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Как Пенсионный фонд и Халк-банк дурят Узб-пенсионеров
00:51 09.05.2020

МАКСИМ ЧЕРНИКОВ: "ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И ХАЛК-БАНК ОПЯТЬ ВРУТ"

Пятница, 08 Мая 2020

Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов и Халк-банк опубликовали совместное обращение для пенсионеров.

1. В сообщении говорится, что согласно протоколу специальной республиканской комиссии и штаба по борьбе с распространением коронавируса, в мае месяце пенсии и пособия будут выплачиваться исключительно на банковские пластиковые карточки.

Согласно протоколу? А где знаменитая лабуда про Указ Президента, которую так усиленно распространяют работники Халк-банка? Или они не нашли [никого] глупее себя и все разом вдруг поумнели?

2. "В электронной информационной системе Халк-банка была перегрузка, так как 480 тыс. файлов о данных пенсионеров и пластиковых карточках загружались на сервер одновременно, то есть данные пенсионера сравниваются с пластиковыми карточками и после подтверждения деньги переводятся на карту", - отмечается в обращении.

Серьезно? Так вот в чем проблема с задержкой пенсий. А сразу работники Халк-банка этого не могли понять? Я уже не говорю, что это могли бы предвидеть 3 известных чиновника, которые подписали рекомендательное письмо. Но, видимо, дальновидностью они не обладают.

3. "Кроме того, из-за выходных, деньги начали поступать на пластиковые карточки с 4 мая".

А это для кого написано? Опять ищут глупее себя? Весь Фейсбук забит постами пенсионеров, что денег на карточках 6 мая еще не было. Да и у меня есть видео запись работника Халк-банка, который 6 мая говорит, что карты пока пустые.

4. "Согласно графику, пластиковые карточки будут доставлены пенсионерам по месту жительства сотрудниками Народного банка. По желанию пенсионера, деньги можно обналичить с карты прямо у выездных касс. Это делается бесплатно", - сказали представители Пенсионного фонда и банка

И опять очередное вранье. В большинстве случаев карты не доставляют на дом, а раздают в махаллях (квартальных комитетах - ред.), а так как они пустые, то их не обналичивают. Обналичивают бесплатно? Халк-банк, а вы не оборзели? Вы себе что ли в заслугу ставите, что обналичка бесплатно? Вы бы еще с пенсионеров и за это деньги брали бы?

5. В обращении также говорится, что в некоторых местах пенсионеры собираются в больших количествах, чтобы получить пластиковые карточки.

А конкретнее в махаллях, куда их приглашают работники Халк-банка для получения карт.

6. "Сотрудники сами принесут вам пластиковую карточку", - заключили они.

Серьезно? Что же не носят, а сидят в махаллях и ждут, когда пенсионеры к ним придут?

Пенсионный фонд и Халк-банк, вы для кого все это пишите? Опять считаете всех людей глупее себя? Вы еще больше опускаетесь на дно в глазах общественности.

Максим Черников,
администратор группы в Фейсбуке "ТЧСЖ и как с ним жить?"

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588974660
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