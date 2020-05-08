 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.05.2020
15:37  В Кыргызстане выпущена в обращение коллекционная монета "75 лет Великой Победе"
15:31  В Ашхабаде состоялось шествие "Бессмертного полка"
15:30  Шавкат Мирзиеев возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости"
15:24  Казахстан празднует 75-летие Дня Победы
15:21  В Бишкеке прошел митинг-реквием в честь 75-летия Победы
15:20  Поздравление Владимира Путина с Днем Победы
14:58  В Минске прошел единственный на постсоветском пространстве парад по случаю Дня Победы

12:55  Туркменистан назначил новых генконсулов в российские - Астрахань (Г.Гараев) и Казань (А.Байрамов)
11:42  "Бессмертный полк" в Казахстане. Онлайн трансляция
10:16  В Ташкенте открывают "Британский университет менеджмента"
09:52  США больше не боятся Ирана. В Вашингтоне приняли решение о выводе ЗРК Patriot из СаудАравии
08:47  УзбВирус-2336 (+11)
08:23  ТаджВирус-522
07:45  В Узбе создана "Ассоциация социального туризма"
00:55  На стадионе в Душанбе возводят мобильную больницу. Ее подарил Узбекистан
00:51  Как Пенсионный фонд и Халк-банк дурят Узб-пенсионеров
00:26  В Таджикистане археологи нашли кушанскую гробницу с золотым кентавром
Пятница, 08.05.2020
21:30  Торт-Кочо. Конфликт на тадж-кыргызской границе. Стороны договорились об отводе сил
21:01  "9 мая - День Победы над гитлеровским фашизмом, коричневой чумой". Поздравительное послание Э.Рахмона
20:32  6 раненых. Итог "кукурузного" боестолкновения на тадж-кыр-границе
19:18  Пограничники Кыргызстана заявили о минометном обстреле со стороны Таджикистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан празднует 75-летие Дня Победы
15:24 09.05.2020

Празднование 75-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны в нынешнем году будут отмечать в режиме онлайн.

В Казахстане отмечают 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, передает Zakon.kz.

9 мая - День Победы Советского Союза в войне над фашистской Германией. В Казахстане этот день, как и во всех бывших республиках СССР и многих странах Европы, считается одним из самых важных праздников.




За годы войны в Казахстане были сформированы 12 стрелковых, четыре кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. На фронт ушло около 70 процентов мужского населения в возрасте 18-50 лет.
Знаменитая 316-я стрелковая дивизия, позже ставшая 8-й гвардейской Панфиловской, была сформирована в Алма-Ате летом 1941 года из жителей Казахской и Киргизской ССР. Прославилась дивизия в боях под Москвой, остановив наступление передовых частей немецкой группы армий "Центр" осенью 1941 года. Известна она подвигом 28-и героев-панфиловцев 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково. Командующий Иван Панфилов погиб в бою 18 ноября, после чего дивизии было присвоено его имя.

Наши соотечественники храбро сражались на полях сражений, 497 из них стали Героями Советского Союза, а четверо – Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда и Иван Павлов – дважды Героями СССР. Алия Молдагулова и Маншук Маметова стали Героями Великой Отечественной войны посмертно.

Первыми Знамя Победы на Рейхстаге установили казахстанец Рахимжан Кошкарбаев и его однополчанин Григорий Булатов. Согласно журналу боевых действий 150-й стрелковой дивизии, 30 апреля 1945 года в 14:25 лейтенант Кошкарбаев и рядовой Булатов "по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг". Это событие также отмечено в книге Героя Советского Союза Ивана Клочкова "Мы штурмовали рейхстаг", в которой сказано, что "лейтенант Р. Кошкарбаев первым прикрепил к колонне красный флажок".




В Казахстане День Победы является государственным праздником. Но все культурно-массовые мероприятия ко Дню Победы в этом году были отменены из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Празднование 75-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны в нынешнем году приходится отмечать в режиме онлайн.

На онлайн-режим переходит традиционная акция "Батырларға тағзым". В социальных сетях запущена специальная акция, где можно почтить память героев Великой Отечественной войны.

В столице ежегодная акция "Жаужүрек полк" с массовым шествием потомков участников Великой Отечественной войны с портретами героев также отмечается в Интернет-пространстве. Участники акции должны размещать свои материалы в социальных сетях с хештегами #Жаужүрекполк, #НурСултан, #Бесмертныйполк2020. Также участникам предлагается размещать материалы в группе "Астана 24/7" в Facebook.

В Нур-Султане, Алматы и во всех регионах Казахстана, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили выплаты в размере 1 миллион тенге.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589027040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №323
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы с Днем защитника Отечества
- Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам парламентской оппозиции
- Аскар Мамин проинспектировал ход реализации госпрограмм "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер" в Карагандинской области
- Как проявляется эффективность в кризисный период, или Для чего нам нужен Совбез
- Кадровые перестановки
- Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр прибыл в Мактааральский район
- Выступление А.Перуашева по дополнениям в Конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  