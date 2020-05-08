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В Таджикистане археологи нашли кушанскую гробницу с золотым кентавром
00:26 09.05.2020

В гробнице аристократа Кушанского археологи нашли золотое украшение с элементами сердолика, на котором изображен кентавр

ДУШАНБЕ, 8 мая - Sputnik. В Хатлонской области археологи обнаружили останки гробницы аристократа Кушанского периода, в которой нашли предметы быта и украшения, сообщает НИАТ "Ховар".

Главной находкой археологов здесь стало золотое украшение с элементами сердолика, на котором изображен кентавр.

Кроме того, важным приобретением они считают монету кушанского царя Васудева, которая относится к III веку нашей эры.

Также в гробнице обнаружили большие и малые кувшины с изображением человека и льва.

Стоит отметить, что раскопки проходят на развалинах древнего городка Халкаджар в Хуросонском районе Хатлонской области.

Халкаджар - это один из самых развитых городов Кушанского периода. Зачастую в ходе полевых работ местные жители находят вокруг городка большое количество кушанских монет и других древних артефактов.

Напомним, в прошлом году при раскопках в городище Хулбук таджикским археологам удалось найти водоочиститель, который принадлежит IX-X векам нашей эры, времен империи Саманидов.

Источник - Sputnik
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