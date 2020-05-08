 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.05.2020
11:42  "Бессмертный полк" в Казахстане. Онлайн трансляция
10:16  В Ташкенте открывают "Британский университет менеджмента"
09:52  США больше не боятся Ирана. В Вашингтоне приняли решение о выводе ЗРК Patriot из СаудАравии
08:47  УзбВирус-2336 (+11)
08:23  ТаджВирус-522
07:45  В Узбе создана "Ассоциация социального туризма"
00:55  На стадионе в Душанбе возводят мобильную больницу. Ее подарил Узбекистан

00:51  Как Пенсионный фонд и Халк-банк дурят Узб-пенсионеров
00:26  В Таджикистане археологи нашли кушанскую гробницу с золотым кентавром
Пятница, 08.05.2020
21:30  Торт-Кочо. Конфликт на тадж-кыргызской границе. Стороны договорились об отводе сил
21:01  "9 мая - День Победы над гитлеровским фашизмом, коричневой чумой". Поздравительное послание Э.Рахмона
20:32  6 раненых. Итог "кукурузного" боестолкновения на тадж-кыр-границе
19:18  Пограничники Кыргызстана заявили о минометном обстреле со стороны Таджикистана
19:14  Аэропорт Алматы продали за $415 млн туркам
16:40  В Ташкенте завершено строительство Парка Победы
16:27  Слоны в Таиланде лишились работы из-за пандемии и разошлись по джунглям
16:25  В Узбекистане возрождают легендарный советский ансамбль народного танца "Бахор"
16:24  Огненный подвиг: как рядовой Архип Осипов взорвал три тысячи врагов
16:12  Уч-Кудук. Три колодца, город в пустыне, откуда невозможно вернуться, - Е.Дьяконов
16:00  Временный брак у иранских мусульман: Может ли его заключить иностранец?
15:54  Близ античного Херсонеса в Крыму найдено странное "кладбищенское" поселение
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
ТаджВирус-522
08:23 09.05.2020

Число больных коронавирусом в Таджикистане достигло 522 человека

Число больных COVID-19 в Таджикистане на вечер 8 мая достигло отметки в 522 человека, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в субботу.
"В Таджикистане на вечер 8 мая зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 522 человека, а умерших от болезни - 14 человек", - сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным источника, на вечер 8 мая в больницах страны находятся 4286 человек под наблюдением врачей.
В течение последних суток 420 человек, в том числе, 170 жителей Душанбе, после обследования были отпущены домой.
Из 522 случаев заражения - 233 зафиксированы в Душанбе, 139 случаев - в Согдийской области, по районам республиканского подчинения - 83 случая, 59 - в Хатлонской области, 18 - в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).
Министерство призывает граждан страны соблюдать все правила личной гигиены, а в случае обнаружения симптомов болезни обратиться в соответствующие структуры.
Напомним, о первых 15 заразившихся ведомство сообщило 30 апреля: из них 10 были в Согде и 5 в Душанбе.

Источник - ТаджикТА
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589001780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №323
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы с Днем защитника Отечества
- Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам парламентской оппозиции
- Аскар Мамин проинспектировал ход реализации госпрограмм "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер" в Карагандинской области
- Как проявляется эффективность в кризисный период, или Для чего нам нужен Совбез
- Кадровые перестановки
- Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр прибыл в Мактааральский район
- Выступление А.Перуашева по дополнениям в Конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  