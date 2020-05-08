Казахстан не хочет чтобы Узбекистан восстановил "спорную" Сардобу

12:39 08.05.2020

Казахстан хочет получить с Ташкента $ 1 000 000 за "войну" Ислама Каримова

Казахстан не хочет, чтобы Узбекистан восстанавливал дамбу водохранилища в Сырдарье, где произошел прорыв. Об этом заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Сергей Громов.



В свое время Казахстан был против того, чтобы Ташкент строил цепь водохранилищ на трансграничной реке. Однако Ислам Каримов игнорировал все обращения на этот счет. Он вел "войну" с Киргизией, закрыв туда поставки газа и света. Та в ответ вместо того, чтобы копить зимой воду, как было спланировано еще в СССР, сбрасывала влагу с целью получения электроэнергии зимой.

Сегодня Казахстан считает себя пострадавшей стороной. На юге степной республики подтоплены 14 населенных пунктов, эвакуированы более 31 тысячи человек. Пострадали 3,6 тысячи гектаров посевов. Сумма ущерба- около 943 тысяч долларов.

В свою очередь, в Узбекистане возбуждено уголовное дело по факту прорыва дамбы. Есть подозрение, что строители при возведении водохранилища сильно напортачили.

Из-за прорыва дамбы в Узбекистане оказались подтоплены 14 населенных пунктов на юге Казахстана, оттуда эвакуированы более 31 тысячи человек. По данным региональных властей, в результате подтоплений пострадало 3,6 тысячи гектаров посевных площадей. Предварительная сумма ущерба, причиненного растениеводству региона, составляет 404 млн тенге (около 943 тысяч долларов).