Пограничники Кыргызстана заявили о минометном обстреле со стороны Таджикистана

19:18 08.05.2020

В пятницу, 8 мая, пограничники Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызстанских пограничников и граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sputnik.

По данным пограничников, в местности Чек Баткенской области произошел конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана из-за вопроса использования 50 соток участка Чек.



"Данный участок является неописанным, но фактически использовался кыргызской стороной. Около 30-40 граждан Кыргызстана и 30-40 граждан Таджикистана начали закидывать друг друг камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия. С целью недопущения эскалации конфликта пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух", - сказано в сообщении.

На некоторое время ситуация разрядилась. С населением приграничных территорий двух республик проводилась разъяснительная работа. Однако пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызстанских пограничников и граждан Кыргызстан, заявил представитель пресс-центра.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как сложная.



В Сети опубликовали видео перестрелки, сообщает 24.kg.

По предварительным данным, три человека получили огнестрельные ранения. Одного ранили в область паха, вторгой - в живот и третьего - в ногу. Среди раненых есть и военнослужащие ГПС КР, передает 24.kg.