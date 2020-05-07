КазВирус - 4690 (+ 112)

10:48 08.05.2020

По состоянию на 09.40 в Казахстане зарегистрированы еще 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.



По состоянию на 09.40 в Казахстане зарегистрированы еще 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today. Из них: в Акмолинской области - 3, Атырауской области - 16, Жамбылской области - 2, Карагандинской области - 3, Костанайской области - 2, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 4, Туркестанской области - 1, городе Алматы - 72, городе Нур-Султан - 7, сообщает Министерство здравоохранения РК.



Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4690:



Нур-Султан – 905; Алматы – 1501; Шымкент – 224; Акмолинская область – 106; Актюбинская область – 172; Алматинская область – 176; Атырауская область – 256; Восточно-Казахстанская область – 32; Жамбылская область – 171; Западно-Казахстанская область – 217; Карагандинская область – 180; Костанайская область – 61; Кызылординская область – 225; Мангистауская область – 109; Павлодарская область – 152; Северо-Казахстанская область – 34; Туркестанская область – 169.