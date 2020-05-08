В Минске прошел единственный на постсоветском пространстве парад по случаю Дня Победы

14:58 09.05.2020

В составе механизированной колонны перед трибунами прошли около 180 единиц военной техники, в воздушном параде задействовали около 40 самолетов и вертолетов



МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в субботу в центре Минска. Белоруссия стала единственной страной на постсоветском пространстве, где власти решили провести масштабные торжества по случаю Дня Победы, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с пандемией коронавируса.



Трансляцию парада вели все белорусские телеканалы. Прямой эфир начался с воздушной панорамы места предстоящего действа. Отправной точкой начала телетрансляции стала демонстрация развивающегося Знамени Победы над куполом здания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.



Вдоль одного из центральных проспектов белорусской столицы у стелы "Минск - Город-герой" на трибунах собрались зрители. Преобладающее большинство собравшихся были без медицинских масок. Заметным стало присутствие на трибунах людей пожилого возраста, ветеранов. Хотя ранее белорусские власти заявляли, что попросят ветеранов в этом году остаться дома в связи эпидемиологической ситуацией. Судя по телевизионной трансляции, в этом году количество людей, наблюдавших за парадом рядом с проспектом, было заметно меньшим по сравнению с минувшими годами.



Президент страны прибыл к месту проведения парада, заняв место на трибуне, где уже находились высшие должностные лица страны. По традиции Лукашенко был одет в военную форму. После завершения объезда войск министр обороны Виктор Хренин доложил президенту страны, главнокомандующему о готовности проведения парада.









Парадные расчеты



Парад открыло прохождение перед трибунами расчета барабанщиков - учащихся Минского суворовского училища. Следом прошел сводный расчет учащихся восьми кадетских училищ и двух специализированных лицеев. Белорусские военные пронесли флаги Советского Союза и Белоруссии, штандарты фронтов, освобождавших Белоруссию, а также знамена партизанских бригад. По проспекту торжественным маршем прошли парадные расчеты в составе более 3 тыс. военнослужащих.



Парад военной техники открыл легендарный танк Т-34 с надписью "Червонный" на башне. Боевая машина с такой надписью под командованием Дмитрия Фроликова первым ворвалась на улицы Минска 3 июля 1944 года. В составе механизированной колонны перед трибунами прошли около 180 единиц военной техники. В основном это были новые и модернизированные образцы техники и вооружения, произведенного на белорусских предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Дикторы сопроводили прохождение военной техники утверждением о том, что "система национальной безопасности страны готова противостоять любой угрозе".



Затем состоялся воздушный парад, в котором было задействовано около 40 самолетов и вертолетов. Впервые в небе над Минском пролетели истребители Су-30СМ, закупленные в России. Военную часть торжеств завершило выступление сводной роты почетного караула Вооруженных сил Белоруссии.



Кульминацией парада стало художественно-театрализованное представление и исполнение знаменитой песни "День Победы". Президент страны пел песню вместе со многими зрителями, находящимися на трибунах.



Продолжение торжеств



После парада в Минске начнутся торжественные церемонии возложения цветов к монументу Победы на одноименной площади белорусской столицы. В них примут участие официальные делегации государственных органов, трудовых коллективов минских предприятий и организаций, представителей общественных объединений, парламентарии, представители религиозных конфессий.



Вечером на площади Победы состоится масштабный концерт "Во славу общей Победы". Организаторы концерта ожидают на площади около 3,5 тыс. зрителей. Торжества проходят сегодня также в других городах Белоруссии, хотя и не так масштабно, как это обычно бывает. Было принято решение часть мероприятий проводить дистанционно, в режиме телевизионных и интернет-трансляций. Поздно вечером в Минске и областных центрах в честь Дня Победы состоится праздничный фейерверк.