко приостановил. Надеемся, на время, но все продолжается, хотя ремонтные работы усиленные мы сейчас вести не можем. Впрочем, как раз сейчас идут в большей степени проектно-изыскательские работы, поэтому не очень это все влияет на сроки.

- Отражаются ли ограничительные меры и непростая экономическая ситуация на финансово-экономическом положении епархии?

- Конечно, отражается. Ну, что делать, кому сейчас легко? Что делать?

- Как выглядят ограничительные меры в монастырях епархии? Носят ли священники и братия маски?

- Порой носят, да. Мы все живем вместе, мы достаточно закрыты. Но когда, например, идут к прихожанам помогать, то, конечно же, одевают и перчатки, и маски. Вдруг кто-то бессимптомный носитель этой болезни? Чтобы никого не заразить, надевают и правильно делают. Это не от трусости, это от страха причинить вред ближнему. Вот какой страх: причинить вред ближнему в результате своего легкомыслия и гордости. "А, со мной ничего не случится". Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Об историческом павильоне, который станет госпиталем

- ТАСС спрашивает. Реализация на территории страны масштабного федерального проекта по созданию исторических интерактивных памятников "Россия – Моя история". Вы возглавляете эту ассоциацию парков "Россия – Моя история". Как продвигается реализация проекта в регионах?

- Уже более 25 парков.

- В каких городах в ближайшие годы могут быть открыты аналогичные парки?

- В Пскове, в частности.

- Как этот проект реализуется во Пскове?

- Пока притормозили в связи с пандемией.

- Когда в Пскове будет открыт подобный парк?

- Рассчитывали на конец этого года, но, сами понимаете.

- Каковы будут его особенности? Какой эффект это будет иметь для общества?

- Это огромный исторический павильон, где каждый человек может увидеть воочию очень интересно историю своего Отечества, своей страны, своего народа, а значит, и самого себя. Сейчас, конечно, сложная ситуация. Чтобы вы понимали, в Москве у нас на ВДНХ огромный исторический парк. Здесь в Пскове у нас будет 5 тысяч квадратных метров, а там у нас 27 тысяч квадратных метров, один из самых больших павильонов.

Мы его сейчас отдали под госпиталь. Сейчас он будет переоборудоваться по просьбе Сергея Семеновича Собянина, мэра, мы отдали это огромное помещение под госпиталь. Представляете, какая ситуация? Это для тех, кто думает, что государство сейчас неизвестно чем занимается, какой-то ерундой, понавыдумывали себе, ничего не соображают, ничего не понимают.

Мы переселяем наш исторический парк на этих 27 тысячах квадратных метрах и разворачиваем госпиталь. И будут принимать в нем огромное количество людей, больных и умирающих, за их жизни будут бороться врачи. В герметически закрытых костюмах, где можно только дышать через особые клапаны…

- В прошлом году вы создали театральную постановку "Метаморфоза Пушкина", посвященную 220-й годовщине со дня рождения поэта, кроме того, вами была написана пьеса об истории Крыма "Грифон", которая с успехом прошла в Херсонесе Таврическом. Какие творческие планы? Над какими пьесами, постановками, книгами вы работаете, каким темам они посвящены, в какие сроки планируете?

- Главные сейчас мои творческие работы - это проектно-изыскательские работы по памятникам Псковской области. Одна из основных творческих работ - это создание канализации в городе Печоры и Псково-Печерском монастыре. Так что этим я сейчас, что касается творчества, в основном, занимаюсь. Может быть, это и получится. Считаю, что это важная сейчас работа, необходимая на сегодняшний день.

Спасибо, дорогие друзья. Я, конечно, пошутил немного. Творческие работы - это во многом другое, но сейчас не до этого. Сейчас надо, конечно, пережить эту ситуацию и не сбавить темпы того, что начато и того, что должно сделать всем нам.

Огромная просьба, дорогие друзья, не подводите врачей, не подводите друг друга. По милости Божией, трудами наших псковских медиков, наших правоохранителей, нашей псковской администрации, губернатора Псковской области относительно минимальное количество заболевших. Давайте последний рывок сделаем ответственно.

Давайте в эти праздничные дни не подведем друг друга, чтобы потом не кусать локти, и чтобы потом совесть не укоряла нас, что мы сделали что-то такое, чего не должны были делать ради наших капризов, прихоти или просто желания поразвлечься и отдохнуть. Сейчас действительно идет война, всемирная и наша Отечественная война против этой страшной напасти, этой эпидемии. Все мы в этой войне либо воины и бойцы, либо…

Спасибо! Помощи вам Божией всем! Храни вас всех Господь! С праздником Светлого Христова Воскресения! Христос Воскресе! Источник - pravmir.ru

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