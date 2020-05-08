Туркменистан назначил новых генконсулов в российские - Астрахань (Г.Гараев) и Казань (А.Байрамов)

12:55 09.05.2020

Президент Туркменистана сменил туркменского консула в Астрахани

Постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова Атадурды Байрамов освобожден от должности консула Туркменистана в Российской Федерации (город Астрахань) в связи с переходом на другую работу.

Другим постановлением главы государства Гуйч Гараев назначен консулом Туркменистана в Российской Федерации (город Астрахань).

Одновременно, А.Байрамов утвержден Генеральным консулом Туркменистана в город Казань, Татарстан, РФ,