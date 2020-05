Хозяева денег готовятся скупить всю Америку, - В.Катасонов

10:32 08.05.2020 Валентин КАТАСОНОВ | 08.05.2020



"Страшное знамение для капиталистического благосостояния"

ФРС США и американское казначейство начали беспрецедентную в истории Америки накачку экономики деньгами. Они объявили, что для борьбы с вирусно-экономическим кризисом выделено около 6 триллионов долларов, которые должны быть использованы в короткие сроки. Если этой массы денег не хватит, до конца года могут последовать новые денежные вбросы. Из этих 6 триллионов 2,2 трлн. долл. выделяются Минфином (американским казначейством). Остальные триллионы – кредиты Федерального резерва.



2,2 трлн. долл. – деньги, которые американское казначейство получит в долг от ФРС. Напомню, что федеральный бюджет США был одобрен Конгрессом США с дефицитом в 1 триллион долларов. Получается, что с принятием в конце марта Закона о помощи и смягчении последствий пандемии коронавируса и экономической безопасности (The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security [CARES] Act), который предусмотрел выделение 2,2 трлн. долларов, дефицит федерального бюджета США одним махом был увеличен до суммы, равной 3,2 триллиона долларов. Изначально расходы в бюджете на текущий финансовый год были заложены в размере 4,8 трлн. долл. С учетом дополнительных ассигнований по закону CARES бюджетные расходы вырастают до 7,0 трлн. долл. Такого в истории США еще не было. Из этих цифр складывается фантастическая арифметика: по итогам финансового года почти 46% расходов бюджета США будет покрыто за счет заимствований.



Это моя оценка на начало мая, до окончания текущего финансового года (30 сентября) еще почти пять месяцев. Могут быть новые щедрые бюджетные вбросы денег для борьбы с вирусно-экономическим кризисом, сопровождаемые автоматическим увеличением государственного долга США. Если тенденция сохранится, то уже в следующем году доходная часть федерального бюджета США будет преимущественно состоять не из налогов, а из займов. Раньше большая часть займов, оформляемых в виде казначейских облигаций, размещалась за пределами США (формирование международных резервов иностранными центробанками), а также среди американских институциональных инвесторов (пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные фонды разных типов), но сегодня главным заимодавцем для американского казначейства становится ФРС. Скупка казначейских бумаг Федеральным резервом осуществлялась и ранее – в рамках программ "количественного смягчения". В октябре 2019 года закупки казначейских бумаг Федеральным резервом были возобновлены. И если ранее денежные власти США устанавливали лимиты ежемесячных закупок казначейских бумаг, то сейчас, в разгар вирусно-экономического кризиса, всякие ограничения по объемам и срокам закупок сняты. Только за одну неделю в марте ФРС скупила казначейских бумаг на 375 млрд. долл. (сопоставимо с объемами прежних закупок бумаг Федеральным резервом за год).

Фактически уже в ближайшее время государственные расходы США будут осуществляться за счет денег американского Центробанка, а казначейство будет лишь техническим придатком Федерального резерва. Вырисовывается новая финансово-денежная антиутопия.

Я писал, что Федеральный резерв начинает активную скупку не только казначейских, но и других долговых бумаг. Это разные корпоративные бонды (облигации), а также коммерческие бумаги (векселя); облигации муниципалитетов; бумаги, обеспеченные банковскими кредитами (секьюритизация кредитного долга), гарантиями Администрации малого бизнеса и т. д. Денежные власти, не стесняясь, заявляют, что готовы содействовать закупке даже "мусорных" долговых бумаг лишь бы не допустить массовых банкротств и роста безработицы. Делаться это будет при посредничестве специальных компаний (SPV). Последние учреждаются и капитализируются американским казначейством, которое станет гарантом по кредитам, которые ФРС будет этим специальным компаниям предоставлять.



Специальные компании, накапливая в своих портфелях мусорные бумаги, в любой момент могут сами оказаться банкротами, но американское казначейство не даст им умереть и поможет выполнить все свои обязательства перед кредитором последней инстанции – Федеральным резервом с помощью новых бюджетных вливаний. А бюджетные вливания – за счет новых заимствований у Федерального резерва. Сконструирован замкнутый порочный круг! Оживляющее влияние такой схемы на экономику за пределами порочного круга будет минимальным. Иллюзию "оживления" предполагается создавать за счет того, что будут надуваться пузыри на фондовых биржах и в финансовой отчетности американских компаний нефинансового сектора.



Известный американский финансовый аналитик Джон Рубино (John Rubino) 30 апреля на своем портале DollarCollapse.com писал: "Представьте, что сейчас начало 2021 г. и ФРС выкупила большинство существующих облигаций казначейства США, значительную часть корпоративных облигаций инвестиционного качества и даже немалую долю мусорного рынка. Но проклятая экономика все никак не встанет на ноги. Пожалуй, 10 триллионов долларов стоят уже не столько, как раньше!" Рубино считает, что денежные власти США могут предпринять тогда еще более безумный шаг – начнут скупать не только долговые бумаги бизнеса, но и акции. Иначе говоря, станут скупать всю американскую экономику!



Такая идея бродит давно. Вот, например, публикация на сайте Федерального резервного банка Сан-Франциско, датируемая ноябрем 2005 года. Название: Can the Fed conduct monetary policy through the purchase and sale of stocks on the New York Stock Exchange? (Может ли Федеральный резерв проводить денежную политику путем продажи и покупки акций на Нью-Йоркской фондовой бирже?). До последнего времени чиновники ФРС и казначейства категорически отрицали такую возможность, поскольку законы, регламентирующие деятельность этих институтов, запрещают подобные операции. Но ведь есть американский конгресс, который может внести в законы поправки...

Приведу слова бывшего председателя ФРС США Джанет Йеллен (Janet Yellen), сказанные 6 апреля 2020 года: "…в долгосрочной перспективе будет неплохо, если конгресс пересмотрит полномочия ФРС в отношении активов, какие она может держать". Все поняли, что этими словами Джанет Йеллен дала сигнал к тому, чтобы внести коррективы в американское законодательство, которые позволят в случае ухудшения экономической ситуации в стране прибегнуть к самому крайнему, революционному средству – покупке американским Центробанком акций.

В своем выступлении Джанет Йеллен затронула также очень деликатный вопрос, ответ на который ждут многие эксперты и представители бизнеса. Нововведения, касающиеся денежных властей США, предусматривают, что специальные компании могут покупать долговые бумаги не напрямую, а с помощью так называемых индексных фондов. Другие названия – Торгуемый на бирже фонд, Биржевой инвестиционный фонд. Его в российских источниках часто обозначают англоязычной аббревиатурой ETF – Exchange Traded Funds.

ETF формирует свой портфель акций, облигаций, биржевых товаров. Под сформированный портфель ETF выпускает свои бумаги, которые по сути являются акциями. Иногда их называют паями, сертификатами. Так вот Федеральному резерву дозволено приобретать бумаги ETF, но при условии, что в портфелях таких фондов присутствуют лишь долговые инструменты, но нет акций. И если американские власти сказали "а", им следует сказать "б": если вы разрешили Федеральному резерву и американскому казначейству работать с индексными фондами (через специальные компании), тогда надо снять запреты на работу с акциями.

Сторонники отмены ограничений на работу денежных властей с акциями апеллируют к опыту Японии. Там Банк Японии давно покупает акции компаний, которые обращаются на фондовой бирже страны. Правда, покупки опосредованные – через покупку паев (сертификатов) японских индексных фондов. По оценкам экспертов, в конце 2019 года Банк Японии опосредованно (через ETF) участвовал в капитале японских компаний на сумму 256 млрд. долл. Фактически Банк Японии стал крупнейшим в стране акционером. На сегодняшний день суммарный портфель американских индексных фондов оценивается в 3,6 трлн. долл. Ряд представителей американского бизнеса призывает денежные власти США не скупиться, а сразу совершить оптовую операцию: выкупить все портфели ETF, не вникая в то, что в них находится – облигации, акции, золото или другие биржевые товары.

А если и это не поможет? Тогда надо начать массовую скупку акций уже напрямую. Вот тогда и понадобятся поправки в законодательство, на которые намекала Джанет Йеллен. Сейчас капитализация рынка акций в США находится примерно на уровне 25 трлн. долл. Если доводить американскую антиутопию до логического конца, то Федеральному резерву при соучастии американского казначейства следует напечатать денег на такую астрономическую сумму и таким образом спасти американскую экономику. Формально владельцем всех активов американской экономики на какое-то время станет американское казначейство, учредившее специальные компании, на балансе которых окажется весь бизнес страны.

Однако скупки производились за счет кредитов ФРС. Погасить эти кредиты специальные компании не сумеют. Следующий шаг – специальные компании и их "мама" (американское казначейство) передают скупленный бизнес на баланс Федерального резерва. Хозяева денег становятся хозяевами всей американской экономики.

Красивая многоходовка, бенефициарами которой становятся все те же хозяева денег. Вот только одно: они станут хозяевами не производственных активов, а мыльных пузырей. Американская экономика деградирует, миллиарды и триллионы долларов не создают реальных инвестиций, рабочих мест и новых продуктов. Эти миллиарды и триллионы обращаются в замкнутом порочном кругу. Джон Рубино называет денежные власти США "большим дураком": "...самый большой дурак сейчас рыщет на рынке с невероятными суммами денег". Вот как он оценивает созданную в Америке этой весной финансово-денежную схему спасения Америки: "…это страшное знамение для капиталистического благосостояния, поскольку выкуп частного сектора, финансируемый правительством, расстроит механизм ценообразования на рынках капитала и затормозит инновации. Это упускается из виду отчаянными ребятами в ФРС и казначействе США. А значит, пламенный конец этой системы станет для них полной неожиданностью…"

P.S. Вот еще одно доказательство того, что денежные власти всерьез задумали выкупать американскую экономику. В конце апреля министр финансов Стивен Мнучин, соглашаясь с тем, что положение американской нефтедобывающей промышленности является тяжелейшим, не исключил, что правительство будет выкупать акции компаний этой отрасли… Кто-то в Америке прокомментировал это так, что правительство начинает национализацию. Однако проводиться она будет за счет денег ФРС. И конечными бенефициарами "национализации" окажутся хозяева денег. Источник - fondsk.ru

