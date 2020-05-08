|В Москве создан "Штаб в защиту кыргызов-соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации"
13:49 08.05.2020
08 мая 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА
В Москве активисты создали штаб "Защита соотечественников". Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев.
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По его словам, штаб намерен оказать помощь в первую очередь больным, нуждающимся в лекарствах, беременным, пожилым.
"Как известно, в Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая. Мигранты остались без работы, они нуждаются в помощи. Раз мы не можем привезти их на родину, тогда должны помочь им на местах. Активисты будут помогать им лекарствами, продуктами", - сказал Жанар Акаев.
Депутат передал в штаб 70 тысяч сомов и призывает кыргызстанцев тоже поддержать наших мигрантов в Москве.
Телефон штаба: 8-800-200-10-9-8.
Отметим, на поддержку соотечественников в России правительство Кыргызстана выделило 10 миллионов сомов. Из них 4 миллиона для мигрантов в городе Москве и одноименной области.