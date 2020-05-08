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Слоны в Таиланде лишились работы из-за пандемии и теперь уходят на волю
16:27 08.05.2020

Владельцы частных парков со слонами в стране терпят убытки из-за пандемии и отсутствия иностранных посетителей, поэтому отпускают животных на волю.

Фонд спасения слонов в северной провинции Чиангмай помогает вернуть крупнейших млекопитающих на вольные пастбища, призывая к сбору средств на корм животным, которые все еще ждут своего часа отправиться в естественную среду обитания.

Как сообщает Associated Press, ситуация складывается критическая: 2 тыс. слонов, которые жили в окружении людей и стали практически ручными, рискуют умереть от голода, потому что владельцы парков и заповедников не в состоянии их прокормить.

В апреле больше 100 слонов прошли 150 км, чтобы вернуться в родной регион Мае Чаем, жители которого присматривают за животными. В фонде считают, что его подопечным лучше находиться в естественной для себя среде обитания, если хозяева не могут их содержать. Кроме того, проект по возвращению слонов на волю начали по просьбе их владельцев: пандемия резко сократила число посетителей в туристических местах. За аренду земли, расходы на содержание и зарплаты работникам владельцам парков приходится платить около 200 тыс. батов в месяц (456 тыс. руб.). Слоны нуждаются в огромном объеме пищи ежедневно - до 300 кг овощей, фруктов и травы.

Фонд спасения слонов организовал 150-километровое путешествие, которое началось 30 апреля. Караван с 11 животными отправился в поход по холмам и грунтовым дорогам. Дорога заняла пять дней. В месте назначения для странников устроили вечеринку.

"У этих слонов не было возможности вернуться домой уже 20 лет. Кажется, они очень счастливы, вернувшись домой. Они издают веселые звуки, бегут к ручью возле деревни и веселятся вместе с нашими детьми", - говорит Садуди Серичеви, владелец одного из туристических парков, участвующих в программе фонда.

Проект действует в еще одной провинции Таиланда и будет помогать животным до тех пор, пока пандемия не закончится.

Источник - РБК
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