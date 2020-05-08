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Аэропорт Алматы продали за $415 млн туркам
19:14 08.05.2020

Турецкий холдинг TAV Airports Holding выкупил сто процентов акций международного аэропорта Алматы. Стоимость сделки составила 415 миллионов долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-центр холдинга.
Сообщается, что доля TAV Airports в консорциуме составит не менее 75 процентов, а передача акций будет происходить после завершения всех юридических процедур.

Аэропорт Алматы станет 15-м по счету в портфеле TAV Airports Holding.
"Казахстан является крупнейшей страной в регионе как географически, так и экономически. А Алматы - это крупнейший город страны, на который приходится 20 процентов ее ВВП. Кроме того, это центр "современного Шелкового пути", соединяющего Китай, Европу и Африку. У него хороший потенциал, и мы, опираясь на наши знания, будем работать над тем, чтобы реализовать его в полной мере", - сказал президент и генеральный директор холдинга Сани Шенер.
По данным из открытых источников, 100 процентов акций международного аэропорта Алматы принадлежат компании Venus Airport Investment B.V.
Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы могут продать турецкой компании.
"Повышения цен на услуги аэропорта из-за смены собственника не ожидается. Комитетом гражданской авиации будет продолжена работа по развитию аэропорта в части увеличения его производственных мощностей, качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов в соответствии с международными стандартами", - отметили тогда в пресс-службе КГА.
Также было известно, что на расширение терминала воздушной гавани планируют потратить 270 миллиардов тенге.
Напомним, компания TAV Airports Holding была создана в 1997 году группой компаний Tepe и Akfen. Основная деятельность - управление стамбульским аэропортом имени Ататюрка, международным терминалом аэропорта Эсенбога (Анкара), международными терминалами в аэропортах Аднан Мендерес (Измир), Газипаша-Анталья, Милас-Бодрум в Турции.

Также компания управляет тбилисским аэропортом, аэропортом в Батуми, аэропортом Монастир имени Хабиба Бургиба в Тунисе, аэропортами Медины в Саудовской Аравии и Загреба в Хорватии. В 2018 году компания предоставила услуги 152 миллионам пассажиров и обслужила около 1 миллиона рейсов.

Источник - Tengrinews.kz
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