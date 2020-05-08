Уч-Кудук. Три колодца, город в пустыне, откуда невозможно вернуться, - Е.Дьяконов

16:12 08.05.2020 Три колодца

8 мая, 2020



Вероятно, что многие читатели помнят замечательную композицию "Учкудук", премьера которой состоялась в 1981 году, в исполнении ансамбля "Ялла", в Москве на конкурсе эстрадных исполнителей.



Эта песня, сразу ушла в народ и остается популярной до сих пор, но не все так романтично.



Для тех, кто не знает, скажу, что в переводе с узбекского "Уч" – это три, а "Кудук" – колодец, следовательно, Учкудук – три колодца, все так просто. Но откуда такое название? В конце 50-х годов, прошлого века, советский инженер-геолог Александр Матвеев обнаружил здесь залежи урана, в котором страна остро нуждалась, на фоне разгорающейся гонки вооружений. Рабочие, на месте геологической экспедиции, выкопали 3 колодца, для питьевой воды, бытовых и технических нужд. Вокруг них и стал расти одноименный поселок, а потом и город Учкудук.



Учкудук въезд в город



Автор песни, Юрий Энтин и композитор Фаррух Закиров, он же соло-вокалист и руководитель легендарного ансамбля, которому в 2020 году исполняется 50 лет.



По своему долгожительству на сцене этот коллектив уступает, пожалуй, только "Машине времени" и "Роллинг Стоунз", и группа "Ялла" - что с узбекского означает "Песня", с легкой руки Андрея Макаревича – была названа "узбекские Битлы", а ее бессменный лидер Фарух Закиров, несколько лет был министром культуры Республики Узбекистан в 90-е годы. Позже он отказался от этой должности, мотивируя это тем, что он артист, а не чиновник и твой покорный слуга, часто пересекался с ним, по служебным делам, во Дворце Туркистан в Ташкенте.



Это очень простой, скромный, светлый и необыкновенно отзывчивый человек. В артистической среде ходят много легенд, о том, как Закиров лично помогал, артистам - ветеранам. Кому пенсию достойную выбить, некоторым квартиру или лечение выхлопотать, да много ли еще?!



Если ты не знал, дорогой мой читатель, то посвящаю, что уходящие со сцены звезды эстрады, цирка, кино или театра, по сути, никому не нужны. Как правило многие артисты, если вообще доживают до пенсионного возраста, по крайней мере во многих странах СНГ, это брошенные, глубоко больные и одинокие люди. Они живут не самой достойной жизнью, про них быстро все забывают, куда-то испаряются поклонники, друзья, коллеги и даже родственники. Говорю это со знанием дела, так как сам работал более 10 лет в артистической среде и неоднократно видел, как вчерашние кумиры миллионов, сегодня угасают, а завтра про них уже никто не вспомнит, не говоря уже о помощи.



Уважаемый Фарух Каримович, пользуясь случаем, хочу сказать Вам огромное, человеческое спасибо от всего артистического сообщества! Удачи Вам, здоровья, творческих успехов и всех благ! А еще новых и популярных песен от "Яллы"!



Но вернемся в год 1981-й, когда появилась эта песня, которая очень понравилась зрителям и сразу стала хитом. Этот концерт показали по центральному телевидению, но тут же разгорелся грандиозный скандал, грозивший устроителям и участникам праздничной программы потерей не только карьеры, но и реальным лишением свободы:



- Кто позволил упоминать закрытый город с большой сцены? – Кричали в трубку телефона, ответственные члены ЦК.



- Назовите, провокаторов и диверсантов кто раскрыл, тем более показал на большом экране стратегические объекты СССР! – Вот так ставили вопрос, дознаватели КГБ, куда всем составом привезли "Яллу" сразу после концерта.



Песню цензура запретила, а "Яллу", как говорится "положили на полку", что только прибавило им популярности в народе. Но несмотря на запреты песня "Учкудук", стала визитной карточкой ансамбля и благодаря ей мир узнал о существовании ядерного объекта в СССР и на тот момент самого закрытого города в Стране Советов.



Положение спас Сергей Лапин, тогдашний Председатель Государственного комитета по радио и телевещанию при Совете Министров СССР, он то и дал вторую жизнь этой песне. Казалось бы, вопреки здравому смыслу и элементарному инстинкту самосохранения, он выпустил этот коллектив, еще раз, но уже осенью, на концерте ко Дню Милиции 1981 года, в Кремле. Успех был колоссальный! "Учкудук" теперь запела вся страна!



Но песня эта получилась случайно, в 1980 году ВИА "Ялла" посетили с гастролями в этот закрытый городок. Вместе с узбекскими музыкантами в поездку по городам и весям Кызылкумов, поехали представители столичной богемы, среди которых был поэт песенник, Юрий Энтин, что давало и без того ярким событиям, еще больше помпезности.



После концерта, на центральной площади для горожан и работников предприятий женщины плакали, а к музыкантам подходили суровые мужики, в серых спецовках и благодарили их за песню, которая стала негласным гимном города, а заодно и всех ядерщиков и еще кое-кого, а кого именно ты поймешь дочитав этот рассказ до конца.



Если ты не знаешь, то сегодня Учкудук это районный центр с населением около 30 тысяч жителей и расположен примерно 300-х километрах от областного центра Навои, в безжизненной пустыне Кызыл Кум (Красные Пески), где летом стоит жара выше плюс 50 более трех месяцев, зимой до минус 20, весной проливные дожди, а по осени песчаные бури. Но главное, это песок, он всюду, в квартире, на постели, в одежде, на посуде – песок здесь везде. От него не спрятаться никуда. Хрустящие песчинки на зубах и желтая сыпучая "перхоть" в волосах, как золотая пыль, которая пробирается в такие недоступные уголки твоего тела, от чего ты начинаешь чесаться в самых неприличных местах. Это потому, что песок здесь соленый и отсюда другая беда.



На Востоке говорят, вода - это жизнь и спорить с мудрецами как-то не с руки. В Учкудуке вода, которую не то, что пить, а даже понюхать невозможно! Если сказать, что она пахнет дурно, это ничего не сказать! Эту воду пить категорически запрещено, да и нет смельчаков, потому как хватает экстрима и без того. В граненом стакане, вместо живительной влаги, ты увидишь ядреную жидкость с красно-черным оттенком, горько-солено-вонючая, с тонкими нотками сероводорода. Если набраться смелости и силы духа, выпить хотя бы глоток - залпом, то сразу же срабатывает рвотный рефлекс и острая дизентерия, с кровавым поносом, на несколько дней обеспечена. Поэтому вода здесь привозная, доставляется по отдельному трубопроводу из Навои и Бухары. По крайней мере так было до 1999 года, когда твой покорный слуга бывал в этих краях с гастролями для НГМК. Может сейчас все изменилось?



По решению советского правительства этот город ядерщиков начинался в 1958 году с палаток в безжизненной пустыне и построен до нынешнего состояния руками десятков, а может и сотен тысяч узников, а также вольнонаемных, из бывших заключенных и репрессированных.



Ты прочтешь об этом не раз, свозили сюда рабочую силу со всего Союза, весьма неоригинальными способами для того времени, хотя сегодня от рассказов очевидцев этих событий волосы встают дыбом на всем теле.



По сей день Учкудук остается настоящим "зековским городом", большая часть населения так или иначе связана с лагерями. Ведь до самого развала Союза, Навоийский Горно-металлургический комбинат (НГМК), включающий в себя несколько режимных предприятий и оставался закрытым объектом.



Освобождающимся узникам, тем кто выжил, компетентные органы настоятельно рекомендовали не покидать эти края, по весьма объективным причинам. В качестве альтернативы предлагалось опять вернуться за колючку, по принципу – был бы человек, а статья найдется.



Результаты работы "конторы" и инструкторов от ЦК, были ощутимы уже к концу 60-х годов прошлого века благодаря стремительному росту объемов добычи урановой руды, поселок начал активно развиваться. Начались "массовые приезды" на постоянную работу горняков и инженерно-технических специалистов со всей страны. А здесь, есть кое-что интересное! Ну не могло быть в Союзе все по-людски. Народ сгоняли сюда в добровольно -принудительном порядке, я знаю это из рассказов своей родной бабушки.



Повышенная засекреченность Учкудука властями объяснялась тем, что здесь якобы были найдены самые большие залежи серебра, золота и платины, но в реальности тут велась урановая добыча для ядерного щита СССР, вот почему был наложен гриф особой секретности на этот населенный пункт, его даже не было на советских географических картах.



Для большинства бывших сидельцев, среди которых были и мужчины, и женщины, предложение остаться вольняжкой, было решением большинства проблем. Ведь многие зеки, "отмотав" по 15, 20, а некоторые и более 25 лет в лагерях еще со сталинских времен, а это бывшие "враги народа" или "антисоветская контра", были уже глубоко пожилыми людьми, ехать им было некуда и не к кому. У них не было ни семьи, ни родни, ни детей, ни плетей, ни родного угла. Поэтому, своя квартира, работа, зарплата и хоть какое-то стабильное будущее для большинства освободившихся узников было настоящим спасением и началом достойного существования.



Так на новом месте образовывались семьи, у людей начиналась иная жизнь, пусть далекая от идеала, но все же светил маленький лучик надежды, для прошедших все круги ГУЛАГа.



Конечно, нельзя все мазать только в мрачные тона, было здесь и что-то хорошее, ведь в Учкудуке, в отличии от остальной страны, имелось все и даже немного больше. Недоступное для 99,99% советских граждан "московское обеспечение". Прилавки магазинов заполнены очень качественными товарами - по смешным ценам, которые даже в столицах были в дефиците. Заграничные шмотки, радиотехника, косметика, деликатесные продукты питания, также были в избытке и доступны всем. Нередко это был конфискат изъятый у фарцовщиков и спекулянтов по всей стране.



А как же запреты? Действительно, было и такое, алкоголь в Учкудуке был под строжайшим запретом! Здесь милиция работала на совесть, по сути, они выполняли роль "пограничников", досматривая каждого въезжающего, искали бухло, а также тщательно досматривались все выезжающие невзирая на ранги и должности – на предмет "запрещенки", потому как ничто не должно было пройти мимо зоркого взгляда товарищей в штатском!



Мне лично до сих пор остаются неясными два момента, как им это удавалось и куда девалась коррупция?



Даже пиво, шампанское и сухое вино невозможно было ввести в город. Духи, одеколон и лосьоны также были запрещены. Менты отбирали все что находили и штрафовали нарушителей, про наркотики ничего неизвестно, но при Союзе тюремные сроки за это было немалые. Вероятно, и Учкудук не был исключением.



При всей суровости и закрытости города, здесь были очень высокие заработки. Для рабочих от 300 рублей и выше, ИТР еще больше, при средней зарплате работяги в Союзе 120 рэ, максимум 150! В сельской местности вообще денег не платили, кроме того что колхозники не могли выехать в город, так они еще и вкалывали за трудодни. Это галочки в тетради председателя, за которые потом давали корма для скота, выращенную продукцию, иногда мясо, молоко, ну в общем все то, о чем сейчас мечтают "совки".



В Учкудуке качественное жилье строилось рекордными темпами руками тех же зеков из лагеря УЯ 64/20, который находился тут же, в черте города. Работникам предприятий давали шикарные квартиры - даром, тут же выплачивали подъемные, квартплата и коммуналка – либо отсутствовали, либо были смехотворными от 3 до 5 рублей - максимум. Импортная мебель, предметы быта все это давалось бесплатно, что для большинства граждан СССР было несбыточной мечтой и какой-то невероятной сказкой, о которой можно было только мечтать. Как ни крути в те времена, большая часть советских граждан жила в бараках, общагах или коммуналках и это в лучшем случае, поэтому несбыточная мечта граждан 1/6 части суши, на земном шаре – была отдельная квартира и реализована впервые она была именно здесь, в Каракумах в начале 60-х годов.



Вместе с жильем строились школы, детские сады, больницы, профилактории, спортзалы, бассейны, кафе, рестораны, дом пионеров и школьников, а также дворец Культуры, где частыми гостями, были звезды советской эстрады и кино.



Всего в 10 километрах от центра города был построен современный аэропорт, откуда три раза в неделю летали проходящие самолеты в Москву, Новосибирск и Ленинград, и два ежедневных рейса в Ташкент, утром и вечером, борта летали даже пустыми или с двум -тремя пассажирами.



Учкудук, железная дорога



Здесь же была построена железнодорожная ветка Андижан – Нукус, пролегавшая через основные города Узбекистана. Кроме Ташкента, поезд заходил в Фергану, Коканд, Самарканд, Бухару и Навои, хотя основная функция этой железной дороги - техническое и грузовое обеспечение городов в Кызылкумах.



Но все же Учкудук оставался закрытым городом, со всеми полагающимися "бонусами" того времени и, по сути, это был тот же концлагерь, но только чуть облеченного режима, благо лагерей по всей стране не посчитать.



Бежать отсюда бесполезно и, по сути, некуда, вокруг адские пески на триста верст вокруг, воды нет, от горизонта до горизонта - непроходимый Кызыл Кум, укрыться негде, но если ты все же решил "рвать отсюда когти", то считай, что тебе несказанно повезло, если поймают до темноты. В противном случае ты в прямом смысле слова на своей шкуре узнаешь, что такое дикий мир природы. Эти места населены таким количеством змей, ядовитых пауков, варанов и хищных птиц, что твои шансы выжить равны абсолютному нулю! Здесь без вариантов, тебя сожрут в первую же ночь, но главное, здесь полно шакалов – настоящих санитаров этой, казалось бы, безжизненной пустыни. Всякое живое существо, неважно кто это, собака, кошка, лошадь, осел, корова, баран, попавшее сюда без сопровождения, становится всего лишь добычей для настоящих хозяев пустыни, а что касается человека, то в пустыне, это всего лишь объект охоты и ходячее мясо, которое обязательно съедят и не подавятся.



Основное гражданское население города, это бывшие зеки или вертухаи, а рабочие и ИТР, набирались тут же, либо с близлежащих зон, коих в округе с избытком, а еще свозили "добровольцев" со всей страны, у которых выбор был невелик, либо в лагеря, любо в Учкудук.



О возрождении ГУЛАГа в его прежнем виде не могло быть и речи, поэтому правительство СССР сменило хлесткий кнут, на слащавый пряник, но плеть все же маячила на самом видном месте.



Сегодня это кажется практически невероятным, но в Учкудуке был небольшой островок будущего коммунизма. Наверное, именно таким его видели в ЦК КПСС. Ведь во времена пост-сталинских репрессий, да, не удивляйся были и такие, правда не столь жестокие и масштабные как при "усатом черте", но все же они имели место быть. Коммунисты не оставили идеи пожара мировой революции, ровно, как и построения, прости господи, рабоче-крестьянского государства и прочей абракадабры, базирующейся на костях и крови, лагерях и репрессиях.



И еще о "совках", которые будут упрекать автора в необъективности и предвзятости, они скажут: - Ну что тебе не нравится? Людям давали квартиры – бесплатно, достойная зарплата, прилавки магазинов ломились от товаров, в городе была развитая инфраструктура, социальные блага и прочее. Многие в СССР о таком даже мечтать не могли! Чем ты опять недоволен?



Отвечаю, что весь этот "рай на земле", был не от щедрот коммунистов. Нет? Так почему же они не создали нечто подобное по всей стране? Но правда была горька - большая часть жителей города, были настоящими смертниками, отсюда и быстро растущие кладбища, а главное, потому что они всегда считали своих сограждан скотом.



Представь себе дорогой мой читатель, у тебя есть жилье – недоступное для остальных сограждан, зарплата как минимум втрое больше чем по всей стране, в магазинах ты можешь купить все что твоей душе угодно, но тут есть два момента, ты каждый день уходишь на работу, понимая что в любое время можешь умереть, от радиации или при несчастном случае, потому что заботливая Советская Власть в последнюю очередь думала о технике безопасности на производстве и тем более о сохранении окружающей среды, если речь шла о создании ядерного оружия в противовес проклятым американцам.



Кстати, о зловещих американцах, которыми нас пугают со школьной скамьи, если верить истории, то 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик B-29 сбросил атомную бомбу на японский город Хиросима, что уничтожило 90 процентов города и 80 000 человек. Десятки тысяч впоследствии умерли от радиации. Через три дня второй Б-29 сбросил еще одну бомбу на Нагасаки - было убито около 40 000 человек. Несомненно, ядерные бомбардировки городов, даже союзников Гитлера, это вопиющий факт военных преступлений. Но хотелось бы знать, сколько невинного народу полегло в СССР, при разработке всея ядерной программы Страны Советов. Что-то мне подсказывает, что цифры примерно равны, если даже в Учкудуке неучтенными кладбищами утыканы городские окраины и центр города. А сколько таких Учкудуков по всей стране и сколько жертв тоталитарного режима будут известны в будущем? Надеюсь, что за нас это сделают наши потомки.



Городские кладбища Учкудука



Экологическая обстановка в городе остается до сих пор, одной из самых неблагополучных на Планете. Российские города-лидеры по загрязнению окружающей среды, Норильск, Магнитогорск, Череповец и Челябинск – вместе взятые, даже рядом не стоят с теми показателями радиации и вредными выбросами, которые изрыгает Учкудук. От последствий производств народ вымирал десятками, ежедневно.



Но, вернемся в Учкудук, такой "рай" давался не просто так, за всей этой стабильностью и роскошью стояла, без преувеличения адская работа, каждодневный и самоотверженный труд тысяч людей на карьерах, в цехах, производственных участках или где там еще!?



Автор это знает не понаслышке , я там бывал с гастрольными турами, к тому же с меня хватило пребывания в Газли, это в 390 километров южнее, в соседней бухарской области, где основным богатством был природный газ, может поэтому мне повезло, а уважаемый читатель, имеет возможность читать мои книги.



Коля Архангельский

Николай Николаевич Архангельский 1961-2006



А был у меня еще друг, гроза "Кара-камыша" и "Олимпии" в Ташкенте, в узких кругах был широко известен как "Коля-бешеный", он то и прошел лагерь в Учкудуке, который в то время имел наименование УЯ 64/20, зона строгого режима с ласковым названием "Золотинка".



Автор в свое время даже делал видеоролик про Николая на своем канале, в youtube.com/diakonoff, ты его легко найдешь, введя в поиске "Ушедшие легенды криминального Узбекистана".



Николай Архангельский – в местах лишения свободы был настоящим Робин Гудом, только с поправкой на местные условия. Он не позволял беспредела, защищал слабых, не давал в обиду слабых и больных, как мог ограждал религиозных и политических узников от издевательств, но в гражданской жизни он был совершенно неприспособленным человеком и антисоциальным элементом. Он не мог жить на свободе, из 45 лет, отмеренных ему по жизни, он 21 провел за решеткой.



От его рассказов стыла кровь в жилах, сколько там народу полегло! Сначала зеков гнали пешими этапами из Бухары и Навои, через всю пустыню. Кто дойдет, тот дойдет! Доходяг добивали солдаты и даже не хоронили, бросали в пустыне, на радость степным шакалам и орлам.



Вокруг города росли предприятия подчиненные НГМК, а вместе с ними и углублялись карьеры, откуда добывали руду, пропорционально этому, росли и горы урановой выработки, которую просто сваливали прямо за чертой города.



Учкудук, город и урановые выработки



Я конечно же не ученый, но для того, чтобы понять, что эти пейзажи не украшают природу и воздуха не озонируют, не надо быть экологом. Уран и золото, а они родные братья в природе – здесь добывали на протяжении многих лет самым варварским способом, какой только можно придумать – подземное выщелачивание породы, что является настоящим экологическим бедствием для окружающей среды и смертоносным оружием для всего живого в округе.



До такого могли только коммунисты додуматься. Передвижные буровые вышки, бурили подземные скважины, закачивали туда щелочные растворы, обычно это концентрированная серная кислота. Именно поэтому в Навои первым делом запустили завод "Навои-Азот" по производству этой адской жидкости. Кстати, его построили тоже зеки.



Подземное выщелачивание - это невероятно сложный, дорогостоящий, вредный и опасный для жизни людей процесс добычи урана и золота методом их вымывания из-под земли процессом естественной физико-химической реакции серной кислоты с залегающей на большой глубине породой.



Естественно, дорогой мой читатель, ты сам можешь открыть в интернете поисковик и прочесть, что есть выщелачивание, а главное его последствия для окружающей среди и опасность для человека.



учкудук карта



Но все же автор ограничится коротким комментарием по этой теме. Серная кислота, подвозилась в специальных автоцистернах и под сильным давлением закачивалась на большую глубину, под основание предполагаемых залежей полезных ископаемых. Но не факт, что искомые залежи там действительно были. Если инженеры ошибались или порода не давала урановую руду, то вся бригада бурильщиков и геодезистов, переезжала на новое место и все начиналось с начала. Таким образом вокруг города стали расти горы урановой выработки, это грунт, пропитанный серной кислотой, в котором и вокруг которого ничего не может расти более 300 лет, а может быть и больше.



Регулярные несчастные случаи со смертельным исходом, отравления вредными парами и облучение рабочих, случались ежедневно. Поэтому смертность на таких объектах всегда была чудовищная!



Роль похоронной команды выполняли солдаты срочники, умерших хоронили без всякой помпы, поэтому такая секретность и не посвященность. Среди солдат также был большой процент смертности и последующих заболеваний на гражданке, от которых они долго не жили.



Но у автора опять есть вопросы к нео-совкам, до какой же степени надо запугать людей, что они даже не посмели хоть как-то протестовать по поводу гибели своих же товарищей, на ядерных объектах?



Ответ, мне кажется, прост как дверь, если и были недовольные, им быстро затыкали рот выстрелом в затылок, как это бывало не раз. А теперь об этом никто не говорит, только потому что никого не осталось в живых, ведь прошло уже более 50 лет и даже палачи, вряд ли живы теперь.



Хотел бы ты жить в таком "раю" - дорогой мой читатель?



Учитывая что вокруг пустыня и гуляют ветра почти круглогодично, то на город постоянно задуваются пары серной кислоты и продукты распада с водорастворимыми реагентами - нейтрализаторами, в качестве которых обычно использовали хлорид калия, сульфат натрия, гидрокарбонат натрия – это все дальние родственники поваренной соли – она же хлорид натрия, обычно в качестве растворителя этих солей использовалась дистиллированная вода. Тяжелые остатки от сего сложного процесса, откачивались за городскую черту, туда же куда и свозилась урановая порода, а жидкость, которую называли "рассол", направлялась на городские очистные сооружения. После отстоя и деактивации, получалась та самая "техническая вода", опасная для здоровья человека, потом, эту жидкость фильтровали как могли и подавали в жилые дома горожан. Отсюда и характерный цвет и запах "технической воды". А это еще один ответ, для экологов, почему в этом городе ничего не растет, почему рождаются больные дети, а среди диких животных уже несколько лет к ряду отмечено появление на свет неведомых мутантов.



Учкудук, Бесапан, концлагерь 20



Подземное выщелачивание, наиболее дешевый способ и является альтернативой методам шахтной или карьерной добычи полезных ископаемых и весьма эффективно применяется в Узбекистане до сих для извлечения глубокозалегающих руд и ценных минералов, хотя во всем Мире этот процесс запрещен в виду его неотвратимых последствия для окружающей среды.



Представь себе, закачивают под землю, несколько десятков тонн концентрированной серной кислоты, она дает естественную реакцию с окружающим грунтом и глубоко в недрах происходит небольшой ядерный взрыв и вся эта ядреная жижа, вместе с ураном и золотом, большими фонтанами вырывается наружу. Опять повторюсь, что при этом смертность на таких производствах чудовищная! Погибших на производстве от облучения работах и ИТР, хоронили тут же. Деревянный ящик размером 1м*1м*2м заливался специальным бетоном, туда помещали умершего и опять заливали бетоном до краев, сверху заколачивали, так и хоронили. Вокруг Учкудука много таких захоронений. Никто толком даже не знает, где и сколько народу похоронено. Кроме двух легальных кладбищ, мусульманского и христианского, есть два нелегальных и заброшенных, также загородом неведомое число стихийных захоронений.



Кстати, на христианском кладбище есть небольшой участок, отдельный от основных "постояльцев", это место, где хоронят самоубийц и как ты можешь видеть, их не мало. Наверное, от хорошей жизни, не выдержали люди райской жизни в коммунистическом Учкудуке, сошли с ума от счастья и наложили на себя руки. Это все что мне приходит на ум глядя на такую картину. Обрати внимание, что на этом участке, есть еще много свободного места, куда привезут еще новых "счастливчиков".



Кладбище Учкудука



Первое гражданское кладбище первопроходцев Учкудука было на месте первой выработки, теперь на этом месте военкомат, там около 25 братских могил и сколько людей захоронено в точности никто не знает. Возможно подробную информацию можно найти в секретных архивах КГБ СССР. Вскрывать могилы, равносильно самоубийству. Когда не стало хватать мест, захоронения делали чуть подальше, поэтому второе массовой захоронение, чуть подальше, ныне там расположено кафе "Дракон", теперь это центр города. Все умершие там в бетонных саркофагах, так было положено по закону. Оказывается, что человеческое тело, облученное ураном, излучает опасную радиацию несколько лет, отравляя почву и воду. Так ли это или нет мы точно не узнаем, но руководство разработок, все-таки перестраховывалось и делало все возможное для сокрытия своих преступлений.



Учкудук, территория бывшего лагеря 20



С 1995 года в Учкудуке работает золото-извлекающий комплекс мощностью более 20 тонн золота в год, там же учреждено северное рудоуправление НГМК, которое сегодня является градообразующим предприятием для добычи урановой и золотоносной руды открытым и подземным способом на базе месторождения Мурунтау – это городская окраина.



"Презренный метал" здесь никто не моет, как в "Солнечном Магадане", с добычей золота, почти тоже самое как с ураном, только для извлечения драгоценных песчинок из породы применяют – хлор, а отходы производства, туда же за город, со всеми вытекающими последствиями.



Как ты понимаешь, дорогой мой читатель, что экологическая обстановка здесь катастрофическая и нашим внукам еще придется долго разгребать последствия "ударного труда" ядерщиков и золотодобытчиков.



Долгое время этим производство руководил Николай Иванович Кучерский, большой друг и соратник Ислама Каримова, удостоенный высшей государственной награды "Герой Узбекистана", кавалер орденов "Эл-юрит хурмати", "Фидокорона хизматлари учун", "Дустлик", Орден князя Ярослава Мудрого и Орден "За заслуги" III степени - за весомый личный вклад в развитие экономического и культурно-образовательного сотрудничества между Украиной и Республикой Узбекистан.



Кучерский Николай Иванович

Николай Иванович Кучерский 1937 - 2018



Благодаря его усилиям Узбекистан вошел в десятку самых крупных производителей золота в мире, занимая в ней восьмое место и первое место по количеству добываемого золота на душу населения. По официальным данным, Узбекистан в пустыне Кызылкум ежегодно добывает более 85 тонн золота и объемы добычи постоянно растут, 85% в добыче золота принадлежит НГМК, который с 1985 года возглавлял доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной Премии СССР - Николай Кучерский.



14 декабря 2018 года он умер одной из московских больниц, пережив своего друга на два года.



До сегодняшнего дня основными видами деятельности северного (учкудукского) рудоуправления являются, добыча и переработка урана методом подземного выщелачивания.



Освоена также добыча и переработка золотосодержащих руд месторождения "Кокпатас", что недалеко от города.



Увеличен выпуск серной кислоты, предприятием "Навои-Азот" для нужд НГМК.



Было освоено производство изделий из мрамора на базе УЯ 64/20, сырье поставляли из рудника "Новый", был закрыт в 2003 году, после серии несчастных случаев и бунта на зоне.



Catastrophe



Но это еще не все события, которыми известен Учкудук, 10 июля 1985 года, в окрестностях города произошла самая крупная авиакатастрофа в СССР, пассажирский самолет Ту-154, следовавший по маршруту Ташкент - Карши - Уфа - Ленинград, вскоре после вылета из аэропорта города Карши сорвался в плоский штопор и разбился о поверхность земли. Погибли все 200 человек, находившиеся на борту – 9 членов экипажа и 191 пассажир, среди которых 52 ребенка. Ты удивлен, что не знал об этом ничего? Не мудрено, ведь Учкудук это был и остается одним из секретных городов в Мире.



. Учкудук - город, из которого нельзя уехать, его можно покинуть только в бетонированном ящике и как поется в одноименной песне, не надо никого защищать от Солнца, скорее от чего-то другого…



P.S. Я не сторонник конспирологических версий, но когда я только начинал сбор подробной информации по Учкудуку, в надежде найти свидетелей этих событий и естественно я получил много полезной и доселе неизвестной информации, из чего потом и получился этот материал, но было и еще кое-что.



А именно странные намеки, на грани угроз, что не стоит мне заниматься этим делом, ибо последствия могут быть самыми нежелательными для меня. Писал некий пользователь социальной сети "Одноклассники" с непонятным и нечитаемым ником. После чего его профиль был удален, благо я сохранил скрин-шот. Кстати, эта социальная сеть принадлежит российскому олигарху, миллиардеру узбекского происхождения, любителем яхт, самолетов и футбольных клубов, имя которого я даже называть не хочу.



Искренне ваш, Евгений Дьяконов из книги "Кто помогает диктаторам" Источник - diakonoff.wordpress.com

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