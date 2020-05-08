ТаджВирус-522

08:23 09.05.2020

Число больных коронавирусом в Таджикистане достигло 522 человека



Число больных COVID-19 в Таджикистане на вечер 8 мая достигло отметки в 522 человека, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в субботу.

"В Таджикистане на вечер 8 мая зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 522 человека, а умерших от болезни - 14 человек", - сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным источника, на вечер 8 мая в больницах страны находятся 4286 человек под наблюдением врачей.

В течение последних суток 420 человек, в том числе, 170 жителей Душанбе, после обследования были отпущены домой.

Из 522 случаев заражения - 233 зафиксированы в Душанбе, 139 случаев - в Согдийской области, по районам республиканского подчинения - 83 случая, 59 - в Хатлонской области, 18 - в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

Министерство призывает граждан страны соблюдать все правила личной гигиены, а в случае обнаружения симптомов болезни обратиться в соответствующие структуры.

Напомним, о первых 15 заразившихся ведомство сообщило 30 апреля: из них 10 были в Согде и 5 в Душанбе.