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Казахстан не хочет чтобы Узбекистан восстановил "спорную" Сардобу
12:39 08.05.2020

Казахстан хочет получить с Ташкента $ 1 000 000 за "войну" Ислама Каримова
Казахстан не хочет, чтобы Узбекистан восстанавливал дамбу водохранилища в Сырдарье, где произошел прорыв. Об этом заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Сергей Громов.

В свое время Казахстан был против того, чтобы Ташкент строил цепь водохранилищ на трансграничной реке. Однако Ислам Каримов игнорировал все обращения на этот счет. Он вел "войну" с Киргизией, закрыв туда поставки газа и света. Та в ответ вместо того, чтобы копить зимой воду, как было спланировано еще в СССР, сбрасывала влагу с целью получения электроэнергии зимой.
Сегодня Казахстан считает себя пострадавшей стороной. На юге степной республики подтоплены 14 населенных пунктов, эвакуированы более 31 тысячи человек. Пострадали 3,6 тысячи гектаров посевов. Сумма ущерба- около 943 тысяч долларов.
В свою очередь, в Узбекистане возбуждено уголовное дело по факту прорыва дамбы. Есть подозрение, что строители при возведении водохранилища сильно напортачили.
Из-за прорыва дамбы в Узбекистане оказались подтоплены 14 населенных пунктов на юге Казахстана, оттуда эвакуированы более 31 тысячи человек. По данным региональных властей, в результате подтоплений пострадало 3,6 тысячи гектаров посевных площадей. Предварительная сумма ущерба, причиненного растениеводству региона, составляет 404 млн тенге (около 943 тысяч долларов).

Источник - vesti.uz
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