 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Этот прекрасный праздник!". Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
10:51 08.05.2020

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Победы:
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Этот прекрасный праздник является ярким символом беспримерного подвига наших отцов и дедов, которые в кровопролитных сражениях защитили родную землю и сокрушили нацизм.
В те тяжелейшие годы казахстанцы проявили неимоверную отвагу и героизм. 1 миллион 200 тысяч человек были направлены на фронт, половина из них не вернулась.
Имена Талгата Бигельдинова, Сергея Луганского, Леонида Беды, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Ивана Павлова, Бауыржана Момышулы, Сагадата Нурмагамбетова, Малика Габдуллина, Хиуаз Доспановой, Рахимжана Кошкарбаева и других героев войны навсегда останутся в нашей памяти.
В Казахстан были эвакуированы сотни промышленных предприятий и производств, на которых десятки тысяч наших сограждан ковали Великую Победу. Каждые девять пуль из десяти отливали из казахстанского свинца. Труженики села своим титаническим трудом обеспечивали фронт продовольствием.

Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением. Благодаря их мужеству, стойкости и патриотизму мы живем в мире и созидаем свое светлое будущее.
Несмотря на то, что в этом году праздник проходит в особых условиях, никто из ветеранов не остался без нашего внимания и поддержки.
От всей души желаю ветеранам здоровья, благополучия и бодрости духа!
Пусть на нашей земле всегда царит мир!

Источник - zakon.kz
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