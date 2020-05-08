В Узбекистане возрождают легендарный советский ансамбль народного танца "Бахор"

16:25 08.05.2020

Объявлен кастинг в возрождаемый государственный танцевальный ансамбль "Бахор", сообщает минкульт со ссылкой на президентское постановление прошлого года.



По данным ведомства, участницы должны прислать видео с исполнением танца под любую музыку, требования к кандидаткам – рост 170-175 см.



Как отмечается в президентском постановлении, ансамбль "Бахор" имени Мукаррам Тургунбаевой, известный не только в нашей стране, но и в мире, в течение почти своей 30-летней деятельности оставил неизгладимый след в развитии искусства узбекского национального танца.



Однако в первые годы независимости творческая деятельность коллектива была приостановлена.



В связи с многочисленными пожеланиями узбекистанцев, творческий коллектив возрождается.