Скончалась народная артистка Таджикистана Савринисо Сабзалиева

11:49 08.05.2020

В Душанбе на семьдесят втором году жизни умерла таджикская актриса театра и кино Савринисо Сабзалиева



В Таджикистане умерла народная артистка республики Савринисо Сабзалиева, сообщает на своей странице в Facebook таджикская певица Хает Муминова.



Савринисо (Саври) Сабзалиевой не стало 3 мая. В январе 2020-го актрисе исполнилось 72 года. По словам близких артистки, в последние годы она страдала сахарным диабетом.

Актриса родилась 27 января 1948 года. Она окончила Душанбинское музыкальное училище, а затем училась во ВГИКе в мастерской Сергея Бондарчука.



С 1973 года до последнего дня своей жизни Сабзалиева была ведущей артисткой Таджикского академического театра драмы им. А. Лохути, а также являлась членом Союза кинематографистов Таджикской ССР.

Она особенно запомнилась зрителю, сыграв в таких известных советских фильмах, как "Встреча в ущелье смерти", "Пятеро на тропе", "Я - граница" и "Женщина издалека".



Примечательно, что многие годы актрисе часто доставалась в разных фильмах роль матери.