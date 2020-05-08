|В Ташкенте завершено строительство Парка Победы
16:40 08.05.2020
Парк Победы готовится к открытию
В Ташкенте завершено строительство Парка Победы. С инициативой о создании парка к 75-летию Победы во Второй мировой войне выступал президент.
В Алмазарском районе Ташкента завершено строительство Парка Победы. Он раскинулся у памятника генерал-майору Сабиру Рахимову, который был возвращен на историческое место в 2018 году.
Инициативу о строительстве парка к 75-летию Победы во Второй мировой войне осенью 2018 года озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"Этот парк должен отражать вклад нашего народа в Победу, увековечить героизм наших отцов и дедов", - отмечал глава государства.
В парке установлены военная техника и вооружение времен войны 1941?45 годов, сооружены композиции с окопами и блиндажами, разные инсталляции, построен музей.
Накануне в парке прошли съемки праздничного представления, посвященного 9 Мая - Дню памяти и почестей.