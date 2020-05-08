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В Узбе создана "Ассоциация социального туризма"
07:45 09.05.2020

Создана Ассоциация социального туризма
Ассоциация социального туризма создана в Узбекистане для развития инклюзии в этой сфере. Она проведет оценку возможностей для путешествий людей с ограниченными возможностями и поможет создать условия, чтобы совершать их чаще.

Ассоциация социального туризма создана в Узбекистане для развития инклюзии в этой сфере, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.
Задачи новой ассоциации:
проведение благотворительных акций для людей с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей;
помощь в создании условий для путешествия людей с ограниченными возможностями;
участие в разработке государственных программ, проектов нормативных актов и других решений в сфере социального туризма и реализации общественного контроля;
помощь в организации туризма и экскурсий для детей, молодежи, пожилых, а также людей с ограниченными возможностями в рамках развития инклюзивного туризма.
Ассоциация будет работать над оценкой возможностей для путешествия людей с ограниченными возможностями по достопримечательностям Узбекистана, а также налаживать сотрудничество с зарубежными ассоциациями в области иклюзивного туризма.
"В сотрудничестве с Государственным комитетом по развитию туризма, будет организовано благотворительное путешествие наших соотечественников с ограниченными возможностями - „Путешествие для всех!"", - говорится в сообщении.

Председателем совета ассоциации стал Изатилло Ходжаев (1981 г. р.) Ранее он работал в Ташкентском государственном институте востоковедения, Ташкентском областном совете Демократической партии "Миллий тикланиш", Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана и Союзе молодежи Узбекистана.

Источник - gazeta.uz
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