|В Ташкенте открывают "Британский университет менеджмента"
10:16 09.05.2020
В Ташкенте в ближайшее время будет создан Британский университет менеджмента, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление правительства.
Новый вуз будет создан в форме негосударственного образовательного учреждения. Обучение в университете будет проходить на платно-контрактной основе на английском языке.
Образовательная деятельность в вузе начнется с 2020/2021 учебного года.
На первом этапе обучения студенты будут приниматься по следующим направлениям обучения бакалавриата:
– Управление проектами
– Логистика и управление цепочками поставок
– Предпринимательство и инновации
– Международная электронная коммерция
– Цифровая экономика
Выпускники получат диплом установленного образца, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.
Темир Исаев