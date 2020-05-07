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|Японские военные создали оперативную космическую группу
10:57 08.05.2020
Космическая оперативная группа Сил самообороны Японии начнет действовать 18 мая и будет, в частности, следить за безопасностью спутников страны на орбите. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Таро Коно.
"Защита спутников от космического мусора - это чрезвычайно важная задача, - сказал он. - Группа поначалу будет состоять из двадцати специалистов, однако ее размеры предполагается расширять". По словам министра, подразделение будет также следить за метеоритами и другими космическими телами, которые могут представлять угрозу орбитальным аппаратам и наземным объектам.