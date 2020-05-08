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Скончалась народная артистка Таджикистана Савринисо Сабзалиева
11:49 08.05.2020

В Душанбе на семьдесят втором году жизни умерла таджикская актриса театра и кино Савринисо Сабзалиева

В Таджикистане умерла народная артистка республики Савринисо Сабзалиева, сообщает на своей странице в Facebook таджикская певица Хает Муминова.

Савринисо (Саври) Сабзалиевой не стало 3 мая. В январе 2020-го актрисе исполнилось 72 года. По словам близких артистки, в последние годы она страдала сахарным диабетом.
Актриса родилась 27 января 1948 года. Она окончила Душанбинское музыкальное училище, а затем училась во ВГИКе в мастерской Сергея Бондарчука.

С 1973 года до последнего дня своей жизни Сабзалиева была ведущей артисткой Таджикского академического театра драмы им. А. Лохути, а также являлась членом Союза кинематографистов Таджикской ССР.
Она особенно запомнилась зрителю, сыграв в таких известных советских фильмах, как "Встреча в ущелье смерти", "Пятеро на тропе", "Я - граница" и "Женщина издалека".

Примечательно, что многие годы актрисе часто доставалась в разных фильмах роль матери.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tj.sputniknews.ru
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