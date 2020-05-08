В Москве создан "Штаб в защиту кыргызов-соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации"

13:49 08.05.2020

08 мая 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА



В Москве активисты создали штаб "Защита соотечественников". Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев.



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По его словам, штаб намерен оказать помощь в первую очередь больным, нуждающимся в лекарствах, беременным, пожилым.



"Как известно, в Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая. Мигранты остались без работы, они нуждаются в помощи. Раз мы не можем привезти их на родину, тогда должны помочь им на местах. Активисты будут помогать им лекарствами, продуктами", - сказал Жанар Акаев.

Депутат передал в штаб 70 тысяч сомов и призывает кыргызстанцев тоже поддержать наших мигрантов в Москве.

Телефон штаба: 8-800-200-10-9-8.

Отметим, на поддержку соотечественников в России правительство Кыргызстана выделило 10 миллионов сомов. Из них 4 миллиона для мигрантов в городе Москве и одноименной области.