"Бессмертный полк" в Казахстане. Онлайн трансляция

11:42 09.05.2020

видео тут -

https://www.zakon.kz/5021469-bessmertnyy-polk-v-kazahstane-onlayn.html



В этом году "Бессмертный полк" из-за пандемии коронавируса пройдет онлайн.



Казахстан и мир сегодня празднуют 75 лет со дня Победы в Великой отечественной войне. Ежегодно в этот день во многих странах, в том числе и в Казахстане, по улицам городов шествует "Бессмертный полк" - потомки участников Войны таким образом чтят своих воинов-героев. В этом году "Бессмертный полк" пройдет в новом формате, передает zakon.kz.

В этом году "Бессмертный полк" из-за пандемии коронавируса пройдет онлайн. Для этого все желающие казахстанцы могли прислать организаторам истории своих родных, воевавших в ВОВ, а также видеоролики с поздравлениями. Более 5 тысяч казахстанцев прислали свои материалы. Их покажут во время "Бессмертного полка-онлайн".

Помимо этого, жителям Нур-Султана предложили фото и видео ко Дню Победы размещать в своих аккаунтах в соцсети с хештегами #Жаужүрекполк #НурСултан #Бесмертныйполк2020, а также в группе "Астана 24/7" в Facebook.

"Бессмертный полк-онлайн" поддержали Казахская государственная филармония имени Жамбыла и более 100 известных казахстанцев: Бибигуль Тулегенова, Роза Рымбаева, Ренат Гайсин, Мадина Садвакасова, и другие.

В эфире отечественные артисты будут исполнять песни военных лет, по Алматы будет ездить Государственный духовой оркестр, который порадует ветеранов живыми концертами прямо в их дворах.

Предлагаем трансляцию "Бессмертного полка-онлайн" на Salem Social Media.

Акция продлится до 20.00 часов.