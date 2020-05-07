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Китай в Центральной Азии: гуманитарная помощь и торговля, - Яу Цзе Ян
11:13 08.05.2020

Китаю есть чем похвастаться. И что скрывать. Это и многое другое в нашем ежемесячном бюллетене о деловой активности КНР в Центральной Азии.

Министр здравоохранения Кыргызстана Сабиржан Абдикаримов на церемонии передачи помощи на сумму 200 тыс. долларов "с любовью от Altynken LLC", китайской горнодобывающей компании. (Фото: Gov.kg)
Если вы читаете среднеазиатские СМИ, то наверняка уже слышали, что Китай – хороший сосед, готовый щедро помочь друзьям в трудную минуту. Пресс-службы посольств КНР работают не покладая рук, распространяя новости о щедрости Пекина: тысячи тест-систем для диагностики коронавируса, ящики с индивидуальными средствами защиты, команды китайских врачей.

Пандемия также дает китайским компаниям возможность попиариться в странах, где к ним обычно относятся с опаской. В частности, 12 апреля компания Zijin Mining передала Кыргызстану средства защиты и термометры, сообщило посольство Китая в Бишкеке.
Тем временем технический гигант Huawei расширяет в узбекской столице инфраструктуру "умного города". В опубликованной 3 апреля статье (больше похожей на пресс-релиз) на новостном сайте Podrobno.uz отмечается, что "компания не оставила Узбекистан и в самые сложные времена борьбы с эпидемией коронавируса, обеспечив главную воздушную гавань страны на безвозмездной основе двумя тепловизорными камерами".

О Китае теперь в ближайшее время точно не забудут, но лидерам государств Центральной Азии денежные вливания понадобятся больше, чем камеры.
Долговые послабления вдоль "Пояса и пути"
По состоянию на 2019 год Бишкек был должен Пекину порядка 2,3 миллиарда долларов, что эквивалентно примерно 30 процентам ВВП Кыргызстана. Президент Сооронбай Жээнбеков 14 апреля попросил президента КНР Си Цзиньпина о помощи. Переговоры с Экспортно-импортным банком Китая начались две недели спустя.
Как сообщило 30 апреля издание "Файнэншл таймс", у Пекина пока нет общего плана по поводу того, как быть с "волной заявок" на долговые послабления со стороны стран, присоединившихся к инициативе "Пояс и путь". Китайские переговорщики предпочитают работать на двусторонней основе, и "приостанавливать выплату процентов" по кредитам, а не списывать их, сказал газете один правительственный советник.
Кыргызстан привык к немного более щадящему обращению со стороны своего другого основного покровителя – России. Хотя последний раз, когда Москва три года назад списала Бишкеку долги, уже подзабылся, и России трудно соревноваться с Китаем по толщине кошелька, российский рынок никуда не делся.
Торговая статистика
Россия – впервые за два года и с минимальным отрывом от главного конкурента – вернула себе статус главного внешнеторгового партнера Узбекистана.

Товарооборот между Китаем и Центральной Азией в первом квартале значительно сократился: на 47% с Кыргызстаном, и порядка 20% с Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, согласно собственным данным КНР.
Но Китай очень хочет наверстать упущенное, заверил министр торговли Китая Чжун Шань вице-премьера Узбекистана Сардора Умурзакова во время состоявшегося 15 апреля телефонного разговора. Неделей ранее из эпицентра коронавируса – провинции Ухань – в Узбекистан выехал поезд с партией из 216 автомобилей Chevrolet Equinoxes. Это была первая поставка с тех пор, как в феврале Китай прекратил экспорт автомобилей на пике эпидемии COVID-19 на своей территории.
Дырявые границы?
Пекин так стремится вернуться к нормальной жизни, что, возможно, нарушает введенный Узбекистаном режим полного прекращения авиасообщения. Китайских рабочих по-тихому привозят в страну на китайских самолетах с гуманитарной помощью, сообщило 7 апреля Радио "Озодлик". Сотни инженеров, специалистов и других рабочих прибыли в Узбекистан четырьмя чартерными рейсами, которые, согласно официальной информации, были предназначены для перевозки врачей и гуманитарной помощи. Некоторые из них направлялись на цементный завод в Андижане, прочие – на заводы в Ташкенте. Судя по всему, по приезде их всех поместили в карантин на 14 дней. (Приезжали ли в Узбекистан специалисты и бизнесмены и на других самолетах вместе с гуманитарной помощью, доподлинно неизвестно. Поиск в китайских источниках особо не пролил свет на этот вопрос. А посольства Китая, обычно не упускающие возможности попиарить КНР, подобной информацией делиться не спешат).
Крупные проекты
Но если каким-либо бизнесменам удалось просочиться в ЦА, то им было чем заняться. Ниже представлены некоторые из крупнейших китайских проектов в регионе в прошлом месяце:
• Государственные нефтяные компании Казахстана и КНР создали на юге Казахстана совместное предприятие по производству стальных труб для транспортировки нефти, газа, воды и нефтепродуктов, сообщило Министерство промышленности и инфраструктуры Казахстана 8 апреля.
• При поддержке одного из крупнейших государственных китайских конгломератов, China Oil and Foodstuffs Corporation, в Душанбе был модернизирован крупный мукомольный комбинат, способный перерабатывать 400 тонн пшеницы в сутки, сообщило издание Asia-Plus 20 апреля.
• 18 апреля три 60-метровые турбинные лопасти, предназначенные для ветровой электростанции "Жанатас" мощностью 100 МВт, пересекли границу Казахстана в Хоргосе, сообщило китайское посольство. "Жанатас" является крупнейшим ветроэнергетическим проектом в Центральной Азии и реализуется Государственной энергетической инвестиционной корпорацией Китая. Первая фаза проекта была сдана в эксплуатацию прошлым летом.
• Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода 27 апреля навестил китайских строителей на шоссе Душанбе-Бохтар (бывший Курган-Тюбе), сообщает компания Sinohydro 16th Bureau, "дочка" китайской Power China. В ходе своего визита премьер-министр выразил надежду на то, что, несмотря на пандемию, китайские подрядчики продолжат работу, сказал, что делает все возможное, чтобы вернуть ключевых рабочих из Китая в Таджикистан, и пообещал "обеспечить, чтобы проект был сдан согласно графику в сентябре следующего года и стал новой главой в китайско-таджикской дружбе". С 2016 года в Бохтаре функционирует китайский текстильный комплекс стоимостью 160 миллионов долларов. Шоссе облегчит экспорт таджикского текстиля.
Яу Цз Ян занимается исследованием политики Китая в Центральной Азии в Академии ОБСЕ в Бишкеке.
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Источник - russian.eurasianet.org
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