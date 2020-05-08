В Ташкенте завершено строительство Парка Победы

16:40 08.05.2020

Парк Победы готовится к открытию



В Ташкенте завершено строительство Парка Победы. С инициативой о создании парка к 75-летию Победы во Второй мировой войне выступал президент.



В Алмазарском районе Ташкента завершено строительство Парка Победы. Он раскинулся у памятника генерал-майору Сабиру Рахимову, который был возвращен на историческое место в 2018 году.



Инициативу о строительстве парка к 75-летию Победы во Второй мировой войне осенью 2018 года озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



"Этот парк должен отражать вклад нашего народа в Победу, увековечить героизм наших отцов и дедов", - отмечал глава государства.



В парке установлены военная техника и вооружение времен войны 1941?45 годов, сооружены композиции с окопами и блиндажами, разные инсталляции, построен музей.



Накануне в парке прошли съемки праздничного представления, посвященного 9 Мая - Дню памяти и почестей.





