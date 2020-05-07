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Алишер Усманов пожертвовал $10 млн жертвам Сардобы
11:55 08.05.2020

Алишер Усманов внес $10 млн для ликвидации последствий наводнения
Алишер Усманов передал Узбекистану 10 млн долларов для помощи пострадавшим и ликвидации последствий затопления в Сырдарьинской области.

Российский предприниматель, основатель USM Holdings Алишер Усманов передал 10 млн долларов для помощи пострадавшим и ликвидации последствий наводнения в Сырдарьинской области. Об этом говорится в его письме президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.
"Разделяя нынешние эпидемиологические трудности со своими братьями и сестрами на родной земле, где я провел свое детство и юность, я с особой болью узнал о трагедии, случившейся на Сардобинском водохранилище, и о тех испытаниях, которые наши люди встретили столь достойно и мужественно", - говорится в послании.
"Сам Всевышний привел меня на Родину в священный месяц Рамадан, когда мы должны проявлять особое милосердие и сострадание к тем, кто нуждается в помощи. Мы всегда стоим плечом к плечу и поддерживаем друг друга как в моменты радости, так и в периоды невзгод и трудностей. Я не могу оставаться равнодушным и безучастным к судьбе моего народа и передаю 10 миллионов долларов для помощи пострадавшим, восстановления и улучшения их жизни, скорейшей ликвидации последствий затопления", - отмечается в письме.
Алишер Усманов также перечислил 5,202 млн долларов для помощи 30,42 тысячи эвакуированным гражданам в результате наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области Казахстана.

Как сообщила пресс-служба акима области, эти средства будут перечислены на 5202 счета семей пострадавших.
В апреле Алишер Усманов внес 20 млн долларов в Общественный фонд "Узбекистон Меҳр-шафкат ва саломатлик" ("Милосердие и здоровье Узбекистана") для содействия стране в борьбе с коронавирусом.

Источник - gazeta.uz
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