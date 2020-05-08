"9 мая - День Победы над гитлеровским фашизмом, коричневой чумой". Поздравительное послание Э.Рахмона

21:01 08.05.2020

Поздравительное послание Лидера нации Эмомали Рахмона в честь Дня Победы



08.05.2020, город Душанбе



Уважаемые ветераны войны и труда!

Дорогие соотечественники!

Все миролюбивые народы мира, в том числе Таджикистана, завтра, то есть 9-го мая, отдадут дань уважения участникам Великой Отечественной Войны и трудящимся тыла и торжественно отметят одну из важнейших исторических дат – 75-летнюю годовщину Победы над фашизмом.

Во славу этой даты я искренне и от всей души поздравляю всех ветеранов войны, труда и весь народ Таджикистана и желаю каждому дому, каждой семье счастья и благоденствия, мирной и обустроенной жизни.

В истории человечества есть даты, значение и место которых со временем обозначаются и возвышаются все больше.

К таким историческим датам относится 9 мая - День Победы над гитлеровским фашизмом, коричневой чумой.

Государство и Правительство Республики Таджикистан, а также народ страны высоко чтят и преклоняются перед памятью тех, кто сражался за свободу, и ежегодно торжественно отмечают этот день.

В те годы более 300 тысяч человек из Таджикистана были призваны на фронт, более 90 тысяч из них погибли на поле брани, и более 60 тысяч вернулись инвалидами.

Жители Таджикистана, новое поколение и сегодня не забывают о тех, кто сражался за Родину, и будут священно чтить их память.

В годы Великой Отечественной войны наряду с теми, кто сражался на фронтах, в обеспечение победы вносили вклад и жители в тылу, направляли на фронт все необходимое.

С самого начала достижения Республикой Таджикистан независимости Правительство страны придавало и сегодня придает особое значение заботе о ветеранах Великой Отечественной войны и их семьях.

Мы всегда с гордостью заявляем, что наряду с другими народами постсоветского пространства в Великую Победу внес свой весомый вклад и Таджикистан.

Мы также с достоинством хотим отметить, что сегодня Вооруженные силы независимой Республики Таджикистан с честью продолжают славные традиции отцов и дедов, всегда готовы к защите Родины и ее границ.

Сегодня, когда набирают силу терроризм, экстремизм, организованные транснациональные преступления, а также изменение климата с его тяжелыми последствиями и распространение инфекционных заболеваний, с чем сталкиваются народы и государства, это приобретает особую важность.

В этих условиях поучительные уроки Великой Отечественной войны, подвиг наших народов призывает нас к тому, чтобы мы бдительно охраняли мир, спокойствие и стабильность на всей Земле.

Мы ежегодно отмечаем День Победы, и он напоминает о том, что крепость дружбы и взаимного сотрудничества между народами и государствами является основой мира, спокойствия, благоденствия и процветания на нашей планете и заслоном всяким бедам.

Дорогие соотечественники!

Как я ранее говорил в своих выступлениях и обращениях к славному народу Таджикистана, с началом нового тысячелетия, и особенно с началом 2020 года, весь мир, все государства и народы испытывают тяжелые времена, это касается жизни и здоровья людей. Это несопоставимо даже с трудностями Второй мировой войны.

Это означает, что сегодня Таджикистан, как и весь мир, столкнулся с неимоверными проблемами.

Сегодня пандемия коронавируса затронула весь мир, и все жители планеты охвачены тревогой и озабоченностью ею.

С началом возникновения этой ситуации Правительство Таджикистана принимает все меры для предотвращения распространения этой страшной болезни.

Первые четыре месяца пандемии нас не коснулись. Но, к сожалению, в конце апреля вирус обнаружился и у нас, на сегодняшний день сотни жителей нашей страны им заражены.

Мы мобилизуем все возможности и средства для лечения больных и предотвращения дальнейшего распространения этого инфекционного заболевания.

Медики во всех специализированных учреждениях прилагают большие усилия для лечения больных, за что, пользуясь случаем, я выражаю свою благодарность.

И я верю, что они впредь будут преданы клятве Гиппократа и будут добросовестно служить народу Таджикистана.

Нынешняя ситуация требует от каждого из нас быть бдительными и предусмотрительными, более терпеливыми и не поддаваться панике, поддерживать друг друга в тяжелые моменты.

Мы должны быть уверены в себе и с полной решимостью бороться с этой болезнью, победить ее, опираясь на тысячелетний опыт и разум нашего народа.

В борьбе с этой болезнью никто не должен быть равнодушным и посторонним.

Я не раз говорил и сейчас хочу подчеркнуть, что здоровье каждого человека зависит от него самого, от соблюдения правил личной гигиены и чистоты.

Первым делом необходимо соблюдать рекомендации врачей, то есть содержать в чистоте свои руки, находиться на дистанции от собеседника, будь то дома, в общественном месте и во время прохождения по улицам.

Следует помнить, что эта болезнь передается от человека к человеку, то есть она заразная и инфекционная.

Поэтому мы всегда должны помнить о личной гигиене, а также членов семьи, тем самым не допустить появление вируса, прежде всего, среди членов семьи.

Еще раз, повторяясь, хочу призвать своих дорогих соотечественников к тому, чтобы мы как никогда ранее были сплоченными, добросовестно трудились и производили продукцию для обеспечения наших семей.

Согласно прогнозам авторитетных международных организаций, после совладения с коронавирусом мир столкнется с тяжелым финансово-экономическим кризисом, безработицей, нехваткой продуктов питания и повышением цен.

Поэтому мы должны рационально и разумно использовать все наши возможности и ресурсы, прилагать усилия для умножения производства сельскохозяйственной продукции и обеспечения продовольственного рынка.

Еще раз хочу напомнить, что если мы впадем в панику и в безнадежность, не будем трудиться и не будем производить продукты питания, то мы потерпим большее крушение, чем нам грозит коронавирус.

Самое главное в это тревожное время – мы должны поддерживать друг друга, проявлять заботу к сиротам, инвалидам, нуждающимся людям и малоимущим семьям, быть сегодня щедрыми как никогда и совершать богоугодные дела.

Надеюсь, что наши патриотически настроенные предприниматели и люди щедрой души как всегда будут подавать пример для других.

Мы также должны поддерживать людей в белых халатах – медиков, которые денно и нощно служат во имя нашего здоровья.

Наши дорогие соотечественники должны знать, что эти трудности временны, и мы их непременно преодолеем.

Наш народ пережил еще более тяжкие времена, и я уверен, что мы, сплотившись и глядя с уверенностью вперед, опираясь на волю и веру в победу, пройдем и этот путь.

Мы должны твердо верить в светлое будущее наших детей и любимого Таджикистана.

Истинно верю, что славный народ Таджикистана с чувством высокого патриотизма и своей сплоченностью одолеет все трудности и все свои усилия направит на благоустройство Родины предков и продвижение своего независимого государства.

Хочу заверить, что в это тяжелое время для всех народов я думаю о благе славного народа Таджикистана и об охране здоровья каждого жителя нашей Родины, принимаю все меры для оздоровления и защиты своей страны.

Еще раз искренне поздравляю всех ветеранов войны и труда, весь народ Таджикистан со славной датой – 75-летием Победы над фашизмом, желаю всем нашим согражданам, каждому жителю нашего дорогого Таджикистана крепкого здоровья, долгих лет жизни, а нашему Таджикистану - вечного мира и спокойствия.

С праздником Великой Победы, дорогие соотечественники!