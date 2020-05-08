Казахстан празднует 75-летие Дня Победы

15:24 09.05.2020

Празднование 75-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны в нынешнем году будут отмечать в режиме онлайн.



В Казахстане отмечают 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, передает Zakon.kz.



9 мая - День Победы Советского Союза в войне над фашистской Германией. В Казахстане этот день, как и во всех бывших республиках СССР и многих странах Европы, считается одним из самых важных праздников.









За годы войны в Казахстане были сформированы 12 стрелковых, четыре кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. На фронт ушло около 70 процентов мужского населения в возрасте 18-50 лет.

Знаменитая 316-я стрелковая дивизия, позже ставшая 8-й гвардейской Панфиловской, была сформирована в Алма-Ате летом 1941 года из жителей Казахской и Киргизской ССР. Прославилась дивизия в боях под Москвой, остановив наступление передовых частей немецкой группы армий "Центр" осенью 1941 года. Известна она подвигом 28-и героев-панфиловцев 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково. Командующий Иван Панфилов погиб в бою 18 ноября, после чего дивизии было присвоено его имя.



Наши соотечественники храбро сражались на полях сражений, 497 из них стали Героями Советского Союза, а четверо – Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда и Иван Павлов – дважды Героями СССР. Алия Молдагулова и Маншук Маметова стали Героями Великой Отечественной войны посмертно.



Первыми Знамя Победы на Рейхстаге установили казахстанец Рахимжан Кошкарбаев и его однополчанин Григорий Булатов. Согласно журналу боевых действий 150-й стрелковой дивизии, 30 апреля 1945 года в 14:25 лейтенант Кошкарбаев и рядовой Булатов "по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг". Это событие также отмечено в книге Героя Советского Союза Ивана Клочкова "Мы штурмовали рейхстаг", в которой сказано, что "лейтенант Р. Кошкарбаев первым прикрепил к колонне красный флажок".









В Казахстане День Победы является государственным праздником. Но все культурно-массовые мероприятия ко Дню Победы в этом году были отменены из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Празднование 75-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны в нынешнем году приходится отмечать в режиме онлайн.



На онлайн-режим переходит традиционная акция "Батырларға тағзым". В социальных сетях запущена специальная акция, где можно почтить память героев Великой Отечественной войны.



В столице ежегодная акция "Жаужүрек полк" с массовым шествием потомков участников Великой Отечественной войны с портретами героев также отмечается в Интернет-пространстве. Участники акции должны размещать свои материалы в социальных сетях с хештегами #Жаужүрекполк, #НурСултан, #Бесмертныйполк2020. Также участникам предлагается размещать материалы в группе "Астана 24/7" в Facebook.



В Нур-Султане, Алматы и во всех регионах Казахстана, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили выплаты в размере 1 миллион тенге.