На стадионе в Душанбе возводят мобильную больницу. Ее подарил Узбекистан

00:55 09.05.2020

Госпиталь для приема больных коронавирусом расположится на стадионе "Текстильщик"



144 мобильных медицинских контейнеров для размещения и лечения больных коронавирусом грузовым железнодорожным составом сегодня утром были доставлены в Душанбе из Узбекистана в качестве гумпомощи.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 7 мая поручил правительству своей страны срочно отправить их в Таджикистан.



Такие контейнеры используются в качестве мобильного госпиталя во время пандемии коронавируса.



Они снизят нагрузку на душанбинские больницы, где не хватает мест для приема больных.



В контейнерах установлены кровати с постельным бельем, имеются душевые, санузлы, кондиционеры.



Госпиталь расположится на стадионе "Бофанда" (бывший "Текстильщик", напротив Текстильной фабрики).