В Ташкенте открывают "Британский университет менеджмента"

10:16 09.05.2020

В Ташкенте в ближайшее время будет создан Британский университет менеджмента, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление правительства.

Новый вуз будет создан в форме негосударственного образовательного учреждения. Обучение в университете будет проходить на платно-контрактной основе на английском языке.



Образовательная деятельность в вузе начнется с 2020/2021 учебного года.

На первом этапе обучения студенты будут приниматься по следующим направлениям обучения бакалавриата:



– Управление проектами

– Логистика и управление цепочками поставок

– Предпринимательство и инновации

– Международная электронная коммерция

– Цифровая экономика

Выпускники получат диплом установленного образца, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.



Темир Исаев