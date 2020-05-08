Шавкат Мирзиеев возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости"

15:30 09.05.2020

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Сегодня Узбекистан широко отмечает День памяти и почестей и 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне. Шавкат Мирзиеев принимает участие в праздничных мероприятиях в Ташкенте. Глава государства 9 мая посетил Парк Победы, созданный в честь этой славной даты, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Народ Узбекистана внес большой вклад в победу во Второй мировой войне. Но не было в стране единого мемориального комплекса, который наиболее широко отражал бы эту лепту. В прошлом году президент выступил с инициативой построить огромный парк и увековечить героизм нашего народа.



Вследствие этого была разработана художественно-архитектурная концепция парка на основе предложений научного и творческого сообщества, опыта зарубежных стран. Глава государства несколько раз знакомился с проектами. В результате в Алмазарском районе Ташкента было выделено более 12 гектаров земли и проведены масштабные строительные и художественно-оформительские работы.



Парк Победы состоит из двух частей, каждая с отдельной тематикой. Первая представляет участие узбекистанцев в сражениях, вторая – жизнь республики в тылу.



Президент сначала возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости". Памятник основан на реальном событии – истории матери и ее семьи.



Зульфия Закирова из села Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области потеряла во Второй мировой войне всех пятерых сыновей – Исакжона, Ахмаджона, Мамажона, Вахобжона, Юсуфжона. Четыре ее невестки овдовели, а пять внуков осиротели. Невестки последовали примеру Зульфии-ая, остались верными своей семье и никогда больше не выходили замуж.



В прошлом году, в День памяти и почестей, глава нашего государства предложил установить в честь Зульфии Закировой, ее сыновей-героев и невесток величественный памятник и назвать его "Ода стойкости". Сегодня этот величественный памятник стоит в центре Парка Победы.









"Это памятник всем матерям в Узбекистане, – сказал Шавкат Мирзиеев. – Мемориал станет местом паломничества для всего нашего народа. Молодые люди, побывав здесь, поймут, какие ценности у нашей нации в крови, будут стремиться жить, ценя их".