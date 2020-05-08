США больше не боятся Ирана. В Вашингтоне приняли решение о выводе ЗРК Patriot из СаудАравии

09:52 09.05.2020 США сокращают свое военное присутствие в Саудовской Аравии, сообщили в четверг сразу несколько американских СМИ. Речь идет о передислокации батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Источники в Вашингтоне объясняют свое решение снижением угрозы со стороны Тегерана, однако тональность официальных высказываний американских политиков в адрес Ирана ничуть не изменилась. Некоторые СМИ обращают внимание, что новости о Patriot возникли на фоне трений между Вашингтоном и Эр-Риядом из-за цен на нефть.



США выводят из Саудовской Аравии две из четырех батарей Patriot, размещенных там в октябре для охраны нефтяных объектов, и еще две из региона Ближнего Востока. Последние будут отправлены в США на модернизацию и техническое обслуживание, сообщило информационное агентство AP со ссылкой на официальный источник, пожелавший остаться анонимным. Ранее некоторые другие СМИ проинформировали о выводе четырех батарей именно из Саудовской Аравии, однако источник AP подчеркнул, что две батареи остаются там, где и были,- на саудовской авиабазе "Принц Султан" в 130 км южнее Эр-Рияда. Из какой еще страны выводятся ЗРК, не сообщалось. Кроме того, источник рассказал о выводе двух из 12 эскадрилий истребителей, имеющихся у США в регионе, и около 300 военнослужащих, которые обслуживали ЗРК в Саудовской Аравии. Источник добавил, что в регионе Ближнего Востока остаются более 12 батарей Patriot и система противоракетной обороны THAAD, которая может перехватывать баллистические ракеты на больших высотах. По его словам, США приняли решение в связи со снижением угрозы со стороны Тегерана. Такая же версия появилась и в других СМИ.

Напомним, решение о переброске в Саудовскую Аравию 3 тыс. военнослужащих, двух эскадрилий истребителей, одного экспедиционного авиакрыла, двух батарей Patriot и одной системы противоракетной обороны THAAD было принято США после ракетных обстрелов нефтяных объектов компании Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяло на себя йеменской хуситское движение "Ансар Аллах", однако США не приняли эту версию и возложили ответственность на Тегеран. Тогда же президент РФ Владимир Путин предложил Саудовской Аравии для защиты своих нефтяных объектов купить российские ЗРК С-400 или С-300, что было весьма негативно воспринято в Вашингтоне. В феврале об отправке своих Patriot в Саудовскую Аравию в рамках программы, организованной США, Великобританией и Францией, сообщила Греция.



Источник AP отметил, что вывод четырех батарей из региона должен был состояться еще в марте, но был отложен из-за обстрелов 11 марта военной базы "Эт-Таджи" в Ираке, когда погибли двое американских и один британский военный, а также двое иракцев.



В конце марта вместо вывода батарей США, напротив, разместили ЗРК на двух базах в Ираке: "Айн-эль-Асад" примерно в 200 км западнее Багдада и на другой - в районе Эрбиля в Иракском Курдистане

Именно эти объекты подверглись в январе удару со стороны иранцев в качестве мести за убийство американцами командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и заместителя командира шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. На базе "Эт-Таджи" была установлена система противоракетной обороны малого радиуса действия.

Президент США Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос журналистов о передислокации ЗРК.

"Я не хочу говорить об этом, но мы кое-что делаем",- сказал он. Однако при этом добавил: "Это не имеет ничего общего с Саудовской Аравией. Это имеет отношение к другим странам, честно говоря, гораздо больше". Как отметила газета The Wall Street Journal, в Пентагоне считают более важным уделить внимание военному присутствию Китая в Азии.



При этом не похоже, чтобы США изменили свое мнение об угрозе со стороны Тегерана. Во вторник министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам, что Иран продолжает "пагубно влиять на ситуацию в регионе", в том числе в Ираке, Йемене и Сирии. Да и сам президент Трамп только несколько недель назад лично отдал приказ открывать огонь по иранским военным катерам, если они будут мешать американским военным.

Как США пригрозили уничтожать иранские катера, а Тегеран объявил о первом военном запуске в космос

Кроме того, президенту на этой неделе пришлось выдержать битву с Конгрессом за свое право применять военную силу против Ирана без согласия законодателей. Сенат США не смог преодолеть вето Дональда Трампа, которое он наложил на резолюцию, запрещающую ему подобные действия. Весьма символично и то, что буквально накануне появления новостей о якобы снижении угрозы со стороны Тегерана впервые за полтора месяца атаке подверглась база антитеррористической коалиции в Ираке. Удар был нанесен по военному аэродрому рядом с аэропортом Багдада, где базируются американские военные. С конца прошлого года по конец марта этого было зафиксировано около 30 подобных атак, но затем наступило затишье. США возлагают ответственность за атаки на "Аль-Хашд аш-Шааби" и поддерживающий ряд шиитских группировок в Ираке Тегеран.

Новость о выводе батарей Patriot из Саудовской Аравии прозвучала на фоне публикаций ряда СМИ о напряженности в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом из-за цен на нефть. Так, агентство Reuters сообщило 30 апреля о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, состоявшемся 2 апреля.

Согласно источникам агентства, президент пригрозил наследному принцу, что, если страны ОПЕК+ не примут решение о сокращении добычи нефти, он не сможет помешать Конгрессу США принять закон о выводе американских войск из королевства.



Сам Дональд Трамп, отвечая на вопрос Reuters, эту информацию не подтвердил. "Мне не нужно было говорить ему об этом. Я думаю, что он и президент Путин, Владимир Путин, были очень разумными",- сказал он, подразумевая компромисс, на который пошли Россия и Саудовская Аравия ради достижения нового соглашения в рамках ОПЕК+. На вопрос, что он все-таки сказал Мухаммеду бен Сальману, президент Трамп ответил очень уклончиво: "Им было трудно заключить сделку. И я поговорил с ними по телефону, и мы смогли договориться".

3 мая пресс-секретарь посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне Фахад Назир опубликовал в своем аккаунте в Twitter опровержение статьи в Reuters, не упоминая имени агентства. "На этой неделе была опубликована новостная статья о недавнем телефонном разговоре между его королевским высочеством наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом и президентом Дональдом Трампом, которая полностью исказила содержание и тон их разговора, а также полностью исказила их отношения, основанные на взаимном уважении",- написал он.



Последние полтора года президент Трамп упорно отстаивал перед Конгрессом и американской общественностью необходимость продолжения военно-технического и прочего сотрудничества с Эр-Риядом, несмотря на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи, в организации которого подозревают в том числе наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Президент США неоднократно подчеркивал, что Саудовская Аравия может переориентироваться на Россию и Китай. Поэтому трудно представить, что вывод Patriot связан с давлением на власти королевства, тем более что конфликт из-за цен на нефть на данный момент исчерпан.



Вполне возможно, что передислокация действительно плановая, учитывая, что Дональд Трамп неоднократно выступал за сокращение американского военного присутствия на Ближнем Востоке.

Среди последних новостей - намерение Пентагона, о котором сообщила в четверг The Wall Street Journal, сократить американский военный контингент в составе многонациональных сил на Синайском полуострове. Из 1156 человек 454 - это американские военные. Впрочем, это пока не утвержденный план, которому сопротивляются Госдепартамент и Израиль. Да и в любом случае при необходимости США всегда могут все переиграть, что и было неоднократно проделано за последний год в Ираке, Сирии и Саудовской Аравии. Это подтверждается и в последнем комментарии Пентагона в ответ на новости о выводе ЗРК из Саудовской Аравии. В военном ведомстве отметили, что регулярно вводят и выводят войска из региона и способны наращивать силы в короткие сроки.



"Коммерсантъ" от 08.05.2020,

Марианна Беленькая Источник - "Коммерсантъ"

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