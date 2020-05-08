В Бишкеке прошел митинг-реквием в честь 75-летия Победы

15:21 09.05.2020

Сегодня, 9 Мая, на площади Победы в Бишкеке в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся митинг-реквием.



Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков возложил цветы к Вечному огню и минутой молчания почтил память погибших в Великой Отечественной войне.



В мероприятии приняли участие торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, экс-президент Роза Отунбаева, начальник генерального штаба Райимберди Дуйшенбиев.





