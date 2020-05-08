Торт-Кочо. Конфликт на тадж-кыргызской границе. Стороны договорились об отводе сил

21:30 08.05.2020

8 мая 2020, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА



Заместитель председателя Погранслужбы Кыргызстана Абдикарим Алимбаев провел телефонный разговор с начальником главного штаба пограничного ведомства Таджикистана Хикматулло Пираковым. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.



Уточняется, что стороны договорились о прекращении огня и проведении встречи пограничных представителей двух государств.

"В местности Торт-Кочо также проведена встреча погранпредставителей обеих стран. Стороны договорились об отводе дополнительных сил, стянутых к месту инцидента, и проведении 10 мая встречи с участием руководителей областных администраций, территориальных структур силовых и правоохранительных органов двух республик. Сейчас обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Чек относительно стабильная", - сообщили в ГПС.

Напомним, сегодня военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель.