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Временный брак у иранских мусульман: Может ли его заключить иностранец?
16:00 08.05.2020

Восток дело тонкое. В странах, где во главу угла ставят законы шариата, есть тонкости и в отношении полов. С одной стороны - институт брака, мораль и нравственность. С другой – ничто человеческое мусульманам не чуждо. Почему бы не найти лазейку и не побаловать себя любимого.

Временный брак в Иране

Традиции временного брака в Иране немало лет. Возможностью обрести супругу на определенный срок пользовались, как правило мужчины, вынужденные по делам часто отлучаться из дома. Прибывая в новый город, они подбирали кандидатуру на роль временной супруги из разведенных или овдовевших женщин.И предлагали узаконить отношения на определенное время, за определенную сумму. По окончании срока пара либо расставалась, либо продлевала устное соглашение.

Отношение к временному браку

Муж-иностранец - семейное счастье или головная боль

В настоящее время о муту сломано не одно копье в горячих спорах о его юридической силе. И все потому, что прелюбодеи стали использовать его для удовлетворения плотских желаний. Отношения можно заключить на 1 час и 99 лет. О новой возлюбленной не нужно сообщать жене. Таким образом можно с легкостью обойти закон о четырех супругах. В общем все стало напоминать простую проституцию.

Какие условия должны быть выполнены для заключения брака

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Чтобы отношения имели законную силу, оба партнера должны быть мусульманами. И не только мусульманами, но и шиитами. У суннитов такие браки под запретом. Самостоятельно дать согласие на брак, может только женщина, ранее состоявшая в браке и не имеющая опекуна. В противном случае понадобится согласие членов семьи. А дают они его весьма неохотно.

Исключение - местные жрицы любви, давно потерявшие невинность и согласные за небольшую сумму выйти замуж на час-второй. Чем и пользуются иранцы.

А иностранцы?

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Теоретически иностранец заключить такой брак может, если найдет даму легкого поведения. Но если есть желание в длительной командировке обрести спутницу жизни на определенный срок, то не стоит пытаться обойти законы шариата и законодательство Иранской Республики вместе взятые.

О вероисповедании говорилось выше. Мужчина должен быть шиитом. У него должна быть немалая сумма денег. И придется вести переговоры с опекунами или членами семьи женщины, которые явно не испытают большой радости от появления новоиспеченного зятя, пусть и временного.

Но даже если удастся преодолеть все преграды, в силу вступает Гражданский Кодекс страны, разрешающий временные браки иранцев с гражданами других стран только по согласованию с Министерством иностранных дел. А у министров наверняка есть дела поважнее, чем рассматривать вопросы супружеских отношений на 1-2 месяца.

Источник - turproezdka.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588942800
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