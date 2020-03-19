Близ античного Херсонеса в Крыму найдено странное "кладбищенское" поселение

15:54 08.05.2020

От античных склепов к византийским трущобам: найдена неизвестная ранее часть древнего Херсонеса



Неизвестную ранее часть древнего Херсонеса обнаружили сотрудники Комплексной Херсонесской археологической экспедиции на месте предполагаемого некрополя перед строительством музейного комплекса на территории воинских частей, прилегающих к музею "Херсонес Таврический". Участок, на котором, начиная с IV в. до н.э., находился эллинистический некрополь, стал в V–VII вв. городской свалкой, а в VIII–IX вв. античные склепы были приспособлены под жилые и хозяйственные постройки. Предыдущие археологические исследования проводились на этой территории более 100 лет назад, в начале ХХ в.



Вид на пещерный комплекс IX–X вв.



"Мы впервые прикоснулись к неизученной части древнего города, которая была за укреплениями, за городской стеной, но в то же время была частью этого большого поселения. Вероятно, здесь селились (или скрывались) люди не очень высокого социального статуса. Ранее на основании старых раскопок мы знали лишь о существовании на этом участке некрополя, но археологов здесь не было более ста лет. Новые археологические материалы позволяют в корне изменить представления об исторической топографии загородной территории Херсонеса", – пояснил директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.



Тарапан-давильня для винограда



Исследования проводятся в рамках проекта "Создание историко-археологического парка "Херсонес-Таврический" на территориях, высвобождаемых Министерством обороны России, в границах буферных зон объекта Всемирного наследия "Древний город Херсонес и его хора" при финансово-административной поддержке фонда "Моя история", а также при активном содействии Правительства Севастополя. Для реализации проекта при поддержке Патриаршего совета по культуре и фонда "Моя история" была создана Комплексная Херсонесская археологическая экспедиция, в которую вошли три археологических отряда: Института археологии РАН под руководством Олега Шарова, Государственного Эрмитажа под руководством Виктора Мыца и Государственного историко-археологический музея-заповедника "Херсонес Таврический" под руководством Данилы Костромичева.



Расчистка захоронения



Наиболее ранние сведения о существовании некрополя за пределами юго-восточной оборонительной линии стен Херсонеса, на территории так называемой Херсонесской балки относятся к 40-50-м гг. XIX в. Археологи Фредерик Дюбуа де Монпере (1843) и Павел Беккер (1856) на своих картах указали на некрополь к югу от городских стен, состоящий в основном из склепов.



Тарапан IX–X вв.



Первые раскопки некрополя были предприняты в 1891–1894 гг. и были связаны с началом строительства артиллерийских батарей №12 и №13 береговой обороны Севастополя. Благодаря планам, составленным художником и архитектором музея М.И. Скубетовым в 1905 г., известно, что эти раскопки проводились за пределами крепостных стен, на западном склоне Херсонесской балки. В эти годы здесь, на загородном некрополе Херсонеса, были вскрыты сотни погребений. На протяжении 1908–1914 гг. Р.Х. Лепером здесь были обнаружены как вырубленные в скале склепы, так и грунтовые могилы римского и раннесредневекового времени. Но документация этих раскопок практически не сохранилась.



Разведочные работы 2020 г. впервые позволили приблизиться к реальной истории освоения северо-западного участка Херсонесской балки. Здесь сотрудниками Комплексной экспедиции было открыто 2 погребальных сооружения эпохи эллинизма, вырубленные в скале: склеп с длинным дромосом и могила с двумя подбоями. Еще два погребальных сооружения, также вырубленные в скале, сейчас находятся в процессе расчистки.



Полученные данные показывают, что, начиная с эллинистического (IV–III вв. до н.э.), и вплоть до позднеримского времени (III–IV вв. н.э.) на этом участке балки существовал действующий некрополь. Однако уже в ранневизантийское время (V–VII вв.) прямо за стенами Херсонеса начинает формироваться долговременная городская свалка, постепенно перекрывшая слоем высотой до 7 метров более ранние античные захоронения. Примерно в VIII–IX вв. склоны балки активно осваивают жители города. Поселившиеся здесь люди переоборудовали вырубленные в скале античные склепы под жилые и хозяйственные строения (например, в одной из отдельно стоящих каменных глыб был вырублен тарапан для отжима виноградного сока). Так, постепенно прямо под юго-западными стенами Херсонеса в IX–X вв. сформировался участок с жилыми сооружениями в скальном грунте – своеобразный "пещерный город", который прекратил свое существование, как и Херсонес, в конце XIII в., когда город и его округа были сожжены монголами, и оставшиеся жители покинули его.



На сегодняшний день археологи обнаружили 3 жилых комплекса: два помещения, вырубленные в скале и одно помещение в естественном гроте. Одна из жилых или хозяйственных построек была укреплена дополнительно каменной стеной высотой до 3 метров.



Погребение, вырубленное в скале



Среди множества археологических находок, переданных на хранение в фонды Херсонесского музея – редкие и уникальные артефакты, в том числе золотой семиссий византийского императора Артавазда 742 г., восстановившего на время почитание икон в Империи, редкие моливдовулы, бронзовые и серебряные византийские монеты VIII–IX вв., славянская серьга–лунница IX в., многочисленные медные литые херсонесские монеты IX–X вв. от Василия I до Романа I, бронзовые перстни, светильники, терракоты, клейменые амфоры для вина херсонесского, родосского и синопского производства. Большую коллекцию составляют краснолаковая и чернолаковая античная посуда, белоглиняная поливная посуда константинопольского производства, изделия из кости, металла, бусы и украшения. Основная часть находок передана на реставрацию в Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".



Бронзовый перстень



"Сейчас научно-исследовательские работы продолжаются. Археологическими разведками пока не затронута интереснейшая территория в южной части тальвега Херсонесской балки, и можно с уверенностью прогнозировать, что до окончания работ будет сделано еще немало новых и неожиданных открытий", – отметил руководитель археологических работ Олег Шаров.



19 марта 2020 г.